Kā pagatavot patiešām garšīgu olu kulteni? Ir dažas nianses
Kāpēc vienam olu kultenis sanāk pufīgs, mutē kūstošs un patiešām dikti gards, bet citam tas pats ēdiens līdzinās gumijotam garšvielu pikucim vai bezgaršīgam sastāvdaļu sakopojumam uz šķīvja?
Ja ņemsi vērā dažas olu kulteņa pagatavošanas nianses, ēdiens izdosies uz visiem 100 procentiem!
- Sakultajām olām var pievienot viegli sakultu saldo krējumu, uzputotu pienu vai gāzētu minerālūdeni. Starp citu, šis ieteikums der arī omletēm, ja garšo pufīgas.
- Bagātīgāku garšu iegūst ar smalki sarīvētu cieto sieru, ko iekuļ olās. Ja nav iebildumu pret majonēzi, tad arī tā der gan garšas bagātināšanai, gan zināmā mērā arī šķidruma aizstāšanai.
- Jo ilgāk kuļ olas pirms liešanas pannā, jo gaisīgāka sanāk kulteņa konsistence.
- Ja kulteni pannā maisa gandrīz nepārtraukti, tas iegūst krēmīgāku konsistenci, bet, ja pa retam, tad veidojas lielāki gabali un stingrāks iznākums.
- Kultenis ir gatavs tad, kad tas sarecējis, bet vēl izskatās pamitrs un spīdīgs.
- Lai kultenis sanāktu sulīgs, sāli un piparus pieber cepšanas beigās.
- Klasiskais vienkārša olu kulteņa aprēķins – 4 personām rēķina kādas 8 olas, 6 ēdamkarotes piena, pa šķipsnai sāls un maltu piparu, kā arī 30 gramus taukvielu cepšanai. Ja liek klāt piedevas, produktu attiecības, saprotams, mainās.
Olu kultenis ar tomātiem, šķiņķi un baziliku
Šķiņķa vietā tikpat labi der brokastu bekona šķēlītes, bet lielo tomātu vietā var ņemt ķiršu tomātiņus un griezt uz pusēm.
4 personām
15 minūtes
Sastāvdaļas:
4 olas
8 šķēlītes caurauguša šķiņķa
2 tomāti
dažas ēdamkarotes piena
svaigas bazilika lapiņas
malta paprika
malti melnie pipari
sāls
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Pagatavošana:
1. Šķiņķi liec sausā pannā un apcep kraukšķīgu. Tikmēr olas sakul ar pienu, maltu papriku un dažām sakapātām bazilika lapiņām. Tomātus sagriez šķēlēs.
2. Šķiņķi izņem no pannas. Iztecējušajās taukvielās apcep tomātus no abām pusēm un pārkaisi ar sāli un pipariem.
3. Šķiņķi sagriez mazos gabaliņos un liec uz tomātiem. Pārlej ar sakultajām olām, pannai uzliec vāku un uz lēnas uguns, reizi pa reizei apmaisot, cep gatavu. Pārkaisi ar sāli, pipariem un bazilika lapiņā