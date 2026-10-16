Lai kaimiņi nelūr pagalmā! Cik augstu un necaurredzamu žogu drīkst būvēt savā īpašumā?
Gribu jaunu žogu, bet izrādās, ka nevaru likt tādu, kā bija iecerēts, piemēram, pilnībā necaurredzamu un tik augstu, lai kaimiņi neredz pāri. Kad un ar ko man tas jāsaskaņo ieceres? Un kas man jāzina par tā saucamo "sarkano joslu"? Skaidro Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Tatjana Smirnova.
Ja zemes gabala īpašnieks uzskata – tas ir mans īpašums, un es drīkstu uz savas zemes būvēt jebkādu žogu –, tas nav gluži pareizi. Īpašuma tiesības pašas par sevi neatceļ būvniecības, teritorijas plānojuma, aizsargjoslu, ielas sarkano līniju un citas prasības. “Tagad žogu būvniecība Būvniecības likuma tvērumā vairs nav jāskaņo būvvaldē un tā izbūvei vairs nav nepieciešams paskaidrojuma raksts, būvniecības iesniegums BIS sistēmā vai cita būvniecības ieceres dokumentācija,” saka Tatjana Smirnova. Tomēr tas nenozīmē, ka viss ir vienkārši.
Par ko jāpārliecinās, pirms sākt
Lai arī katrs solis nav jāsaskaņo būvvaldē, tomēr jāpārliecinās par to, vai ir skaidras vairākas prasības un to izpilde. Ja vēlies būvēt jaunu žogu, vispirms jānoskaidro precīzas zemesgabala robežas. Ne vienmēr vecais žogs, grāvis vai faktiski izmantotā teritorija sakrīt ar juridisko robežu, tādēļ šaubu gadījumā vērts piesaistīt sertificētu mērnieku. Tas ir īpaši svarīgi, ja žogu paredzēts izbūvēt uz robežas ar kaimiņa īpašumu. Nākamais solis ir pārbaudīt konkrētajā vietā spēkā esošos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Jāņem vērā ne tikai pašvaldības teritorijas plānojums, bet arī iespējamais lokālplānojums vai detālplānojums, kas konkrētajam īpašumam var paredzēt atšķirīgas prasības. Tajos jāmeklē nosacījumi par žoga novietojumu, maksimālo augstumu, caurredzamību un citiem parametriem.
Noteikti jāpārliecinās par to, kur žogu vispār drīkst novietot. Īpašuma robeža ne vienmēr ir pieļaujamā žoga līnija, piemēram, pie ielas jāņem vērā sarkanās līnijas, ceļa nodalījuma josla, redzamības prasības, bet citviet ierobežojumus var radīt grāvji, meliorācijas sistēmas, aizsargjoslas vai inženiertīkli.
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Ja žogs paredzēts starp kaimiņu īpašumiem, jānoskaidro, vai nepieciešams kaimiņa saskaņojums. Vienošanos ieteicams noformēt rakstiski, precīzi norādot žoga atrašanās vietu un risinājumu. Kaimiņa piekrišana gan neatceļ pašvaldības noteiktās prasības. Kad žoga vieta un risinājums ir zināms, pašvaldībā vai būvvaldē vajadzētu pārliecināties, vai konkrētajā gadījumā nav nepieciešami papildu saskaņojumi. Tikai pēc šo jautājumu noskaidrošanas var droši sākt žoga izbūvi.
Katrā pašvaldībā var būt atšķirības
Jāņem vērā, ka katras pašvaldības teritorijas plānojums un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka tieši praktiskās prasības žogam – maksimālo augstumu, caurredzamību, novietojumu pret zemesgabala robežu vai ielas sarkano līniju, vārtu izvietojumu, prasības žogam starp kaimiņu īpašumiem. Tās var noskaidrot, vēršoties konkrētās pašvaldības būvvaldē.
Kā stāsta Tatjana Smirnova, piemēram, Rīgas pašvaldībā ir gadījumi, kad jāiet garāks saskaņojumu ceļš. Jāsaskaņo gan tad, ja žogu paredzēts novietot apbūves aizsardzības teritorijā vai kultūras pieminekļu teritorijā, gan gadījumos, ja žoga izbūve plānota maģistrāļu ilgtermiņa attīstības teritorijā. Izbūvējot žogu, īpašniekam jāievēro arī citi normatīvie akti, piemēram, par personu savstarpējām civiltiesiskām attiecībām kopīpašuma gadījumā, teritorijas plānošanas dokumentos norādītās prasības attiecībā uz žoga augstumu, kas Rīgā nevar pārsniegt 1,2 metrus, izvietojumu, caurredzamību, veidu un tamlīdzīgi.
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Kas vieniem atļauts, citiem aizliegts
Jūrmalā dzīvojamās apbūves teritorijās žogam pret publisko ārtelpu noteiktos gadījumos maksimālais augstums drīkst būt 1,6 m un tam jābūt ar vismaz 30 % caurredzamību. Līdz 1,8 m žogu drīkst paaugstināt, ja caurredzamība pārsniedz 90 procentus. Starp blakus esošiem zemesgabaliem risinājums un izvietojums jāsaskaņo ar kaimiņu. Krāslavas novadā dzīvojamo māju teritorijās gar ielām un piebraucamajiem ceļiem žogs nedrīkst pārsniegt 1,5 m augstumu. Starp kaimiņu īpašumiem tā maksimālais augstums var būt 1,8 m, ja īpašnieki rakstiski par to savā starpā ir vienojušies. Tikmēr Gulbenē 1,2 metru augsts žogs drīkst būt necaurredzams, bet, ja žogs ir 1,5 m augsts, tam jābūt 50 % caurredzamam.
Ko nozīmē sarkanā līnija?
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 1. panta 13. punktu sarkanā līnija ir pašvaldības teritorijas plānojumā noteikta robeža, kas atdala ielas, piebrauktuves vai inženierkomunikāciju izbūvei paredzēto teritoriju no apbūvējamās vai citādi izmantojamās zemes. Tā var šķērsot arī privātīpašumu.
Zeme sarkano līniju robežās īpašniekam netiek automātiski atņemta, tomēr tās izmantošana ir ierobežota. Šajā teritorijā parasti nedrīkst celt ēkas, žogus vai citas būves. Arī rakšanas darbi, komunikāciju ierīkošana, kā arī koku un krūmu stādīšana vai ciršana var būt jāsaskaņo ar pašvaldību vai ceļa īpašnieku. Precīzie ierobežojumi noteikti konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumā un apbūves noteikumos.
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Īpašniekam jārēķinās, ka nākotnē šo zemesgabala daļu var izmantot ielas paplašināšanai, ietves, veloceliņa vai inženierkomunikāciju izbūvei. Kamēr tas nav noticis, īpašniekam teritorija ir jākopj un jāuztur kārtībā.
“Sarkanās līnijas tiek noteiktas ar normatīvu aktu – pašvaldību saistošajiem noteikumiem. Sarkanajās līnijās nedrīkst veikt apbūvi, ir arī stādīšanas ierobežojumi, taču īpašniekam šī teritorija ir jāuztur kārtībā,” skaidro speciāliste.
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