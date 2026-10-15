Ravēšanas sezona vēl nav galā! Dārza darbi, ko vērts paveikt oktobrī
Lai pavasarī dārzā būtu mazāk darba, arī oktobrī nevajadzētu aizmirst par nezāļu ravēšanu un dobju sakopšanu. Lai gan daudziem augiem veģetācijas periods jau noslēdzies, nezāles mitrajā laikā joprojām turpina augt, tāpēc rudens ir piemērots brīdis, lai parūpētos par dārzu pirms ziemas, vēsta LSM.lv, atsaucoties uz Latvijas Radio.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Saldus biroja augkopības speciāliste Karīna Deņisova norāda, ka nezāles jāizravē no dobēm un apdobēm, lai ierobežotu to izplatīšanos nākamajā sezonā.
Speciāliste uzsver, ka mitrs laiks nezāļu augšanu neaptur. Ja tās rudenī netiks laikus aizvāktas, nākamajā gadā var nākties krietni vairāk pūlēties, lai ar tām tiktu galā.
Kādi dārza darbi vēl jāpaveic rudenī?
Oktobrī daudzviet vēl turpinās ražas novākšana. Ziemas krājumiem tiek gatavotas bietes, burkāni, kāposti un ķirbji, bet siltumnīcās un uz lauka dažviet vēl atrodama arī paprika un pēdējie gurķi.
Līdztekus ražas novākšanai svarīgi sakopt dobes un aizvākt slimos augus. Deņisova iesaka tos sadedzināt, nevis ievietot kompostā, lai mazinātu slimību izplatīšanās risku.
Kad dobes atbrīvotas no augiem un nezālēm, tukšajā zemē var iestrādāt kompostu vai labi sadalījušos kūtsmēslus. Tas palīdzēs sagatavot augsni nākamajai dārzkopības sezonai.
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Oktobrī var stādīt ķiplokus, sīpolus un pavasara puķes
Rudens ir piemērots laiks arī atsevišķiem stādīšanas darbiem. Oktobrī zemē var stādīt ziemas ķiplokus un sīpolus, kā arī pavasarī ziedošās sīpolpuķes.
Lai pēc ziemas dārzā agrāk parādītos krāsaini ziedi, tagad var stādīt tulpes, krokusus un citas pavasara puķes. Tādējādi, laikus paveicot svarīgākos rudens darbus, iespējams gan sakopt dārzu pirms ziemas, gan atvieglot darbus nākamajā pavasarī.