Kaimiņi vairs nemetīs ziņkārīgu aci tavā pagalmā! Lūk, ko vērts iestādīt tūju vietā
Dārzu un privātmāju īpašniekiem bieži vien gribas atpūsties no kaimiņu skatieniem, viņu radītā trokšņa, aktivitātēm līdz pusnaktij, nemitīgas gaļas cepšanas un tusiņiem. Tad palīdzēt var lielāka vai mazāka siena. Vislabākās sienas esmu redzējis Lielbritānijā – no ķieģeļiem būvētas, biezas, trīs metrus augstas. Pie mums tādas būvēt nav pieņemts un pat ir aizliegts, tāpēc jāiztiek ar kaut ko mazāk radikālu – dzīvžogu.
Parasti, lai tiktu pie blīva dzīvžoga, izvēlamies tūjas, bet ir vērts paskatīties skābarža virzienā. Šāds dzīvžogs ir praktiski necaurredzams visu gadu, jo lapas skābardis maina tikai pavasarī. Labākais piemērs, kādu dzīvžogu var izveidot no skābarža, ir redzams Rundāles pils parkā. Skābarži ir vasarzaļi koki vai lieli krūmi ar plānu un gludu mizu pelēkā krāsā. Latvija tiem ir faktiski pēdējā augšanas robeža ziemeļu virzienā, ļoti reti kāds eksemplārs ir sastopams Zviedrijas vai Somijas dienvidu reģionos.
Skābardis var izaugt kā 20–25 metrus augsts koks, taču to var veiksmīgi griezt un veidot arī kā dzīvžogu ar daudz mazāku augstumu. Skābardim ir samērā stāvi zari ar daudziem sānzariem, un tas arī ir viens no faktoriem, kāpēc to var izmantot, lai veidotu dzīvžogus un špaleras. Labi jūtas gan sausās, gan arī mitrākās vietās, taču jāatceras – lai veidotu dzīvžogu, nepieciešams jaunais pieaugums, un to skābardis dod tikai pietiekami auglīgā un sausā augsnē. Tam noteikti nepatīk pārpurvojusies augsne.
Mūža ilgums skābardim ir apmēram 150 gadu, bet īpaši labos apstākļos tas var nodzīvot arī līdz 300 gadu. Tiesa, pirmos gadus pēc iestādīšanas tas aug lēni, bet ar laiku uzņem apgriezienus. Lielākais ikgadējais pieaugums parasti ir no 40 līdz 80 gadu vecumam. Nozāģēts tas ļoti labi atjaunojas no celma atvasēm, bet atsevišķos gadījumos ir novērota arī atjaunošanās no sakņu atvasēm.
Dzīvžogam der kāda no šīm šķirnēm
‘Fastigiata’. Ātraudzīga šķirne ar platu, konisku vainagu.
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‘Pendula’. Neliela auguma šķirne ar nokareniem zariem.
‘Variegata’. Šai šķirnei lapas ir ar krēmdzelteniem plankumiem.
Zināšanai
Latvijā var iegādāties samērā lielus skābaržu stādus, kas uzreiz ļauj tikt pie vairāk nekā metru augsta dzīvžoga.