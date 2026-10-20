"Patiesais upuru skaits var būt daudz lielāks!" Ceļ trauksmi par sikspārņu slaktiņu Liepājas vēja parkā
Liepājā uzņēmuma "Rapsoil" vēja parks jau testēšanas laikā ir kļuvis par nāvējošu slazdu īpaši aizsargājamiem sikspārņiem. Lai gan oficiāli ziņots par 18 bojāgājušiem lidoņiem, kas atrasti turbīnu tuvumā, nozares speciālisti brīdina, ka tā ir tikai aisberga redzamā daļa, un reālais upuru skaits, visticamāk, ir krietni lielāks.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Liepājā uzņēmuma "Rapsoil" vēja ģeneratoru testēšanas laikā masveidā iet bojā īpaši aizsargājami sikspārņi. Lai gan Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) uzdeva ģeneratorus pilnībā izslēgt, TV3 raidījums “Nekā personīga” ziņoja, ka "Rapsoil" šo prasību neesot pilnībā ievērojis. Uzņēmums izslēdzis turbīnas tikai atsevišķās naktīs un noteiktos laikapstākļos, turklāt nav nodevis DAP pieprasītos datus par turbīnu reālo darbību.
"Vissliktākā izvēle, kādu var iedomāties"
Kā portālam Jauns.lv skaidro Latvijas Sikspārņu pētniecības biedrības valdes priekšsēdētājs un ilggadējs pētnieks Gunārs Pētersons, sikspārņu bojāeja ir vēja parku darbības blakne visā pasaulē.
Taču civilizētā praksē to ierobežo, apstādinot turbīnas naktīs un specifiskos laikapstākļos, kad dzīvnieku aktivitāte ir visaugstākā.
Pēc pētnieka teiktā, konkrētā vēja parka būvniecība notikusi vietā, par kuru cits eksperts – Viesturs Vintulis – jau ilgi pirms būvniecības bija sniedzis negatīvu atzinumu, norādot, ka šajā teritorijā ģeneratorus vispār nedrīkstētu būvēt. Pētersons atzīst, ka tik kategoriskus aizliegumus eksperti sniedz ļoti reti, taču šī vieta ir īpaša, jo Latvijas rietumu piekraste ir viens no intensīvākajiem sikspārņu rudens migrācijas koridoriem.
Pētersons pauž, ka plūsma pie Liepājas ir tieši tāda pati kā 50 kilometrus tālāk uz dienvidiem esošajā Papes ornitoloģiskajā stacijā, kur augustā un septembrī migrē tūkstošiem sikspārņu. "Izvēle būvēt vēja parku šajā vietā ir vissliktākā, kādu Latvijas apstākļos vispār var iedomāties," uzskata Pētersons, piebilstot, ka masveida dzīvnieku bojāeja jau parka testēšanas fāzē nozares speciālistiem nebija nekāds pārsteigums.
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Neatspoguļo reālo posta apmēru
Pirmie beigtie sikspārņi tika atrasti jau pašā pirmajā monitoringa dienā, ko veica uzņēmums "Dabas eksperti". Sikspārņu pētnieks Jurģis Šuba par to nekavējoties ziņoja gan vēja parka attīstītājam, gan DAP ar prasību apturēt parka darbību.
Tikmēr Pētersons ir pārliecināts, ka upuru ir daudz vairāk: "Patiesais bojāgājušo sikspārņu skaits ir daudz lielāks nekā tas, ko izdodas atrast. Teritorija nav pārskatāma, jo lielu tās daļu aizņem meži un krūmāji. Sikspārņi tajos iekrīt, un tos vienkārši nav iespējams pamanīt. Pārmeklēt var tikai aptuveni ceturto vai piekto daļu no visas platības.”
Turklāt šajā vēja parkā turbīnu spārni ir izvietoti bīstami zemu – tieši tādā augstumā, kādā sikspārņi ne tikai migrē rudenī, bet arī medī kukaiņus vasarā.
Tā kā apkārtējā vide ar mežiem un ūdenstilpēm ir lidoņiem izcila barošanās bāze, traģiski rādītāji gaidāmi arī siltajā sezonā. Parka testēšana sākās augusta beigās, tāpēc datu par vasaru nav, taču pētnieks brīdina, ja ģeneratori bez ierobežojumiem griezīsies arī turpmāk, sekas būs vēl dramatiskākas. "Tur būs vēl briesmīgāki dati," viņš prognozē.
Kāpēc jāuztraucas par 18 sikspārņiem?
Sabiedrība dažkārt neizprot, kāpēc tik ļoti vajadzētu satraukties par dažu lidoņu bojāeju. Kā skaidro Pētersons, saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Biotopu direktīvu sikspārņu sugas ir iekļautas stingri aizsargājamo sugu sarakstā, un Latvijai šī prasība ir saistoša.
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Turklāt Latvijas sikspārņi ir kukaiņēdāji, kuriem ir neaizstājama loma ekosistēmas līdzsvara uzturēšanā, regulējot kaitēkļu un citu kukaiņu populāciju.
Speciālists akcentē, ka atšķirībā no sīkajiem grauzējiem, piemēram, pelēm, kurām gadā var būt desmitiem pēcnācēju, sikspārņu mātītei dzimst tikai viens mazulis gadā. Tas nozīmē, ka populācija nespēj ātri atjaunoties un kompensēt pēkšņus zaudējumus.
Pāris naktīs iznīcina veselu koloniju
Pētersons rēķina: ja salīdzinoši nelielā platībā tika atrasti 18 beigti sikspārņi, bet kopējā platība ap turbīnām ir četras vai piecas reizes lielāka, tad reālais upuru skaits tikai pāris naktīs varētu sasniegt pat 80 sikspārņus. Lai to labāk saprastu: viena normāla sikspārņu mātīšu kolonija Latvijā parasti sastāv no 30 līdz 40 dzīvniekiem. 80 sikspārņi jau ir ļoti liela kolonija.
Šobrīd rudens migrācijas aktīvā fāze ir noslēgusies. Pētersons uzsver, ka nākamajā sezonā Liepājas vēja parkam būs jānosaka bezprecedenta noteikumi: "Šeit būs jābūt īpaši stingriem ierobežojumiem – stingrākiem nekā jebkurā citā vēja parkā Latvijā. Tā vieta vienkārši ir pārāk riskanta."
Iestāde nevar nereaģēt
Kā atzīst DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode, situācija "Rapsoil" vēja parkā "šķiet satraucoša" un iestāde nevar tā vienkārši nereaģēt. Lai gan problēmas ar sikspārņu bojāeju savulaik bijušas arī Tārgales vēja parkā un pašlaik testēšana notiek arī Kaigu purvā, nekur citur šādi rādītāji nav fiksēti.
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"Mums pa visiem pārējiem vēja parkiem kopā, valstī ņemot, nav tik daudz līķu, cik pie "Rapsoil" divās nedēļās. Tāpēc jau mēs to traci ceļam," norāda Strode.
Šobrīd jaunu ziņu no ekspertiem par bojāgājušiem sikspārņiem gan nav, taču turbīnas nav apturētas.
DAP savulaik šai vēja parka iecerei bija sniegusi negatīvu atzinumu. Taču, par spīti tam, ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesā pirms vairākiem gadiem parka izveide beigās tomēr tika akceptēta. Pēc tam izsniegtās būvatļaujas tiesā apstrīdēja "Vides aizsardzības klubs", un sākās gari tiesvedības procesi. Kad 2025. gadā projekta attīstība atkal kļuva aktuāla, DAP vērsās pie Valsts vides dienesta (VVD) ar lūgumu pārskatīt tehniskos noteikumus. Tomēr sarakstes rezultātā tika secināts, ka uzņēmējam ir iestājusies tiesiskā paļāvība, tāpēc jauni dabas izvērtējumi netiks veikti. Līdz ar to parka izbūve turpinājās pēc vēsturiski apstiprinātajiem parametriem.
Analizējot esošo situāciju, Strode kā "kritisko posmu" izceļ faktu, ka šim vēja parkam ir ļoti zemi spārni. Viņa norāda, ka kopš 2020. gada "nevienam parkam nav atļauts tik zemi spārni" – jauniem projektiem spārnu apakšējā mala "ir no 40 metriem uz augšu". Savukārt Liepājas projektā spārni atrodas zemāk, kas palielina lidoņu bojāejas risku.
Vienlaikus Strode norāda, ka cēlonis tik masveidīgai sikspārņu bojāejai vēl ir jāsaprot, jo problēma nav novērota pie pilnīgi visām turbīnām. Parka testēšana sākās vien augusta beigās, kad aktīvā migrācija jau gāja uz beigām.
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Rīkojums par darbības apturēšanu
Augustā DAP pieņēma lēmumu, ar kuru saskaņoja vēja parka monitoringa programmu. Tajā tika iestrādāts kritiskais slieksnis, ja pie vienas turbīnas iet bojā divi sikspārņi, operatoram ir jāaptur parka darbība, jāizstrādā ietekmes mazināšanas plāns, un tikai pēc tam var atsākt darbību.
Tā kā slieksnis tika pārsniegts, DAP izdeva izpildrīkojumu par darbības apturēšanu.
Reaģējot uz rīkojuma nepildīšanu, DAP parkam piemēroja 1000 eiro piespiedu naudu, ko likums ļauj pakāpeniski audzēt. Uzņēmums šo piespiedu naudu apstrīdēja un iesniedza kaitējuma samazināšanas plānu, apņemoties ievērot norādījumus nedarbināt turbīnas noteiktos temperatūras, vēja ātruma un mitruma apstākļos.
DAP šo plānu nesaskaņoja, pieprasot detalizētus turbīnu darbības datus, lai varētu pārliecināties, vai solītie noteikumi reāli tiek ievēroti. "Mums nav kapacitātes stāvēt katram darbiniekam pie turbīnas ar mērinstrumentiem un mērīt vēja ātrumus, gaisa temperatūru un visu citu cauru diennakti trīs nedēļas no vietas," skaidro Strode.
Kā norāda DAP, pieprasītie dati vēl nav iesniegti. Uzņēmums skaidrojis, ka informācijas lielā apjoma dēļ nepieciešams vairāk laika un monitorings tiks turpināts arī oktobrī.
Robs valsts normatīvajos aktos
Masveida dzīvnieku bojāeja izgaismojusi robu valsts normatīvajos aktos. Pēc Strodes teiktā, pašlaik "Rapsoil" atrodas testēšanas fāzē, kurai nav piemērojami ekspluatācijas noteikumi, jo tie vēl nav stājušies spēkā. Līdz ar to uzraugošajām iestādēm nav mehānismu pašām ar varu apturēt iekārtas objektā, kas vēl nav oficiāli nodots ekspluatācijā.
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Strode norāda: ja uzņēmums turpinās ignorēt prasības un nelīdzēs arī piespiedu nauda, DAP nākamais solis būs vēršanās policijā. Sarežģīts ir arī jautājums par kaitējuma piedziņu. Zaudējumus teorētiski varētu aprēķināt tikai par tiem upuriem, kas pārsniedz DAP lēmumā noteikto kritisko slieksni (divi sikspārņi pie turbīnas). Turklāt DAP šobrīd ir korekti jāsagaida apstrīdēšanas procesa iznākums.
Kā skaidro Strode, ja iestāde pieļaus procesuālas kļūdas vai nekorekti piemēros likumu, valsts tiesā var zaudēt visu lietu.
Nozare nosoda šādu praksi
Notikušo nosodījusi arī pašu "zaļās" enerģijas ražotāju pārstāvošā organizācija – Latvijas Atjaunīgās enerģijas alianse (LAEA). Tā publiskā paziņojumā aicinājusi DAP un VVD panākt noteikto turbīnu darbības ierobežojumu izpildi.
"Vēja enerģijas attīstībai ir vajadzīga sabiedrības uzticēšanās, un vides un drošības prasību ievērošana ir katra operatora pienākums. Šo prasību ignorēšana padziļina iedzīvotāju bažas un kaitē arī atbildīgajiem attīstītājiem,” uzsver LAEA izpilddirektors Arnolds Arnis Ābelīte.
Alianse norāda, ka ar piespiedu naudu vien nepietiek. Ja operators nepilda lēmumu, iestādēm ir jānodrošina tā piespiedu izpilde likumā noteiktajā kārtībā, jo vidi apdraudošu darbību var apturēt arī testēšanas laikā. LAEA aicina Klimata un enerģētikas ministriju sagatavot regulējuma precizējumus, kas attīstītājiem paredzētu obligātu pirmsbūvniecības sikspārņu monitoringu.
Saistības pret Eiropu
Vaicāta par šādiem gadījumiem ES Biotopu direktīvas un Bernes konvencijas kontekstā, Strode skaidroja, ka šobrīd nav iespējams precīzi novērtēt, vai 18 upuri atstāj būtisku ietekmi uz tūkstošiem migrējošo lidoņu, un, visticamāk, šī ietekme uz kopējo populāciju nav kritiska. Sikspārņi ikdienā iet bojā arī citu iemeslu dēļ, piemēram, kļūstot par upuriem kaķiem vai citiem plēsējiem.
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Tomēr viņa uzsvēra: "Bet tas, ka tas ir papildu vēl mirstības avots, to gan mēs visi varam droši apgalvot."
Viņa atgādināja, ka dalībvalstij ir jāatskaitās par sugu aizsardzības stāvokli valstī, un, ja situācija netiks risināta, šādi negatīvi faktori atstās ietekmi uz kopējo novērtējumu.
Kā Eiropā novērš sikspārņu bojāeju vēja parkos?
Eiropas valstīs sikspārņu aizsardzībai izmanto gan turbīnu darbības ierobežošanu, gan automātiskas vadības sistēmas, kas pielāgo iekārtu darbu konkrētās vietas sikspārņu aktivitātei.
Eiropā bijuši vairāki skaļi gadījumi, kad aizsargājamo sugu apdraudējums licis ierobežot turbīnu darbību.
Piemēram, Francijā 2025. gadā Monpeljē krimināltiesa Aumelas vēja parka lietā par aizsargājamo sugu – mazo piekūnu un arī sikspārņu – bojāeju uz četriem mēnešiem apturēja 31 turbīnas darbību un uzņēmumiem piesprieda naudas sodu. Lai gan pēc tam apelācijas tiesa tos attaisnoja un atcēla pirmās instances lēmumu par turbīnu apturēšanu, atsevišķā administratīvajā procesā apelācijas tiesa noteica, ka vēja parka turbīnas katru gadu dienas laikā no 10. aprīļa līdz 20. augustam ir jāaptur.
Arī Vācijā tiesas vairākkārt pieprasījušas ierobežot turbīnu darbību. Spilgts piemērs tam ir 2024. gada tiesvedība Lejassaksijā par 12 turbīnu vēja parku, kura darbība bija atļauta jau 2002. gadā bez īpašiem sikspārņu aizsardzības nosacījumiem. Izvērtējot jaunākās zinātniskās atziņas, atbildīgā iestāde uzdeva parka īpašniekam katru gadu no maija līdz oktobrim (no saulrieta līdz saullēktam) turbīnas noteiktos laikapstākļos apturēt. Proti, spārni nedrīkst griezties naktīs, kad gaisa temperatūra ir vismaz 10 grādi, nelīst, nav miglas un vēja ātrums nepārsniedz noteiktu slieksni. Tiesa pagaidu tiesiskās aizsardzības procesā operatora pieteikumu lielākoties noraidīja, atstājot spēkā būtisku daļu ierobežojumu tūlītējai piemērošanai (atsevišķos periodos un konkrētām turbīnām gan atļaujot ierobežojumus nepiemērot). Tiesa uzsvēra, ka agrāk izsniegta atļauja neliedz noteikt papildu prasības, ja zinātne liecina par apdraudējumu dabai.
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Kas notiks tālāk?
Šobrīd DAP gaida detalizētu turbīnu darbības datu analīzi. Līdz pavasara sikspārņu migrācijai aprīlī un maijā atbildīgajām iestādēm būs jāizlemj, kā rīkoties tālāk.
Pēc Strodes teiktā, varbūt iestādes nonāks pie situācijas, ka "kaut kādas turbīnas vispār ir jāslēdz ārā tajā laika periodā, kad notiek migrācija".
Tāpat situācijas risinājumā būtiska loma turpmāk varētu būt ne tikai valsts iestāžu vai nozares asociāciju spiedienam, bet arī banku sektoram. Lielākā daļa vēja parku tiek būvēti ar banku finansējumu, un šādos kredītiestāžu līgumos mēdz būt norādes, ka projekta īstenošana nedrīkst radīt kaitējumu videi.