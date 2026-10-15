VIDEO; FOTO: septiņu “Michelin” zvaigžņu ieguvējs Gals Ben Moše viesojas Rīgā
Gals Ben Moše – šefpavārs ar starptautisku pieredzi un “Michelin” atzinību par viņa izteiksmīgo, mūsdienīgo pieeju Levantes reģiona garšām šobrīd viesojas Rīgā, nododot zināšanas topošajiem pavāriem.
Gals Ben Moše ir Telavivā dzimis, ar prestižo “Michelin” zvaigzni novērtēts šefpavārs, kurš izpelnījies atzinību ar savu novatorisko pieeju mūsdienu Levantes reģiona virtuvei.
Viņa aizraušanās ar kulināriju sākās jau 15 gadu vecumā, kad pēc vecāku šķiršanās nepieciešamība gatavot ēdienu pamazām pārauga īstā aicinājumā.
Septiņu “Michelin” zvaigžņu ieguvējs Gals Ben Moše viesojas Rīgā
Gals Ben Moše – šefpavārs ar starptautisku pieredzi un “Michelin” atzinību par viņa izteiksmīgo, mūsdienīgo pieeju Levantes reģiona garšām šobrīd ...
Savas prasmes viņš pilnveidojis vairākos pasaulslavenos restorānos, tostarp Londonas “Maze” Džeisona Atertona vadībā, “Marcus Wareing at The Berkeley”, “Hibiscus”, kā arī Čikāgas restorānā “Alinea”, kur strādājis pie slavenā šefpavāra Granta Akaca.
Šī pieredze palīdzējusi viņam izkopt precizitāti, radošumu un prasmi apvienot dažādu pasaules virtuvju gatavošanas tehnikas ar spilgtajām Tuvo Austrumu garšām. 2012. gadā Gals pārcēlās uz Berlīni, kur viņu piesaistīja pilsētas dinamiskā gastronomijas vide.
Tur viņš atvēra restorānu “GLASS”, kas guva ievērību ar mūsdienīgu Levantes reģiona augstās virtuves interpretāciju. Vēlāk Berlīnes Šarlotenburgas rajonā tapa viņa restorāns “Prism”, kas 2020. gadā ieguva “Michelin” zvaigzni un spēja to saglabāt piecus gadus pēc kārtas.
Jauns.lv apciemoja šefpavāru laikā, kad Moše Rīgā aizvadīja divas meistarklases topošajiem pavāriem – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, kā arī Viesnīcu biznesa koledžā.