Laiks rezervēt stādus meža stādīšanai
Arī rudenī var stādīt mežu! Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā dažādu sugu un veidu meža stādus – priedi, egli, melnalksni, ozolu. Pieejami ir arī bērza stādi, kas pēdējos gados bija kļuvuši par diezgan deficītu preci.
Atšķirībā no lauksaimniecības kultūrām, ko lielākoties sēj pavasarī, mežsaimniecībā stādīšanas laiks ir gan pavasarī, gan arī rudenī. Speciālisti saka, ka stādīt var līdz pat divām nedēļām pirms pastāvīga sala iestāšanās, tādēļ ir pamats cerēt, ka vēl kādu brīdi laikapstākļi būs meža stādīšanai tikpat piemēroti, kā tas bija pērn.
LVM kokaudzētavās šoruden ir pieejami vairāku veidu stādi: egle, priede, bērzs, melnalksnis un ozols. Tas, ka rudenī pieejami bērza stādi, ir patīkams jaunums. “Vēl nesen bērzu stādi bija pieejami diezgan ierobežotā apjomā un tos vajadzēja pasūtīt savlaicīgi, taču tagad LVM audzētavās ir kāpināti ražošanas apjomi. Šoruden var iegādāties bērza un melnalkšņa kailsakņu stādus, kā arī ietvarstādus, tāpat iespējams tos rezervēt jau nākamajam pavasarim. Sen neredzēts produkts ir ozola stādi, ko var iegādāties LVM kokaudzētavā Valmierā,” stāsta LVM Podiņu kokaudzētavas vadītājs Artūrs Plešs.
Stādus var rezervēt arī tiešsaistē LVM mājaslapā. “Vispirms ir jāizdomā, kādi stādi interesē, tad LVM vietnē jānorāda novads un vēlamie apjomi. Tālāk informācija nonāks pie mūsu speciālistiem, kuri sazināsies ar pasūtītāju un vienosies par detaļām. Mājaslapā gan ir norādītas cenas salīdzinoši lieliem apjomiem, sākot no 100 stādiem, taču audzētavās var iegādāties arī mazāku skaitu stādu,” skaidro Plešs.
Seritificēti un starptautiski atzīti
LVM kokaudzētavās audzēto meža stādu galvenais trumpis ir gadu gaitā attīstītās stādu audzēšanas tehnoloģijas, selekcija un zinātniskā pieeja stādu audzēšanā, kas nodrošina stabilu kvalitāti. To apliecina arī ISO sertifikācija. Sēklas tiek iegūtas no īpaši atlasītiem kokiem, kas aug sēklu plantācijās, tādēļ šie stādi aug ātrāk, turklāt arī izturība pret slimībām ir augstāka. LVM kokaudzētavās regulāri tiek veikta arī stādu kvalitātes kontrole, lai novērstu iespēju, ka tirgū nonāk kvalitātes standartiem neatbilstoši stādi.
Mazliet vairāk nekā pusi no visiem LVM kokaudzētavās izaudzētajiem stādiem izmanto paša uzņēmuma vajadzībām – valsts mežu atjaunošanā, bet pārējie nonāk brīvā tirdzniecībā.
No sēklas līdz stādam mežā
Cik ilgs laiks paiet, kamēr no iesētās sēklas izaug stādiņš, ko var stādīt mežā? Ja runa ir par ietvarstādiem, tas ir apmēram gads. Kailsakņiem augšana tik ātri nesokas, stāds no sēklas izaug apmēram pusotra gada laikā. Bērzi aug mazliet ātrāk – viena gada laikā no iesētajām sēklām izaug apmēram 40 centimetru garš stādiņš ar izteiktu sakņu kamolu.
Ar ko ietvarstāds atšķiras no kailsakņa? “Ietvarstādi savu dzīvi kokaudzētavā pavada konteinerā. Klasisku kailsakņu tirgū vairs praktiski nav, tagad ir kailsakņi ar uzlaboto sakņu sistēmu. Šie stādi no iesēšanas brīža 4–5 mēnešus pavada speciālā konteinerā ar atverēm, kas kociņu mudina veidot izteiktas saknītes. Pēc tam stādiņu pārstāda uz lauka, kur tas pavada gadu vai pusotru, gan augot garumā, gan arī veidojot sakņu sistēmu,” skaidro speciālists. “Kailsakņi iznākumā ir lielāki, un tos nevajag stādīt uz pacilām vai īpaši sagatavotā augsnē, lai gan to rekomendējam. Savukārt ietvarstādu pluss ir tas, ka tos var stādīt visu sezonu. Tie iedzīvosies arī kūdrainās augsnēs, ko apdraud sala izraisītā izcilāšana ziemā.”