Daba sūta signālus, kurus nedrīkstam ignorēt: ko atklāj Latvijas Sarkanā grāmata?
Pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma klajā nācis pilnībā jauns Latvijas Sarkanās grāmatas izdevums, kurā iekļauti 1069 izzūdošu, apdraudētu vai gandrīz apdraudētu sugu, pasugu un populāciju apraksti. Viss šis milzīgais klāsts ir sadalīts sešos tematiskajos sējumos – no sēnēm, ķērpjiem un sūnām līdz bezmugurkaulniekiem, putniem un zīdītājiem.
Konsultē Dabas aizsardzības pārvaldes speciālists un projekta Life for Species koordinators Jēkabs Dzenis.
Ar roku rakstīta grāmata
Pēc ilgāka pārtraukuma šā gada janvārī klajā nāca pilnībā jauns Latvijas Sarkanās grāmatas izdevums, kas ir līdz šim visaptverošākais un aktuālākais zinātniskais apkopojums par reto sugu izplatību Latvijā.
Sarkanās grāmatas veidošanu pasaulē aizsāka Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (IUCN), kas tālajā 1948. gadā publicēja pirmo apdraudēto dzīvnieku sarakstu. Latvijā pirmās Sarkanās grāmatas manuskripts izveidots 1980. gadā, un dabas inventarizācija tolaik noritēja teju amatnieciski. Teksts tika rakstīts mašīnrakstā, sugu attēli pārfotografēti un manuāli ielīmēti katrā šķirklī, bet izplatības kartes zīmētas ar roku uz tipogrāfijas veidlapām. Šis unikālais vēstures liecinieks joprojām glabājas Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā.
Tikai 1985. gadā, balstoties uz šo veikumu, pie lasītājiem nonāca pirmā oficiāli iespiestā Latvijas Sarkanā grāmata. Savukārt no 1996. līdz 2003. gadam iznāca grāmatas otrā redakcija piecos sējumos. Tajā bija aprakstītas 685 apdraudētas vienības – no ķērpjiem un sēnēm līdz pat 79 putnu un 24 zīdītāju sugām. “Jaunās grāmatas elektroniskā versija brīvi pieejama ikvienam interesentam vietnē sarkanagramata.lu.lv,” saka Jēkabs Dzenis.
Pēc pasaules mērauklas
Šogad Sarkanā grāmata ir piedzīvojusi savu jaunāko izdevumu, kurā pakopota vērienīgākā izpēte. “Veidojot šo grāmatu, izmantojām daudzus datu avotus. Strādājām gan ar esošajiem datiem un monitoringa programmām, gan ar ekspertiem, pētniekiem un pat portāla Dabasdati.lv entuziastu iesniegtajiem novērojumiem,” stāsta projekta koordinators Jēkabs Dzenis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Būtisks jaunums ir sugu vērtēšanas metodika. Agrāk Latvijā izmantoja vēsturiskās skaitliskās kategorijas (no 0. līdz 4. kategorijai), bet tagad pētnieki pilnībā pārgājuši uz IUCN globālajiem kritērijiem. Katra suga tiek vētīta pēc stingriem starptautiskiem parametriem – no reģionāli pilnībā izzudušām (RE) un kritiski apdraudētām (CR) sugām līdz pat tādām, par kurām datu trūkuma dēļ (DD) pilnvērtīgu novērtējumu veikt nav iespējams. Ja kāda suga nokļuvusi DD kategorijā, tas nozīmē, ka trūkst objektīvu datu, lai novērtētu tās faktisko izzušanas risku, taču pastāv apstākļi, kas mudina domāt par apdraudējumu. “Pēdējos 40 gados par briežvaboli saņemti divi ne līdz galam apstiprināti ziņojumi. Līdz ar to nevaram teikt, ka tā ir izzudusi, jo ziņots ir, taču nevar zinātniski apstiprināt, ka tie ir precīzi novērojumi. Ja būtu precīzi, tā būtu kritiski apdraudēta suga, taču pašlaik trūkst datu, lai to apgalvotu,” skaidro speciālists.
Roņi, sikspārņi un briežvabole
Dati rāda, ka dabas stāvoklis mainās, – 76 sugas ir svītrotas no apdraudēto saraksta, jo pētījumos atklājies, ka to stāvoklis ir uzlabojies vai tās nemaz nav tik retas. Tam ir vairāki iemesli – daļai sugu iepriekšējais izpētes līmenis bija neatbilstošs, ir mainījies klimats, ir palīdzējusi aktīva sugu aizsardzība.
“Daudzas sikspārņu sugas, kad veidoja pirmās divas Sarkanās grāmatas, bija iekļautas pie apdraudētajām. Tolaik sikspārņus ļoti maz pētīja, tāpēc tie šķita reti sastopami. Tagad, kad zinām, kā tos monitorēt, saprotam, ka tie nav tik apdraudēti, kā reiz šķita,” stāsta speciālists. Tāpat kādreiz pie apdraudētajām sugām pieskaitīja balto āmuli, kas bija reti sastopams, taču klimata izmaiņas nākušas tam par labu, tāpēc tas vairs nav apdraudēts. Arī pelēkais ronis pirmajā grāmatā bija pie apdraudētajām sugām, bet pēc tam tika pieņemti dažādi medību ierobežojumi, un pašlaik populācija ir tik ļoti atjaunojusies, ka sāk jau runāt, kā mazināt konfliktsituācijas ar zvejniekiem, kuriem tas ir liels konkurents zivju nozvejā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šajā grāmatā iekļautas arī sugas, kas tika uzskatītas par izzudušām, bet ir atgriezušās. Iepriekš sēni milzu skropstzvaigzni, orhideju garlapu cefalantēru un kukaini skujkoku dižkoksngrauzi uzskatījām par izzudušiem, taču tagad speciālisti tos atkal ir novērojuši. “Te atkal jāskatās, vai tā tiešām bija izzušana, vai arī vienkārši iepriekš to nepamanījām. Piemēram, skujkoku dižkoksngrauzi nevar viegli pamanīt, tas ir speciāli jāmeklē. Iespējams, tas visu laiku pie mums ir bijis, tikai nebija konstatēts,” skaidro Jēkabs Dzenis.
Tagad darbs politiķiem
Kad iznāca pirmā Sarkanā grāmata, uz tās bāzes tika veidots Ministru padomes lēmums par aizsargājamām sugām. Arī pēc otrā izdevuma tika pieņemts pašlaik spēkā esošais īpaši aizsargājamo sugu saraksts. Loģiski, ka arī tagad tiesību aktu izmaiņām būtu jāseko jaunākajiem datiem. “Paralēli Sarkanajai grāmatai izstrādājām vadlīnijas, kā izvērtēt, vai sugai nepieciešama aizsardzība un kāda tieši. Sagatavojām normatīvo aktu priekšlikumus – konkrētu sugu sarakstu, kurām Latvijā ir jābūt aizsargātām, kurām nepieciešams mikroliegums, bet kuras var noteiktā skaitā iegūt, – un iesniedzām to atbildīgajai ministrijai. Šīm lietām ir jāiet roku rokā – Sarkanā grāmata sniedz informāciju, kāda ir sugu daudzveidība un kādi aizsardzības pasākumi tai nepieciešami,” norāda Jēkabs Dzenis.
Tomēr atrašanās šajā grāmatā ne vienmēr nozīmē, ka sugai tūlītēji vajadzīga juridiska aizsardzība, un otrādi. Spilgts piemērs ir vabole pagraba melnulis – apdraudēta suga, bet tās izplatības areālā Eiropā uzturas lapu koku mežos, un tur populācijai klājas labi. Turpretī pie mums Latvijā tā galvenokārt mīt pagrabos un vecās koka būvēs. Dabiski, ka šādu ēku skaits samazinās, tāpēc veidot īpašus aizsardzības pasākumus šim kukainim pie mums nav lietderīgi. Pretējs piemērs ir mazais ērglis, kas nav apdraudēts, un tā populācija ir stabila. Taču tā populācija Latvijā ir ārkārtīgi nozīmīga visas pasaules mērogā, tamdēļ tas ir iekļauts aizsargājamo sugu sarakstā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Nebrucināt pašam savu māju
Purva bruņurupucis vai smaržīgā naktsvijole ir daudziem zināmi dabas dārgumi. Bet kā mudināt cilvēkus parūpēties par gļotsēni vai ķērpi, kas nav ne redzēti, ne dzirdēti? “Uz ekosistēmu var paskatīties kā uz kopīgu māju, kur katra suga ir viens ķieģelītis. Mēs nezinām, kuru var droši izņemt ārā, nekam nenotiekot, un kurš ir tas, uz kura balstās nesošā konstrukcija un kura dēļ var sabrukt visa māja,” tēlaini skaidro Jēkabs Dzenis. Esam ieinteresēti rūpēties, jo paši arī dzīvojam šajā mājā; mums visiem ir viena kopīga ekosistēma. “Var aizsargāt un iemīlēt tikai to, ko pazīstam. Iesaku visiem šo grāmatu atvērt, paskatīties bildes, palasīt par zināmajām vai tieši nekad nedzirdētajām sugām. Iet dabā un nevis vienkārši izskriet pastaigu taku, bet ieskatīties, paklausīties – varbūt ieraudzīsiet kaut ko neparastu.”
Mūsdienu tehnoloģijas dabas izzināšanā ļoti palīdz. Sēņu, augu un putnu atpazīšanas lietotnes var radīt īstu pētnieka azartu. Portāls Dabasdati.lv ir vieta, kur daudzi tikuši burtiski ierauti, jo kļūst interesanti atrast kādu retumu, izzināt kaut ko jaunu, saprast, kādi augi aug paša pļavā vai kas tur čivina vakaros. Ir daudz praktisku lietu, ko katrs var darīt savā ikdienā,piemēram, nepļaut visu zālāju uz nullīti, atstājot kādu gabaliņu nepļautu; rudenī nenodedzināt visas lapas, ļaujot ezim pārziemot un izvairīties no kailcirtēm. “Ir ļoti daudz veidu, kā varam palīdzēt. Šogad ir vēlēšanas, un tamdēļ iesaku paskatīties, kurai partijai patiešām interesē vides jautājumi. Viņi pieņems lēmumus, kas daudz ko ietekmēs,” sarunu pabeidz Jēkabs Dzenis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Publikācija sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.