Uztura speciālisti ceļ trauksmi: šie ikdienā lietotie brokastu produkti nodara kaitējumu aknām
Ja vēlaties parūpēties par savu aknu veselību, ir vērts sākt ar brokastīm. Rīta maltīte palīdz pārtraukt nakts laikā ieilgušo neēšanas periodu, nodrošina organismu ar enerģiju un atvieglo sabalansēta, uzturvielām bagāta ēšanas režīma ievērošanu, raksta "EatingWell".
Uztura speciāliste Elisona Nota atsaucas uz žurnālā "Clinical Nutrition" publicētu pētījumu, kurā konstatēta saistība starp neregulāru brokastošanu vai brokastu izlaišanu un paaugstinātu risku saslimt ar vielmaiņas traucējumu izraisītu steatotisku aknu slimību. Šī slimība, ko dēvē arī par taukaino aknu slimību, ir stāvoklis, kad aknās pārmērīgi uzkrājas tauki.
Tomēr, kā uzsver izdevums, būtiski ir tas, ko tieši izvēlaties ēst brokastīs. Daži ēdieni palīdz uzņemt šķiedrvielas un vērtīgas uzturvielas, savukārt citi var saturēt daudz pievienotā cukura un piesātināto tauku.
Uztura speciālisti nosaukuši brokastu ēdienus, kas var visvairāk kaitēt aknu veselībai, un snieguši praktiskus padomus, kā pagatavot veselīgas un organismam labvēlīgas brokastis.
1. Saldumi
Virtuļi un dažādi konditorejas izstrādājumi var šķist ērta un ātra brokastu izvēle, taču uztura speciāliste Liza Janga norāda, ka ikdienas uzturā tie nav labākā izvēle aknu veselībai.
Tas skaidrojams ar to, ka šādi produkti satur daudz pievienotā cukura un piesātināto tauku, bet tajos ir maz šķiedrvielu. Turklāt šie našķi bieži vien pieder pie īpaši rūpnieciski pārstrādātu pārtikas produktu kategorijas.
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Kāda metaanalīze liecina, ka cilvēkiem, kuri uzturā patērē visvairāk īpaši rūpnieciski pārstrādātu produktu, relatīvais risks saslimt ar vielmaiņas traucējumiem saistītu taukaino aknu slimību ir par 42% augstāks nekā tiem, kuri šādus produktus lieto vismazāk. Pārmērīga cukura un rafinēto ogļhidrātu lietošana var arī veicināt pastiprinātu tauku veidošanos aknās.
2. Dzērieni ar pievienoto cukuru
Izdevums norāda, ka arī rīta dzēriens var ievērojami palielināt brokastīs uzņemtā cukura daudzumu. Saldināti kafijas dzērieni, salda tēja un dažādi augļu dzērieni satur daudz pievienotā cukura, īpaši tad, ja tos lieto lielās porcijās.
Saskaņā ar pašreizējiem uztura ieteikumiem pievienotā cukura daudzumam nevajadzētu pārsniegt 10% no kopējā dienā uzņemto kaloriju daudzuma. Ja dienā tiek uzņemtas 2000 kilokalorijas, tas nozīmē mazāk nekā 50 gramus pievienotā cukura.
Turklāt Amerikas Sirds asociācija iesaka vēl stingrāk ierobežot pievienotā cukura patēriņu – sievietēm dienā nevajadzētu uzņemt vairāk par 25 gramiem, bet vīriešiem – vairāk par 36 gramiem pievienotā cukura.
3. Pārstrādāti gaļas produkti
"Bieža pārstrādātu gaļas produktu lietošana uzturā tiek saistīta ar paaugstinātu risku saslimt ar vielmaiņas traucējumu izraisītu taukaino aknu slimību," norāda uztura speciāliste Elisona Nota.
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Pētnieki vērš uzmanību uz lielo piesātināto tauku un nātrija daudzumu pārstrādātos gaļas produktos. Šo vielu pārmērīga uzņemšana var nelabvēlīgi ietekmēt aknu veselību.
Piemēram, šķiņķis, bekons un desas bieži satur daudz sāls un piesātināto tauku. Vienā bekona šķēlē ir aptuveni četri grami tauku, no kuriem 1,5 grami ir piesātinātie tauki, kā arī 193 miligrami nātrija.
Uztura speciālistu padomi, kā pagatavot aknu veselībai labvēlīgas brokastis:
- Biežāk izvēlieties dabīgus, mazāk pārstrādātus produktus. Uztura speciāliste Liza Janga iesaka priekšroku dot pilngraudu produktiem, augļiem, dārzeņiem, riekstiem, sēklām un veselīgiem olbaltumvielu avotiem. Vienlaikus viņa iesaka pēc iespējas samazināt pievienotā cukura, rafinētu graudaugu produktu un pārstrādātas gaļas patēriņu.
- Ēdiet vairāk auzu pārslu. Auzu pārslas satur šķīstošās šķiedrvielas – beta glikānus, kas palīdz samazināt tā dēvētā sliktā holesterīna līmeni, veicina stabila cukura līmeņa uzturēšanu asinīs un labvēlīgi ietekmē aknu veselību. Izmēģiniet iepriekšējā vakarā pagatavotu auzu pārslu putru, papildiniet to ar augļiem un riekstiem vai sajauciet auzu pārslas ar jogurtu.
- Aizstājiet piesātinātos taukus ar nepiesātinātajiem. Tā vietā, lai brokastīs ēstu olas ar bekonu vai desu, papildiniet maltīti ar avokado vai treknām zivīm. Tas palīdzēs uzņemt vairāk veselīgo nepiesātināto tauku. To vērtīgi avoti ir rieksti, sēklas, avokado un treknās zivis, piemēram, lasis, forele, siļķe un skumbrija.
- Iekļaujiet uzturā pākšaugus. Pupiņas un lēcas satur gan olbaltumvielas, gan šķiedrvielas, tāpēc tās ir laba izvēle aknu veselības uzturēšanai.
- Gatavojiet dzērienus paši. Ikdienas ieradums katru rītu dzert ar cukuru saldinātus dzērienus var nelabvēlīgi ietekmēt veselību. Tā vietā pagatavojiet tēju vai kafiju mājās un, ja vēlaties, pievienojiet pavisam nedaudz saldinātāja.
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Izdevums uzsver, ka, rūpējoties par aknu veselību, nav nepieciešams pilnībā atteikties no pārstrādātiem gaļas produktiem, saldinātiem dzērieniem vai saldumiem brokastīs.
Tos var baudīt laiku pa laikam, taču ikdienas brokastu pamatā ieteicams izvēlēties produktus, kas bagāti ar šķiedrvielām, kvalitatīvām olbaltumvielām un veselīgajiem nepiesātinātajiem taukiem.