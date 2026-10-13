Ceptas olas būs vēl gardākas, ja atteiksies no pannas: šefpavāra noslēpums
Ceptas olas ir viens no populārākajiem brokastu ēdieniem, ko viegli pagatavot pat bez īpašām kulinārijas prasmēm.
Tomēr profesionāli pavāri ierastās pannas vietā iesaka izmantot cepeškrāsni. Šādi iespējams pagatavot nevainojami izceptas olas un vienlaikus ietaupīt laiku.
Portāls "Glavred" noskaidrojis, kā cepeškrāsnī dažu minūšu laikā pagatavot gardas olas un kāds vienkāršs triks palīdzēs tās padarīt īpaši maigas.
Kā pagatavot ceptas olas cepeškrāsnī
Londonas restorāna "Fallow" šefpavārs Vils Marejs (Will Murray) atklājis, ka brokastu laikā restorānā ik dienu tiek pagatavotas 50 līdz 100 olas. Lai katru reizi panāktu vienlīdz labu rezultātu, pavāri atteikušies no tradicionālās olu cepšanas uz pannas.
"Brokastu laikā mēs katru dienu pagatavojam 50 līdz 100 olas. Kāds ir mūsu noslēpums? Mēs olas nevis cepam uz pannas, bet gan cepeškrāsnī uz cepamās plāts," Marejs skaidro "TikTok" videoklipā.
Šim nolūkam pavāri izmanto īpašu cepamo plāti ar nelieliem padziļinājumiem, kas atgādina pudiņa veidnes. Katru padziļinājumu ieziež ar nelielu daudzumu eļļas un pēc tam tajā iesit olu.
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Olas jācep aptuveni 2,5 minūtes 160 °C temperatūrā. Svarīga nianse ir uzturēt cepeškrāsnī pietiekamu mitruma līmeni, lai olas izceptos vienmērīgi.
Kāds ir ideāli ceptu olu noslēpums?
Kā skaidro Marejs, mājas apstākļos nepieciešamo mitruma līmeni var nodrošināt, cepeškrāsnī ievietojot nelielu katliņu ar ūdeni. Tas palīdzēs radīt līdzīgus apstākļus tiem, kādus pavāri izmanto profesionālajās virtuvēs.
Kad olas gatavas, atliek vien pievienot sāli un piparus pēc garšas. "Pilnīgi nevainojami izceptas olas. Un rezultāts patiešām katru reizi ir vienāds," uzsver šefpavārs.
Šī metode ir ērta ne tikai profesionālajās virtuvēs, bet arī mājās, īpaši tad, ja brokastis vienlaikus jāpagatavo vairākiem cilvēkiem.
Kāpēc ir vērts izmēģināt šo metodi?
Arī kulinārijas portāla "Simply Recipes" eksperti izceļ priekšrocības, ko sniedz olu gatavošana uz cepamās plāts. Sāra Epersone (Sarah Epperson) šo paņēmienu nosaukusi par vienu no vienkāršākajiem veidiem, kā pagatavot ceptas olas lielākam cilvēku skaitam.
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Šīs metodes galvenā priekšrocība ir iespēja vienlaikus pagatavot vairākas porcijas, nestāvot pie plīts un necepjot katru olu atsevišķi. Tas ir īpaši ērti, gatavojot brokastis visai ģimenei vai nesteidzīgu vēlbrokastu maltīti.