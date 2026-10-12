Rudenīgas sautējumu receptes gardēžiem
Kad gribas nobaudīt sildošu mājas ēdienu, šāds sautējums ir īstā izvēle. Veselīgs, sātīgs un dikti gards, jo gatavots no pašmāju dārzeņiem.
Sātīgs liellopa gaļas sautējums
Pasniedz ar rupjmaizi un svaigiem zaļumiem.
4 porcijām
Vajadzēs:
600 g liellopa gaļas
5–6 kartupeļus
3 burkānus
1 lielu sīpolu
2 ķiploka daiviņas
2 ēdk. eļļas
500 ml liellopa buljona
1 ēdk. miltu
1 tējk. kaltēta timiāna
2 lauru lapas
sāli un melnos piparus
sauju svaiga timiāna vai pētersīļu
Pagatavošana:
1. Liellopa gaļu sagriez palielos gabalos. Katlā sakarsē eļļu un gaļu no visām pusēm strauji apcep, līdz tā kļūst zeltaini brūna. Izņem no katla.
2. Tajā pašā katlā liec sasmalcinātu sīpolu un ķiploku. Apcep dažas minūtes. Pievieno miltus, samaisi un pakāpeniski pielej buljonu. Maisi, lai neveidotos kunkuļi.
3. Liec atpakaļ gaļu, pievieno timiānu un lauru lapas. Pievieno sāli un piparus. Uzliec vāku un uz nelielas uguns sautē apmēram 1 stundu.
4. Kartupeļus un burkānus nomizo, sagriez lielākos gabalos un pievieno katlā. Turpini sautēt vēl 30–40 minūtes, līdz gaļa un dārzeņi ir mīksti. Pirms pasniegšanas izņem lauru lapas un pārkaisi ar svaigu timiānu vai pētersīļiem.
Padoms: ja vēlies īpaši bagātīgu garšu, pirms buljona pievienošanas gaļai vari pielikt 1 ēdamkaroti tomātu pastas un īsu brīdi to apcept.
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Vistas un dārzeņu sautējums
Silts, sātīgs un pavisam vienkārši pagatavojams – vistas sautējums ir viens no tiem ēdieniem, kas lieliski der gan ikdienas pusdienām, gan nesteidzīgām vakariņām.
4 porcijām
Vajadzēs:
600 g vistas šķiņķīšu gaļas bez kaula
5 kartupeļus
2 burkānus
1 sīpolu
1 sarkano papriku
2 ķiploka daiviņas
2 ēdk. eļļas
400 ml vistas buljona
2 ēdk. skābā krējuma
1 tējk. saldās paprikas pulvera
1 tējk. kaltēta timiāna
1 lauru lapu
sāli un piparus
sauju svaigu pētersīļu
Pagatavošana:
1. Vistas gaļu sagriez nelielos gabaliņos. Katlā sakarsē eļļu un gaļu apcep, līdz tā viegli zeltaina. Pievieno sagrieztu sīpolu un ķiploku, apcep vēl 2–3 minūtes. Pievieno paprikas pulveri, samaisi un pielej vistas buljonu.
2. Kartupeļus un burkānus nomizo, sagriez gabaliņos. Papriku sagriez strēmelītēs. Visus dārzeņus liec katlā. Pievieno timiānu, lauru lapu, sāli un piparus. Uzliec vāku un uz nelielas uguns sautē apmēram 25–30 minūtes, līdz dārzeņi un vista ir mīksti.
3. Beigās iemaisi skābo krējumu un uzkarsē vēl pāris minūtes, bet neļauj sautējumam strauji vārīties. Pirms pasniegšanas pārkaisi ar sasmalcinātiem pētersīļiem.
Ieteikums: ja vēlies biezāku un krēmīgāku mērci, skābo krējumu pirms pievienošanas samaisi ar pāris ēdamkarotēm sautējuma šķidruma. Tad tas mērcē ieies vienmērīgāk.