Kāpēc zvirbuļus uz elektrības vadiem nesit strāva, bet stārķi var iet bojā?
Elektropārvades līnijas ir viens no nopietnākajiem, ja ne pats nopietnākais, drauds putnu dzīvībai, un daudzi no tiem migrācijas laikā iet bojā, saskaroties ar elektrības vadiem.
Tomēr šķiet, ka, piemēram, zvirbuļi no elektrības vadiem nemaz nebaidās un var uz tiem sēdēt, neciešot nekādu kaitējumu. Kā tas iespējams un kāpēc viņus nesit elektriskā strāva, skaidro portāls "Interia Zielona".
Kā norāda zinātnieki, elektropārvades līnijas rada nopietnus draudus putniem, īpaši migrējošajām sugām, piemēram, stārķiem. Pētnieki uzskata, ka elektropārvades līnijas putniem var būt pat bīstamākas nekā plēsēji, spēku izsīkums garo pārlidojumu laikā un nelabvēlīgi laikapstākļi.
"Stārķiem lielāko apdraudējumu rada elektropārvades līniju balsti, tostarp tie, kas atrodas ligzdošanas vietu tuvumā," skaidro Poznaņas Dabaszinātņu universitātes profesors Pjotrs Trijanovskis.
Stārķi ir pielāgojušies ligzdu veidošanai uz elektropārvades līniju balstiem, bieži vien šim nolūkam atsakoties no tradicionālajām ligzdošanas vietām, piemēram, kokiem. Ja šie balsti nav aprīkoti ar īpašiem aizsarglīdzekļiem, tie kļūst par nopietnu apdraudējumu, jo putni var viegli gūt elektriskās strāvas triecienu.
Kāpēc zvirbuļi, nosēžoties uz elektrības vadiem, neiet bojā?
Zvirbuļi uz elektrības vadiem bieži pulcējas lielos baros, gluži tāpat kā bezdelīgas, strazdi, baloži un daudzi citi putni. Taču elektriskā strāva viņus neskar. Kā skaidro profesors Pjotrs Trijanovskis, iemesls ir pavisam vienkāršs – putni nenoslēdz elektrisko ķēdi, un izšķiroša nozīme šajā gadījumā ir putna izmēram.
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Mazajiem putniem abas kājas var atrasties uz viena vada, savukārt lielāki putni spēj vienlaikus pieskarties vairākiem punktiem ar atšķirīgu elektrisko potenciālu. Elektriskā strāva caur ķermeni plūst tikai tad, ja tiek savienoti punkti ar atšķirīgu spriegumu, tādējādi noslēdzot elektrisko ķēdi. Tieši šādā veidā iet bojā stārķi, klijāni un grifi, kamēr zvirbuļi un bezdelīgas paliek drošībā.
Turklāt mazajiem putniem elektrības vadi ir lieliska vieta, kur atpūsties, vērot apkārtni un patverties. Plēsīgie putni cenšas no tiem turēties tālāk, lai neapdraudētu savu dzīvību, tāpēc mazajiem putniem elektropārvades līnijas var kļūt par savdabīgu patvērumu.
Tomēr tas nenozīmē, ka zvirbuļiem šāds risks nepastāv vispār. Zinātniskajā žurnālā "PLOS One" publicēta analīze par putnu mirstību, ko izraisa sadursmes ar elektropārvades līnijām un saskare ar elektrības vadiem.
Saskaņā ar pētījuma datiem ASV elektropārvades līniju dēļ ik gadu iet bojā no 12 līdz 64 miljoniem putnu. No tiem 8 līdz 57 miljoni iet bojā sadursmēs ar vadiem, savukārt no 900 000 līdz 11,6 miljoniem putnu mirst elektriskās strāvas trieciena rezultātā.