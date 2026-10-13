Desmit centi, kas mainīja mūsu paradumus - kur paliek depozīta sistēmā "pazaudētā" nauda?
Jau četrarpus gadus Latvijā darbojas dzērienu iepakojuma depozīta sistēma, kuras laikā par katru veikalā nopirktu dzēriena pudeli (izņemot stipro alkoholu) tiek iekasēti 10 centi, kuri tiek atgriezti, to nododot atpakaļ taromātā. “Kas Jauns Avīze” skaidro, kā tas mainījis mūsu paradumus un vai vide kļuvusi tīrāka.
2019. gada oktobrī Saeima pieņēma grozījumus Iepakojuma likumā, nosakot, ka jāievieš depozīta sistēma, kura sāka darboties 2022. gada 1. februārī.
Nu ir pienācis laiks, kad varam rast atbildes uz jautājumiem: Ko tā devusi videi? Cik daudz iepakojuma no kopējā nopirktā atgriežam? Cik depozīta naudas Latvijas iedzīvotāji vairāk nekā četros gados ir saņēmuši atpakaļ? Vai Latvija pēc depozīta sistēmas ir kļuvusi tīrāka? Un kur nonāk pudele pēc taromāta?
Ik sekundi – 25 tukšas pudeles un skārdenes
Šo gadu laikā nodoto pudeļu un skārdeņu apjoms pieaudzis no 62% līdz vairāk nekā 90%. Kopumā nodots gandrīz 1,8 miljardi iepakojumu un par to atpakaļ izmaksāts aptuveni 180 miljoni eiro. Bet tas nenozīmē, ka visa šī nauda nonākusi atpakaļ iedzīvotāju kabatās, jo daļa to izvēlas ziedot Ukrainai, smagi slimiem bērniem, trūcīgiem senioriem vai dzīvnieku patversmēm (vairāk nekā četru gadu laikā šiem mērķiem ziedots aptuveni miljons eiro).
Par cilvēku apzinīgums, nododot iepakojumu, liecina statistikas dati: 2022. gadā tika nodoti 62%, 2023. gadā – 80%, 2024. gadā – 83,3, bet 2025. gadā – jau 90,3%. Vidēji Latvijā šajā periodā ik sekundi tika nodoti vairāk nekā desmit iepakojumi, bet pašlaik ik sekundi darba dienas vidū jau tiek pieņemti apmēram 25 tukšie iepakojumi. 2022. gadā tirdzniecībā tika laisti 5,94 tūkstoši tonnu PET pudeļu un savākti tika 3,75 tūkstoši tonnu, bet pērn no 8,09 tūkstošiem tonnu tika savākti 7,31 tūkstotis tonnu.
Valsts vides dienesta (VVD) Atkritumu aprites departamentā “Kas Jauns Avīzei” norādīja: “Depozīta sistēma kalpo kā viegli saprotams un motivējošs mehānisms iedzīvotāju paradumu maiņas veicināšanai. Saskaroties ar praktisku ieguvumu un apgūstot šķirošanas principus, sabiedrībā veidojas lielāka izpratne par atkritumu šķirošanu un pieaug gatavība šķirot arī citus atkritumu veidus.”
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Kur nonāk pudele pēc taromāta?
Pēc depozīta sistēmas ieviešanas “Depozīta iepakojuma operators” (DIO) ziņoja, ka nodotais iepakojums vispirms nonāk šķirošanas centrā Salaspils novada Aconē, bet pēc tam PET dzērienu pudeles tiek pārstrādātas granulās vai pārslās, no kurām atkal tiek ražoti jauni plastmasas izstrādājumi. Alumīnija skārdenes tiek pārsūtītas uz pārstrādes rūpnīcām jaunu skārdeņu vai citu metāla izstrādājumu ražošanai, bet stikla pudeles tiek nodotas vai nu atpakaļ ražotājam, vai stikla rūpnīcām.
PET pudeles ceļš tālāk ved uz Olaini – “Iterum” rūpnīcu, kur iegūtās PET pārslas iespējams pārstrādāt granulās. Gandrīz visas tās tiek eksportētas. Alumīnijs (skārdenes) nonāk uzņēmumā “Constellium” Francijā, bet stikls – Lietuvas uzņēmumā “Kauno stiklas”, kā arī Polijas un Igaunijas uzņēmumos. Tādējādi jau no pašiem sistēmas pirmsākumiem daļa Latvijas taromātos savāktā iepakojuma pārstrādei tika nogādāta ārpus Latvijas. Kā norādīja Valsts vides dienestā, pārstrāde notiek tikai un vienīgi Eiropas Savienības valstīs.
Plānu izpildām!
Sabiedriskās organizācijas “Mana jūra” veiktie monitoringa dati liecina, ka līdz ar depozīta sistēmas ieviešanu konstatēts būtisks dzērienu iepakojuma piegružojuma samazinājums dabas takās, pilsētvidē, ceļmalās un ūdenstilpju tuvumā.
VVD vērtējumā DIO uzrādītie savākšanas un pārstrādes rādītāji atbilst normatīvajos aktos un depozīta sistēmas attīstības plānā noteiktajiem mērķiem. Šajā plānā paredzēts, ka 2030. gadā tiks savākti vismaz 90% stikla un plastmasas depozīta iepakojuma, 80% melnā metāla un 60% alumīnija.
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Tāpat ir panākta visaptveroša tirgotāju iesaiste normatīvajos aktos noteiktajās tirdzniecības vietās, un Latvija sekmīgi pilda noteiktos dzērienu iepakojuma savākšanas un pārstrādes mērķus: “VVD pastāvīgi seko līdzi tirgū laistā dzērienu iepakojuma marķējumam, uzskaitei un sistēmas darbībai. Galvenie izaicinājumi ikdienā ir saistīti ar atsevišķu pieņemšanas punktu higiēnas prasībām, taromātu īslaicīgām tehniskām dīkstāvēm vai savlaicīgu pieņemtā iepakojuma izvešanu lielāko slodžu periodos, piemēram, vasaras mēnešos. VVD sadarbībā ar DIO un tirgotājiem aktīvi strādā pie konstatēto problēmsitāciju novēršanas, lai paplašinātu automātisko pieņemšanas tīklu un nodrošinātu iedzīvotājiem pēc iespējas ērtāku iepakojuma nodošanu.”
Atbalsta depozīta sistēmu
“Fakts, ka salīdzinoši īsā laikā – četros gados – esam sasnieguši vairāk nekā 1,5 miljardu atgriezto depozīta iepakojumu atzīmi, ir ļoti nozīmīgs sasniegums visai sabiedrībai. Tas apliecina, ka depozīta sistēma Latvijā strādā, ir nostiprinājusies un kļuvusi par ierastu ikdienas praksi. Iedzīvotāji to izmanto apzināti un regulāri, sniedzot reālu ieguldījumu gan tīrākā vidē, gan efektīvākā un ilgtspējīgākā resursu apritē,” saka DIO valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis. Visbiežāk nodotais iepakojuma veids ir PET pudeles, kas veido gandrīz pusi jeb 48% no visa taras apjoma. Tām seko skārdenes (27%) un stikla pudeles (25%).
Pētījuma dati liecina, ka 85% iedzīvotāju piekrīt, ka depozīta sistēma palīdz samazināt apkārtējā vidē nonākušo iepakojumu apjomu, savukārt 69% atzīst, ka pēc tās ieviešanas Latvijā ir kļuvis tīrāks un sakoptāks. Pozitīvi iezīmējas arī paradumu maiņa – 70% patērētāju norāda, ka depozīta sistēma uzlabojusi viņu attieksmi pret vidi.
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Kur paliek “pazaudētā” nauda?
Daļai Latvijas iedzīvotāju rodas jautājums, kas notiek ar depozīta maksu par iepakojumiem, kuri sistēmā netiek atgriezti, un vai sistēmas operators no tā gūst peļņu. Lai gan sabiedrībā valda dažādi pieņēmumi, depozīta sistēmas pamatā ir bezpeļņas princips, kas nozīmē, ka visi sistēmā pieejamie līdzekļi nodrošina tās ikdienas darbību un tiek reinvestēti jaunos risinājumos. Depozīta sistēmas darbību nodrošina trīs galvenie ieņēmumu avoti. Pirmkārt, sistēmu finansē dzērienu ražotāju un importētāju dalības maksas par katru tirgū laisto depozīta iepakojumu.
Otrkārt, ieņēmumi par savākto un pārstrādei nodoto materiālu. Treškārt, finansējumu papildina depozīta maksa par tiem iepakojumiem, kurus iedzīvotāji nav atgriezuši taromātos. Šie finansējuma avoti nodrošina depozīta sistēmas darbību un attīstību, skaidro DIO finanšu direktore Diāna Imaka. Būtisku daļu no ieņēmumiem (ap 40%) operators izmaksā tirgotājiem kā atlīdzību par iepakojuma pieņemšanas nodrošināšanu un depozīta punktu uzturēšanu.
DIO dati liecina, ka pastāvīgi pieaug taromātu skaits. Sistēmai uzsākot darbu, strādāja 736 taromāti visā Latvijā, bet tagad to skaits ir jau 1161.
Publikācija sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.