Kas patiesībā slēpjas vīģēs? Zinātnieki skaidro satraucošu apgalvojumu
Lapsene, kas iekļuvusi vīģes iekšienē, apputeksnē tajā paslēptos ziedus un var tur pat iet bojā.
Saskaņā ar populāru apgalvojumu, apēdot vīģi, cilvēks it kā apēd arī tajā bojāgājušo lapseni. Šis stāsts daļēji patiešām ir saistīts ar vīģeskoka apputeksnēšanas īpatnībām, tomēr apgalvojums, ka katrā vīģē noteikti atrodas miris kukainis, nav patiess, raksta "Agroinform".
Vīģeskoka ziedēšana ir visai neparasta – tā daudzie sīkie ziedi atrodas nevis ārpusē, bet gan slēgtas ziedkopas iekšienē. Tāpēc apputeksnētājiem ir jāiekļūst tās iekšpusē, lai piekļūtu ziediem.
Galvenās vīģeskoku apputeksnētājas ir sīkas vīģu lapsenes. Mātīte iekļūst ziedkopā pa nelielu atveri tās augšdaļā. Šajā procesā tā var savainot spārnus un citas ķermeņa daļas, kā rezultātā lapsene var iet bojā ziedkopas iekšienē.
Kas notiek ar lapsenes ķermeni?
Ja lapsene paliek vīģes iekšienē un iet bojā, tās ķermenis sāk dabiski sadalīties. Vīģes satur fermentus, kas spēj šķelt olbaltumvielas. Tomēr apgalvojums, ka vīģe vienmēr pilnībā "izšķīdina" lapseni, ir pārāk vienkāršots. Nevar apgalvot, ka visos gadījumos no kukaiņa nepaliek nekādas pēdas.
Ne katrā vīģē ir lapsene
Būtiskākais ir tas, ka ne visām vīģu šķirnēm nepieciešama lapseņu apputeksnēšana. Daudzas no tām spēj veidot augļus arī bez kukaiņu līdzdalības. Tāpēc lapsenes klātbūtne vīģes iekšienē nebūt nav pašsaprotama. Tādējādi apgalvojums, ka ikreiz, ēdot vīģes, mēs apēdam arī beigtu lapseni, ir mīts.