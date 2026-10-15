Kā rudenī apgriezt upenes, jāņogas un ērkšķogas, lai nekaitētu nākamā gada ražai?
Ogu krūmu apgriešanas laiks atkarīgs no konkrētā auga un tā augšanas īpatnībām. Daļu ogulāju var apgriezt rudenī, kad tiem nobirušas lapas un sācies miera periods, savukārt citiem piemērotāks laiks ir agrs pavasaris, pirms sākusies aktīvā veģetācija.
Dārza darbus, tostarp augu apgriešanu, nav vēlams veikt, kad ir ilgstošas lietavas un zeme samirkusi ļoti dziļi. Staigājot pa slapju augsni, tā tiek sablīvēta un izjaukta tās struktūra, tāpēc saknēm var tikt apgrūtināta gaisa piekļuve. Ja darbi dārzā tomēr jāturpina arī sliktos laikapstākļos, zem kājām var izklāt dēļus, lai augsni pārāk nesablietētu.
* Upenes var apgriezt pēc lapu nobiršanas, kad krūms iegājis miera periodā. Vislabāk tās ražo uz pāris gadu veciem zariem, tāpēc regulāri jāizgriež vecākie un mazāk ražīgie, kā arī bojātie, slimie un vājie dzinumi. Vecākos zarus nogriez pie pašas pamatnes, neatstājot celmus. Krūmā atstāj spēcīgus un veselīgus dažādu vecumu zarus, rūpējoties, lai tas nebūtu pārāk sabiezināts un tā vidū varētu iekļūt gaisma.
* Sarkanās un baltās jāņogas ražo pat uz desmit gadu veciem zariem, tāpēc tās nav jāatjauno tik intensīvi kā upenes. Vecākiem krūmiem pakāpeniski izgriez pa kādam vecākajam un mazāk ražīgam zaram, kā arī bojātos, slimos un tos dzinumus, kas aug šķērsām. Vecos zarus griez pēc iespējas tuvāk zemei.
* Ērkšķogām izgriez vecos, bojātos, slimos, vājos, uz zemi noliekušos un krusteniski augošos zarus. Krūmu izretini tā, lai tā vidus būtu pietiekami atvērts un tajā varētu iekļūt gaisma un gaiss. Vecos, mazražīgos zarus izgriez pie pamatnes. Ja nepieciešams saīsināt sānu dzinumus, griez virs pumpura, kas vērsts uz āru, lai jaunais dzinums augtu prom no krūma centra.
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* Sausseržu apgriešana atkarīga no krūma vecuma. Jaunus krūmus parasti nav nepieciešams stipri apgriezt – pietiek izgriezt tikai bojātos un nevēlamos zarus. Vecākiem, sabiezējušiem krūmiem pakāpeniski izgriez vecākos zarus, tā veicinot jaunu dzinumu augšanu.
Veselos jaunos dzinumus bez vajadzības stipri nesaīsini. Ja paredzēta pamatīgāka krūmu veidošana, to drošāk darīt agri pavasarī, pirms sākusies aktīvā augšana.