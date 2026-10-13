VIDEO; FOTO: zelta rudens burciņās - gardas idejas no Mālpils saimniecēm
Kad dārzos un siltumnīcās ienākas pēdējā rudens raža, aktuāls kļūst jautājums, ko iesākt ar dārzeņu pārbagātību, lai nekas neietu zudumā un tiktu saglabāts videi draudzīgā veidā.
Mālpilī, Kupču ģimenes saimniecībā, kur plešas divas iespaidīgas siltumnīcas ar vairāk nekā 100 tomātu stādu, asajiem pipariem un gurķiem, konservēšanas sezona rit pilnā sparā. Te satiekas paaudžu pieredze, pārbaudītas kulinārās vērtības un drosme eksperimentēt ar neierastām garšu kombinācijām.
Gardas idejas no Mālpils saimniecēm
Kad dārzos un siltumnīcās ienākas pēdējā rudens raža, aktuāls kļūst jautājums, ko iesākt ar dārzeņu pārbagātību, lai nekas neietu zudumā ...
Paaudžu mantojums un asie eksperimenti
Kupču ģimenes receptūras saknes meklējamas senākā pagātnē, kur liela nozīme allaž bijusi roku darbam un prasmei pabarot kuplu saimi. Māte Dzintra teic, ka konservēšanas iemaņas aizgūtas no bērnības. “Mēs ģimenē bijām divpadsmit bērni, un viss vienmēr tika gatavots pašu rokām.” Lai gan klasiskās receptes tiek godātas gadu desmitiem, pēdējos gados sortimentu papildinājuši arī asie pipari, tostarp halapenjo, kas kļuvuši par iecienītu sastāvdaļu gan ikdienas uzkodās, gan ziemas krājumos. Kā saka saimniece Ilze Kupča, asie pipari lieliski iederas ne tikai marinādēs, bet arī karstajās uzkodās, pildīti ar svaigo sieru un bekonu. Turklāt pipariem piemīt sava specifika jau audzēšanas posmā. Ilze uzsver: “Jo mazāk aso piparu laista, jo asāka un stiprāka būs to garša.”
Dārza klasika jaunā skanējumā
Konservu klāsts pārsteidz ar daudzveidību – no tradicionāliem skābētiem un kraukšķīgiem marinētiem gurķīšiem līdz daudzkomponentu dārzeņu maisījumiem. Īpašu vietu ieņem tomāti, kas pārtop gan sātīgā “vīriešu zaptē”, gan mājas lečo, zupu sagatavēs un pat saldskābās mērcēs. Viens no neparastākajiem saimniecības lepnumiem ir paprikas un cidoniju ievārījums, kas radīts kā izsmalcināta piedeva sieriem un guvis atzinību arī konkursos.
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Mājas konservēšanā lieliski iederas arī meža veltes. Šoruden Kupču ģimenes sortimentā ir sēņu salāti ar gailenēm, kurus ziemā var ērti izmantot gan kā piedevu, gan kā pildījumu sāļajiem groziņiem vai kanapē maizītēm. Tāpat saimnieces eksperimentē ar eksotiskākām notīm, radot mājas versijas saldskābajai Ķīnas mērcei ar ananasiem un saldajai čili mērcei.
Veiksmīgas konservēšanas zelta likumi
Lai ziemas krājumi ne tikai labi garšotu, bet arī droši uzglabātos un burciņas “nešautu gaisā”, svarīgi ievērot dažus pamatprincipus. Būtiska nozīme ir termiskās apstrādes secībai un precizitātei. “Ir svarīgi sekot receptes gaitai, jo etiķis ir viena no pēdējām sastāvdaļām, kas jāpievieno. Tas neļauj dārzeņiem, piemēram, burkāniem vai sīpoliem, līdz galam izvārīties un kļūt mīkstiem,” skaidro Ilze. Tāpat saimniece iedrošina nebaidīties no improvizācijas virtuvē un vairāk uzticēties savām garšas sajūtām.
No siltumnīcas līdz Kūku muzejam
Bagātīgā dārzeņu raža tiek likta lietā ne tikai mājas pagrabā, bet arī Mālpils Kūku muzejā un Svētku ēdienu vēstniecībā, kur viesi tiek lutināti ar pašmāju zupām, marinējumiem un salātiem. Viesmīlības noslēgumā galdā tiek celti arī saldie šedevri, tostarp gaisīgā kūka “Pavlova” kas dekorēta ar pašu dārza avenēm, purva dzērvenēm un kaltētām upenēm, apliecinot, ka pareizi saglabātas dabas veltes spēj priecēt un sasildīt visos gadalaikos.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.