Labākais suns pasaulē, kuru mēs varējām zaudēt.
“Mūsu sunim piesūcās ērce, kas pārnēsāja babeziozi, tā saukto suņu malāriju. Pēc vairāku mēnešu cīņas viņa uzveica slimību. Bet tam bija sekas. Es atņēmu viņai daudzus skaistus mūža gadus, jo laicīgi neparūpējos par atbilstošu aizsardzību. Es varēju viņu zaudēt.” atceras suņa saimniece.
Ja jums ir bijusi pieredze ar ērču pārnēsātajām slimībām, blusām mājoklī vai citu parazītu invāziju, jūs noteikti nevēlaties to piedzīvot vēlreiz. Babeziozes, lenteņu invāziju vai ērču un blusu pārnēsātu ādas slimību ārstēšana var būt stresa pilna, dārga un reizēm traģiska. Runājot par blusām mājokļos, mēs labprātāk par to pat nedomātu — blusas ir neciešamas, bet atbrīvošanās no tām ir dārga, aizņem daudz laika un rada daudz stresa.
Ērču pārnēsāto slimību sekas var būt paliekošas
Slimība, kas seko pēc inficētas ērces piesūkšanās, ir pēkšņa un pārsteidz mūs nesagatavotus. Arī šī saimniece stāsta par līdzīgu pieredzi:
“Mūsu sunīte saprot visu, ko viņai saku. Kad viņa bija maza, veicām izmeklējumus, lai pārliecinātos, ka gūžas, ceļu locītavas un citas ķermeņa daļas ir veselas. Diemžēl viņa nebija imūna pret ērcēm un ar tām saistīto apdraudējumu. 9 gadu vecumā viņai sāka parādīties grūtības piecelties. Es aizvedu viņu pie veterinārārsta, kur uzzināju, ka viņai ir babezioze. Mēs uzsākām ārstēšanu — ilgstošas terapijas un balstterapijas —, un pēc vairākiem mēnešiem viņai izdevās izārstēties. Bet tam bija sekas. Es atņēmu viņai daudzus skaistus mūža gadus, jo laicīgi neparūpējos par atbilstošu aizsardzību. Es varēju viņu zaudēt.”
Blusas un ērces var radīt nopietnu veselības apdraudējumu
Parazīti nav tikai suņu problēma. Arī mēs tos ienesam mūsu kopīgajā mājoklī — guļamistabā, dzīvojamā istabā, bērnu istabā utt.
Blusas un ērces var izraisīt niezi, nemieru, alerģijas un ādas problēmas, kā arī pārnēsāt dažādus slimību izraisošus mikroorganismus. Tās var nonākt suņa apmatojumā ļoti ātri un praktiski jebkur, piemēram, dodoties pastaigā pa mežu vai pļavu vai rotaļājoties suņu parkā, vai pat vienkārši atrodoties piemājas dārzā.
Blusas savairojas ātri un var iemitināties suņa guļvietā, paklājos, mēbeļu polsterējumā un citās vietās mājoklī. Kad beidzot redzam tās suņa kažokā, varam būt diezgan droši, ka tās jau ir ieperinājušās apkārtējā vidē. Tāpēc jautājums nav par to, vai suni vispār vajadzētu pasargāt pret parazītiem. Mums jājautā, kā to izdarīt.
Blusas un ērces rada arī nopietnākus veselības apdraudējumus. Blusas var pārnēsāt Bartonella henselae baktērijas, kas izraisa kaķu skrāpējumu slimību, ar ko cilvēki var inficēties pēc kaķa skrāpējuma vai koduma, kā arī Dipylidium caninum lenteņus, kas arī ir bīstami cilvēkiem.
Ērces cita starpā pārnēsā anaplazmozes, ērlihiozes un babeziozes (suņu malārija) ierosinātājus, kas uzskatāmi par ļoti bīstamiem. Inficēšanās var izraisīt stipru drudzi, orgānu bojājumus vai pat nāvi.
Regulāra aizsardzība pret blusām un ērcēm būtiski samazina slimību risku un palīdz rūpēties par suņa veselību.
Profilakse ir labāka par jau esošas problēmas risināšanu
Ja problēmas, piemēram, blusas mājoklī vai slimības simptomi, jau parādījušas, to atrisināšana ir sarežģītāka, dārgāka un emocionāli izsmeļošāka salīdzinājumā ar aizsardzību.
Turklāt vairums mūsdienu produktu ir paredzēti ne tikai profilaksei, bet arī esošo invāziju novēršanai. Tādējādi tie var nodrošināt divējādu iedarbību — aizsargāt pret iespējamām problēmām nākotnē un garantēt efektīvu risinājumu, ja blusas vai ērces jau ir problēma.
Tirgū pieejami dažāda veida aizsardzības līdzekļi, un katram ir savas iezīmes. Izvēli vienmēr vajadzētu piemērot konkrētajam sunim, viņa dzīvesveidam un videi.
Lokāli lietojami produkti (pilieni)
Pilieni, kas nodrošina lokālu iedarbību, tiek izmantoti tieši uz suņa ādas. Šī ir labi zināma un bieži lietota aizsardzības forma, kas savu popularitāti iemantojusi, pateicoties ērtai lietošanai un ilgstošai iedarbībai.
Kakla siksnas
Kakla siksnas nodrošina aizsardzību, bet aktīvās vielas izdalās uz ādas virsmas un apmatojumā, un tas nozīmē, ka tās nonāk saskarē ar apkārtējo vidi. Lolojumdzīvniekiem, kuriem ir šādas kakla siksnas, nevajadzētu ļaut gulēt saimnieku gultā, it īpaši pie bērniem, jo tās atsevišķiem cilvēkiem var izraisīt hipersensitivitātes reakciju. Pēc saskares ar kakla siksnu vajadzētu nomazgāt rokas.
Iekšķīgi lietojami produkti
Arvien lielāks skaits saimnieku aizsardzību izvēlas nodrošināt košļājamo tablešu formā, jo tās suņiem parasti garšo un iedarbojas sistēmiski visā organismā. Tā kā tās netiek izmantotas uz ādas vai apmatojuma, nav atliekvielu, kas varētu nonākt uz rokām, mēbelēm vai audumiem. Lielai daļai saimnieku šāda veida aizsardzība ir ļoti ērta, jo to vienkārši iekļaut ikmēneša kopšanas pasākumu ciklā.
Košļājamās tabletes suņu aizsardzībai pret blusām un ērcēm, piemēram, FRONTPRO®, ir mūsdienīga izvēle. Kā divas no svarīgākajām priekšrocībām var minēt sistēmisko iedarbības veidu un faktu, ka tās nenonāk saskarē ar ādu vai apmatojumu.
Raksturīgās īpašības:
● nogalina blusas,
● līdz 5 nedēļām ilga iedarbība pret blusām,
● nogalina blusas, vēl pirms tās spēj izdēt oliņas,
● viena mēneša aizsardzība pret ērcēm,
● vienīgais bezrecepšu līdzeklis efektīvai aizsardzībai pret Hyalomma marginatum jeb milzīgo ērci,
● samazina Babesia canis infekcijas risku,
● samazina Dipylidium caninum lenteņu invāzijas risku,
● iespējams iegādāties bez receptes gan veterinārajās aptiekās /aptiekās, gan tiešsaistē.
Pateicoties tam, ka šis ir perorāls līdzeklis, to ir vienkārši lietot un apmatojums pēc lietošanas paliks tīrs.
FRONTPRO® vienā iepakojumā ir trīs tabletes, un produkts piemērots lietošanai arī kucēm grūsnības un laktācijas periodā.
Kā izvēlēties atbilstošāko aizsardzību?
Nav viena universāla risinājuma, kas piemērots visiem suņiem. Izdarot izvēli, vērts izvērtēt šādus faktorus:
● cik daudz laika suns pavada ārā,
● vai suns dzīvo pilsētā vai laukos un vai suns var iziet dārzā,
● vai suns guļ pie bērniem,
● vai sunim ir jutīga āda vai citas problēmas,
● vai izvēlēto līdzekli ir ērti lietot regulāri.
Produktam vajadzētu:
● atbilst suņa svaram un vecumam,
● būt viegli lietojamam,
● saglabāt iedarbību visā aizsardzības perioda laikā,
● būt uzticamam ikdienā,
● būt iegādātam no uzticama pakalpojumu sniedzēja.
Laba aizsardzība ir tāda, ko var lietot regulāri un pret kuru sunim nav iebildumu. Tieši spēja regulāri lietot izvēlēto produktu ir viens no galvenajiem nosacījumiem efektīvai aizsardzībai.
Pareizi nodrošinot aizsardzību, arī ikdiena kļūst vieglāka. Aizsardzības mērķis ir ļaut jums būt pārliecinātiem par to, ka suns ir drošībā, nevis pastāvīgi uztraukties par potenciālajiem riskiem. Ja aizsardzība ir vienkārša, pielāgota dzīvesveidam un ērti lietojama arī regulāri, tā kļūst par dabisku ikdienas kopšanas pasākumu sastāvdaļu.
Tas nozīmē, ka pareizā izvēle ietver efektivitāti, praktiskumu un konkrētajam sunim pielāgotu pieeju. Šādā veidā aizsardzība pret blusām un ērcēm vairs nav vēl viens papildu apgrūtinājums, bet ir mūsdienīgs un atbildīgs veids, kā rūpēties par suņa veselību.
Ja par pareizo izvēli tomēr nav pilnīgas pārliecības, ieteicams konsultēties ar farmaceitu vai veterinārārstu.
FRONTPRO 11 mg košļājamās tabletes suņiem 2-4 kg.
FRONTPRO 28 mg košļājamās tabletes suņiem > 4-10 kg.
FRONTPRO 68 mg košļājamās tabletes suņiem > 10-25 kg.
FRONTPRO 136 mg košļājamās tabletes suņiem > 25-50 kg.
Katra košļājamā tablete satur:
FRONTPRO Afoksolaners (mg)
Košļājamās tabletes suņiem 2-4 kg 11,3
Košļājamās tabletes suņiem > 4-10 kg 28,3
Košļājamās tabletes suņiem > 10-25 kg 68
Košļājamās tabletes suņiem > 25-50 kg 136
Iekšķīgai lietošanai.
Košļājamās tabletes nesadalīt.
Lietošanas veids:
Tabletes ir košļājamas un garšo lielākajai daļai suņu. Ja suns atsakās uzņemt tabletes tiešā veidā, tās var lietot kopā ar barību.
Bezrecepšu veterinārās zāles. Pirms lietošanas nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto lietošanas instrukciju un glabāšanas nosacījumus.
Reklāmas materiāls sagatavots 09.2026.
RCV-PET-0484-2026
Raksts tapis sadarbībā ar Magnum Veterinārija.