Mazāk trokšņa un labāka siltuma noturība - kā 30 gados mainījušies koka logi
Jau 30 gadu garumā ģimenes uzņēmums "Mežmaļi+" Ķekavas novadā izgatavo koka logus un durvis. Uzņēmuma līdzīpašniece Ieva Ābiķe uzskata, ka visos laikos ir bijuši cilvēki, kuri novērtē dabīgus materiālus un koka estētiku. "Izskatās, ka tieši šobrīd pieaug mīlestība pret koka logiem, jo cilvēkos ir vairojusies izpratne par to, ka labu veselību sintētiskā vidē ilgtermiņā ir grūtāk saglabāt. Šis nav stāsts tikai par estētiku, bet gan par to, kā mēs kā cilvēki šajā pasaulē dzīvojam," uzskata Ieva.
Protams, koka logi to īpašniekiem prasa lielāku rūpību un kopšanu. Ir jāseko līdzi, vai nav radušās plaisiņas, piemēram, no krusas vai putnu nedarbiem, jo, tiklīdz krāsojums ir bojāts, pa šīm vietām koka loga rāmī iekļūst mitrums un tas ātrāk bojājas. "Taču, laikus pamanot šādas lietas un tās novēršot, koka logiem ir ilgs mūžs un laika zobs tiem nekaitē," uzsver Ieva.
Otrs uzņēmuma līdzīpašnieks un viņas vīrs Mārtiņš Siliņš uzsver, ka katram loga veidam – koka, alumīnija un plastmasas – ir savs pircējs. "Mēs saņemam maz pasūtījumu logu maiņai padomju laiku deviņstāvu mājās. Ja cilvēki labi zina, ka šajā dzīvoklī dzīvos vien piecus gadus, ir skaidrs, ka viņi tagad drīzāk izvēlēsies plastmasas logus, bet koka logus liks tad, kad pārcelsies vai būvēs savu māju," saka Mārtiņš.
Viņš arī piebilst, ka pirms 30 gadiem ražoti koka logi ir pavisam citādāki nekā mūsdienās. Tolaik tie bija vien 68 mm biezi logi ar diviem stikliem. Protams, tie arvien ir daudz labāki par padomju laiku logiem, taču to kvalitāte atpaliek no tā, kas pieejams šodien – tagad ir trīskāršie un pat četrkāršie stikli ar papildu gumiju un citiem tehniskiem uzlabojumiem, kas šos logus padara vēl ilgtspējīgākus un izturīgākus. Tāpat tie sniedz lielāku komfortu lietotājiem – no ielas ienāk mazāk trokšņu, tie ir vieglāk kopjami un labāk aiztur karstumu.
Produkta kvalitāte runā pati par sevi
Jau no seniem laikiem labākā reklāma ir izcils produkts, kas sev līdzi nes slavu – viens klients "Mežmaļi+" iesaka nākamajiem. Tāpat "vecās" kundes mēdz atgriezties, kad pārceļas, būvē jaunu māju vai vēlas nomainīt jau pirms pārdesmit gadiem liktos logus.
"Klienti mūs pārsvarā atrod pēc rekomendācijām. Tirgū esam jau 30 gadus, un mums ir izveidojusies plaša sadarbība ar arhitektiem, dizaineriem, būvfirmām – visiem, kas rada interjeru un dizainu privātpersonām. Protams, strādājam arī ar birojiem un biroju ēkām, bet pamatā mūsu klienti ir privātpersonas, kas maina logus un durvis savās privātmājās un dzīvokļos un ir gatavi investēt gan dabīgos materiālos, gan labā dizainā," stāsta Ieva.
Sadarbība ar klientiem, kuri maina vecos logus vai būvē māju no jauna atšķiras. Cilvēkiem, kuri maina logus Rīgas centra vēsturiskajās ēkās, ir nepieciešams izgatavot tieši tādus logus, kādi bijuši senatnē. Lai gan pēc izskata tie ir tādi paši kā pirms simt gadiem, izpildījumā logi ir daudz modernāki un atbilstoši mūsdienu prasībām.
Savukārt tad, kad klients ceļ jaunu māju, "Mežmaļi+" komandas eksperti iesaistās ar savām zināšanām un padomu."Reizēm arhitektu fantāzijas lidojums ir ļoti augsts. Lai gan varam uzražot jebko, mēs tomēr vienmēr paskaidrojam, vai šis risinājums labi funkcionēs arī ilgtermiņā. Tā teikt, pievelkam viņus pie zemes," norāda Mārtiņš. Vai klienti klausa? Jā, ja ražotājs labi paskaidro, ka izmērā ļoti lieliem logiem vai durvīm ir risks nevajadzīgi ātri deformēties, jo tie, piemēram, atrodas tieši dienvidu pusē, kur būs pakļauti lielākai saules ietekmei, klients ir gatavs ieklausīties. Tad visi trīs – ražotājs, arhitekts un klients – kopīgi nonāk pie racionālāka risinājuma, kas arvien izskatās labi, bet kalpos ilgāk.
Bez atkritumiem, prezīcāk un ātrāk
"Mežmaļi+" strādā pēc aprites ekonomikas principiem un uzņēmumā ir teju vai bezatkritumu saimniekošana. Visi koka pārpalikumi un skaidas, kas paliek pēc pasūtījuma izpildes, tiek izmantoti ražotnes apkurināšanai un materiālu žāvēšanai. Savukārt saules paneļi uz ražotnes jumta nodrošina ievērojamu daļu uzņēmējdarbībai nepieciešamās elektrības.
Tagad "Mežmaļi+" ir finiša taisnē, lai papildinātu savu ražošanas procesu ar jaunu un modernu CNC iekārtu, kas palīdzēs vēl vairāk automatizēt procesus un uzlabot liektu detaļu izgatavošanu. "Tas paātrinās ražošanas procesus un uzlabos kvalitāti. Samazināsies cilvēciskā faktora ietekmē pieļautu kļūdu iespējamība. Tas būs ieguvums gan klientiem, gan mums pašiem – ražosim vēl precīzāk un ātrāk," saka Ieva.
Vairāk par "Mežmaļi+" logu un durvju piedāvājumu var uzzināt uzņēmuma mājaslapā https://www.mezmali.lv/