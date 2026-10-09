"Zemnieku saeima" par situāciju Latvijā: lauka dīdzība ir ļoti slikta un arī raža ir bēdīga
Valdība ir izsludinājusi ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā lietavu dēļ, un tā būs spēkā līdz nākamā gada 10. janvārim. Biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre intervijā aģentūrai LETA atzīst, ka 2026. ir kārtējais smagais gads lauksaimniecībā.
Slapjā augsne nozīmē, ka problēmas ir ne tikai ar ražas novākšanu, bet arī ar ziemāju sēju. Dzelzkalēja-Burmistre min, ka bija cerības, ka ar ziemājiem izdosies apsēt 60-70% no platībām, taču visdrīzāk to sasniegt nevarēs. Tas savukārt nozīmē, ka nākamgad daudz vairāk tiks sēti vasarāji un būs zemāka labības kopraža, kas situāciju lauksaimniecībā padarīs vēl saspīlētāku.
Valdība ir pieņēmusi lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Ko tas praktiski dod lauksaimniekiem, un kādas problēmas tas palīdz risināt?
Tieša labuma, kā varbūt sākumā kādam sabiedrībā šķita, nebūs. Šis lēmums nenozīmē, ka lauksaimnieki saņems kompensācijas. Mēs ceram, ka ārkārtas situācijas izsludināšana palīdzēs visiem, ar kuriem lauksaimniecības nozare ir saistīta, saprast, ka viņu klients šobrīd ir nonācis grūtībās.
Ārkārtas situācija ļauj Lauku atbalsta dienestam (LAD) vieglāk Eiropas līmenī saskaņot un vienoties par atvieglojumiem attiecībā uz pamatnosacījumiem, kas jāievēro, lai saņemtu subsīdijas. Droši vien arī bez ārkārtējās situācijas izsludināšanas šos jautājumus varētu atrisināt, bet tas dod papildu pamatojumu un ļauj ministrijai un LAD ātrāk sakārtot dažādas atrunas. Lai saņemtu atbalstu, lauksaimniekiem jāievēro ļoti daudz dažādu noteikumu, bet šobrīd dabas apstākļi ievieš savas korekcijas.
Pieņemu, ka šis lēmums atvieglo pašvaldību darbu vietās, kur bijuši lieli plūdi. Piemēram, Ziemeļkurzemē ir bojāta infrastruktūra - ceļi un meliorācijas sistēmas. Pašvaldības prasa atbalstu no krīzes fonda, taču procedūra ir gara. Finanšu ministrijai ne pārāk patīk, ka pašvaldības prasa šo atbalstu, bet ārkārtējā situācija procesus paātrina.
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Arī Jēkabpils plūdu laikā ārkārtējo situāciju izsludināja, lai procedūras būtu īsākas un ātrākas.
Šī nav pirmā ārkārtējā situācija. Viens no argumentiem tās izsludināšanai parasti ir tas, ka lauksaimniekiem būs vienkāršāk runāt ar bankām un apdrošinātājiem. Ko rāda pieredze, vai tie nāk pretī, vai tomēr prasa turpināt pildīt saistības?
Kopumā lauksaimnieku pieredze ir salīdzinoši pozitīva, ja problēmas netiek ielaistas. Ja lauksaimnieki savlaicīgi sāk runāt ar bankām vai citiem naudas aizdevējiem, process parasti ir veiksmīgs.
Bankas signalizē, ka tām nav būtiski, vai ārkārtējā situācija ir izsludināta, jo tās jebkurā gadījumā vērtē katra klienta konkrēto situāciju.
Domāju, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana vairāk palīdz banku mātes kompānijām paskatīties uz situāciju no ārpuses un saprast, ka Latvijā ir kopēja problēma un kāpēc banka šeit rīkojas tā vai citādi. Šādā veidā tas varētu palīdzēt.
Vai var nonākt līdz tam, ka tomēr tiek prasītas arī kompensācijas?
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Mēs jau šobrīd prasām Zemkopības ministrijai (ZM) un valdībai kopumā vēlreiz vērsties pie Eiropas Komisijas un lūgt atbalstu. Eiropā ir krīzes rezerves fonds, kuru veido neliela daļa no katras valsts tiešmaksājumu aploksnes.
Šis fonds ir paredzēts šādām situācijām, taču uz tā finansējumu vienmēr ir ļoti gara rinda. Lielākajā daļā Eiropas valstu lauksaimniekiem šogad ir milzīgas problēmas sausuma dēļ. Tāpēc dalībvalstu pieprasījums uz krīzes fonda naudu ir ļoti liels. Ceru, ka ZM iesniegs pieprasījumu. Taču vienmēr, kad esam saņēmuši naudu no šī fonda, tās ir bijis ļoti maz salīdzinājumā ar nelaimes apmēru.
Arī tagad saistībā ar minerālmēslu un degvielas cenu sadārdzinājumu un problēmām Hormuza šaurumā Latvijai no šīs krīzes rezerves ir piešķirti nepilni 5,5 miljoni eiro. Kas ir piliens jūrā pret reālo problēmu.
Kā jūs kopumā raksturotu šo gadu lauksaimniecībā?
Kopumā 2026. gads ir kārtējais smagais gads. Izejmateriālu cenas ir ļoti būtiski pieaugušas, bet lauksaimniecības produkcijas cenas ir vēsturiski vienā no zemākajiem līmeņiem. Kopš kara Ukrainā minerālmēslu cenas ir augstas, un tagad problēmas Hormuza šaurumā radījušas papildu spiedienu gan uz degvielas, gan minerālmēslu cenām. Lai izaudzētu un novāktu ražu, ir vajadzīgs gan mēslojums, gan degviela. Bez tiem nevar iztikt. Jau kopš marta spiediens uz saimniekiem bijis ļoti liels.
Laikapstākļi līdz ražas novākšanai vēl bija salīdzinoši labi. Pavasarī dažos reģionos bija sausums, bet pēdējā brīdī sāka līt un situācija izlīdzinājās. Gan ziemāji, gan vasarāji izskatījās salīdzinoši labi.
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Izņēmums bija Kurzeme, kur ziemāji pērnruden tika iesēti slapjā augsnē un arī slikti pārziemoja. Lietainā un vēsā vasara deva labu ražas potenciālu. Diemžēl nepiepildījās cerība par sausu un saulainu augustu, lai varētu novākt izaugušo. Ražas novākšana bija lietaina, līdz ar to lieli graudaugu žāvēšanas izdevumi, liels degvielas patēriņš muļļājoties pa pārmitrajiem laukiem.
Kur ir lielākās problēmas? Cik saprotu, kartupeļu audzētājiem tās ir diezgan lielas un daļa ražas vienkārši sapūst uz lauka.
Problēmas ir visās nozarēs. Mūsu lielākā nozare ir graudkopība. Graudi un rapsis ir galvenie kultūraugi, kurus arī eksportējam. Raža ir labāka nekā iepriekšējos gadus, arī kvalitāte ir labāka, šogad ir vairāk pārtikas kvalitātes graudu. Uz ražas novākšanas beigām, kur slapjo apstākļu dēļ nevarēja tikt uz lauka, labas kvalitātes graudus iegūt vairs nevarēja.
Kartupeļu novākšanai šobrīd vajadzētu iet uz beigām, taču slapjo apstākļu dēļ liela daļa ražas vēl ir uz lauka. Daļu ražas droši vien novākt neizdosies. Būs problēmas ar ražas uzglabāšanu, jo ilgstošo slapjo apstākļu dēļ tie ātrāk pūs.
Situācija nav visur vienāda. Reģionos ar vieglākām, smilšainākām augsnēm un agrīnākām šķirnēm raža jau ir novākta. Nav tā, ka mums nebūs ko ēst, taču līdz Jāņiem, visticamāk, savu kartupeļu vairs nebūs.
Agrie dārzeņi, piemēram, sīpoli, ķiploki, ir novākti, bet raža ir slikta, un tie slikti glabāsies. Rudens dārzeņu, piemēram, sarkano biešu, burkānu, brokoļu, ziedkāpostu u.c dārzeņu raža šobrīd tiek vākta. Tūlīt sāksies arī kāpostu ražas novākšana. Dārzeņu raža ir izaugusi apmierinoša, bet zemākās vietas ir izslīkušas. Saimniekiem būs ļoti lieli izaicinājumi sekmīgi uzglabāt dāzeņus. Šogad maza ķirbju raža, jo tiem ļoti nepatika vēsā un mitrā vasara. Dārzeņu novākšana ir degvielas ietilpīga un šī gada slapjajos apstākļos degvielas patēriņš vietām ir dubultojies.
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Septembra beigas un oktobra sākums ir arī kukurūzas novākšanas laiks. Sausākās vietās saimnieki ir sākuši vākt kukurūzu skābbarībai. Raža būs laba, atliek tik cerēt, ka oktobris būs gana sauss un izaugušo varēs novākt.
Kā tas viss kopumā ietekmēs pārtikas cenas? Vai jau ir kādas prognozes?
Tas, kas notiek Latvijā, mūsu pārtikas cenas ietekmē ļoti maz, jo mēs esam mazi un darbojamies kopējā lielajā tirgū. Cenas veikalos ietekmē tas, kas notiek Polijā, Spānijā vai Nīderlandē. Tur izskatās, ka raža būs mazāka, un līdz ar to cenas var nedaudz pieaugt.
Lielākā nozīme tomēr ir veikalu uzcenojumiem. Summa, ko uzpircējs samaksā zemniekam, ir ļoti maza salīdzinājumā ar cenu, ko redzam veikala plauktā.
Zemniekam par tradicionālajiem dārzeņiem uzpircējs samaksā no dažiem centiem līdz 25 centiem par kilogramu labos gados. Ja zemnieks priecājas par labāku cenu, tad jāsaprot, ka tie ir daži centi pret iepriekšējo gadu. Tādas cenas, kā dārzeņi maksā veikalu plauktos akciju laikā, zemnieki praktiski nekad nav redzējuši.
Tāpēc nevar teikt, ka tieši zemniekiem samaksātais būtiski ietekmē pārtikas cenas. Daudz vairāk tās ietekmē tas, kas notiek globāli, ko var iegūt vairumtirgotāji, vai ir konkurence un cik lielā mērā var paaugstināt cenu veikalu plauktos. Kopumā pārtika noteikti kļūs dārgāka.
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Sausums Eiropā taču ietekmē arī kopējo ražu?
Jā, ietekmē. Turklāt pieaug enerģijas cenas. Degviela maksā virs diviem eiro. Gan izaudzēšanai, gan atvešanai ir vajadzīga degviela, un tās izmaksas veido lielu daļu no produkta gala cenas.
Jūs jau iepriekš izplatījāt paziņojumu, ka vēlaties papildu atbalsta pasākumus, lai lauksaimniekiem degvielas cena būtu zemāka. Taču tas samazinātu nodokļu ieņēmumus, tādēļ valdība varētu nesteigties ar šādu atbalstu. Ar ko jūs rēķināties, ja viss paliek tā, kā ir, un papildu atbalsta nav?
Es tomēr ceru, ka atbalsts būs. Pirmkārt, mums jāsaglabā pašreizējā samazinātā akcīzes nodokļa likme lauksaimnieku degvielai. Lauksaimniekiem samazinātās akcīzes degviela ir limitēta, ir noteikti litri, kurus var iegādāties, lai izaudzētu kviešus vai kartupeļus. Gandrīz visā Eiropas Savienībā ir samazināta akcīze lauksaimnieku degvielai. Ir valstis, kur, līdzīgi kā Latvijā, šai degvielai ir noteikti limiti uz ha, bet ir arī tādas, kur šo limitu nav.
Šī likme ir spēkā līdz gada beigām, un tā noteikti būtu jāpagarina, lai būtu spēkā arī nākamajā sezonā. Nedomāju, ka globāli degvielas cena tik ātri samazināsies.
Otrkārt, prasām nepievienot biodegvielas piejaukumu lauksaimniecības degvielai. Tas lauksaimniekiem degvielas cenu samazinātu vēl par dažiem centiem.
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Vēl tiek runāts par krīzes rezerves maksu, kas ir aptuveni astoņi centi. Domāju, ka valdībai jādara viss, lai kaut vai pa centam samazinātu degvielas cenu. Tas vajadzīgs ne tikai lauksaimniekiem, bet visai tautsaimniecībai, jo citas dalībvalstis to dara, un mēs esam kopējā tirgū.
Tas attiecas arī uz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināšanu. Saprotu, ka tas nav ļoti populāri, taču PVN ieņēmumi pie degvielas cenas divi eiro un pie cenas viens eiro atšķiras. Atšķirība ir būtiska. Šobrīd no PVN par degvielu budžetā ienāk vairāk ieņēmumu, kā bija plānots. Saprotu, ka ar to tiek lāpīts budžets, taču tā mēs graujam savu ekonomiku un konkurētspēju.
Valdībai noteikti jādara viss, lai degvielas cenu turētu iespējami zemu, jo tā ietekmē gan biznesu, gan katru iedzīvotāju.
Vai degvielas sadārdzinājums ietekmēs arī sēju? Varbūt kādus laukus vairs nav izdevīgi apsēt?
Nākamā gada kultūraugiem šobrīd jau vajadzētu būt iesētiem. Diemžēl ir apsēti apmēram 50% no paredzētā. Jau otro mēnesi vietām fiziski nevar uzbraukt uz lauka.
Arī tur, kur ziemāji ir iesēti, tas darīts ar lielāku degvielas patēriņu un ne pārāk labi sastrādātā augsnē. Pēdējos gados esam daudz izmantojuši minimālo augsnes apstrādi, zemi nearot. Taču šogad redzam, ka zemi ar daudz vairāk, jo uzarta tā ātrāk žūst un ātrāk ir iespējams to apsēt. Taču tas būtiski palielina degvielas patēriņu.
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Mūsu aptaujas rāda, ka šobrīd apsēti tikai 40% no plānotajiem ziemājiem. Vissliktākā situācija ir Kurzemē un Latgalē, kur apsēti tikai 20-30%.
Ar ko mums tas draud?
Ar ļoti lielām vasarāju platībām un zemāku kopražu nākamgad. Un vēl saspīlētāku finanšu situāciju lauksaimniecībā.
Vai vēl izdosies palielināt apsēto ziemāju platības?
Bija lielas cerības uz labiem laikapstākļiem septembra beigās un oktobra sākumā. Cerējām, ka sasniegsim 60-70%, taču šīs cerības nepiepildās, jo lietus nemitējas.
Vai nav tā, ka lauksaimnieks sarēķina visas izmaksas un iespējamos ienākumus un secina, ka izdevīgāk būtu lauku vispār neapsēt?
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Tā ir, un tā bija jau pagājušajā gadā. Tāpēc atbalsta pasākumos ir iespēja daļu platību atstāt zaļajā papuvē - iesēt maisījumu, bet ražu neiegūt.
Arī nākamajam gadam prognozējam līdzīgu situāciju, jo daļu platību tagad neapsēs ar ziemājiem. Ziemāji vienmēr dod lielāku un stabilāku ražu nekā vasarāji.
Var gadīties, ka pavasaris ir pietiekami lietains un labvēlīgs un vasarāji izaug labi, bet tas varbūt notiek vienā gadā no pieciem vai septiņiem. Jārēķinās ar to, ka aprīlis pie mums ir meteoroloģiski sausākais mēnesis, bet tieši aprīlī jāsēj. Ja ziemā nav bijis sniega un augsnē nav uzkrājies pietiekami daudz mitruma, tad, aprīlī sējot vasaras kviešus, zirņus, pupas vai auzas, lauka dīdzība ir ļoti slikta un arī raža ir bēdīga.
Pašreizējā situācijā daļu platību neapsēs ar ziemājiem, tātad tur būs jāsēj vasarāji. Tagad var tikai cerēt, ka būs labs pavasaris un tie izaugs. Taču pieņemu, ka būs arī saimnieki, kuri vasarājus nesēs un tiešām atstās zemi papuvē, jo nebūs naudas, par ko nopirkt sēklu, degvielu.
Ir vēl viena lieta, ar ko jārēķinās visai sabiedrībai. Ja lauksaimniekiem iet labi, no tā iegūst liela daļa sabiedrības - citi uzņēmumi, transporta pakalpojumu sniedzēji, izejvielu pārdevēji. Puse no zemes, ko apstrādā lauksaimnieki, viņiem nepieder. Tā pieder mūsu valsts iedzīvotājiem, kuriem lauksaimnieki maksā nomas maksu.
Pēdējo desmitgadi nomas maksas visu laiku auga un ir sasniegušas diezgan augstu līmeni. Ņemot vērā situāciju laukos pēdējos trīs gados, nesaprotu, kā var samaksāt tik lielas nomas maksas. Domāju, ka lauksaimnieki tās nevarēs samaksāt. Viņi vai nu atteiksies no šiem nomas līgumiem, vai prasīs tos pārskatīt un samazināt nomas maksu.
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Tātad apdraudēti ir arī ienākumi cilvēkiem, kuriem pieder zeme un nomas maksa līdz šim bijusi stabils ienākumu avots. Arī zemes īpašniekiem jāsaprot, ka viņu ienākumi tuvākajos gados samazināsies.
Līdz šim visu laiku bija vēlme saņemt vairāk un vairāk. Tagad izskatās, ka būs jāatgriežas pie piezemētāka zemes nomas maksas līmeņa.
Vai mainās arī kultūraugi, ko lauksaimnieki audzē?
Protams, mainās. Lauksaimnieki nemitīgi meklē jaunus kultūraugus un tirgu, kur tos pārdot.
Šobrīd mums ir divi kultūraugi - kvieši un rapsis, kuriem ir stabils tirgus. Augu maiņā pēdējos gadus ir ienākuši arī tauriņzieži - zirņi un pupas. Taču to īpatsvars ir neliels, jo tirgū joprojām nav prognozējama pieprasījuma un cenas nav pietiekamas un stabilas.
Šogad ir sākts linu audzēšanas projekts. Redzēsim, kas būs izaudzis. Kad raža būs pārdota, ziemā varēs saprast, vai tur ir sanācis bizness.
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Lauksaimnieki meklē iespējas, tiklīdz parādās stabils tirgus. Sabiedrība dažreiz pārmet, ka audzējam tikai kviešus un rapsi un tos eksportējam, taču tos audzējam tāpēc, ka tiem ir tirgus. Nevar audzēt to, ko nevar pārdot.
Vai meliorācijas sistēmas tiek sakārtotas, vai joprojām izjūtam deviņdesmitajos gados ielaisto problēmu sekas?
Tā joprojām ir milzīga problēma. Mēs kā lauksaimnieku organizācija ik gadu, gatavojot budžetu, nākam ar priekšlikumu un izdarām spiedienu uz valdību palielināt bāzes finansējumu meliorācijas sistēmu uzturēšanai.
Gan deviņdesmitajos gados, gan vēlāk naudas nepietika pat uzturēšanai, nemaz nerunājot par remontu. Ar Eiropas fondiem pamazām parādījās finansējums, lai vismaz kaut ko varētu sākt remontēt. Protams, ka sekas ir redzamas. Iztrūkums, kas radies, desmitiem gadu neieguldot naudu, ir tik milzīgs, ka to nevar vienkārši aizlāpīt.
Tā ir ļoti liela problēma gan šodien, gan, manuprāt, arī nākotnē. 70% Latvijas teritorijas ir meliorēti. No meliorācijas ir atkarīgi mūsu ceļi, pilsētas, ciemati, meži un, protams, arī lauksaimniecība. Tā ir vajadzīga mums visiem.
Meliorācija ir kā asinsvadu sistēma, kurā ir daudz trombu. To šobrīd var redzēt, braucot pa Latviju, - ir ļoti daudzas vietas, kur viss līdz apvārsnim ir applūdis. Tur kāds lielais kolektors vai aizaugusi upīte neļauj ūdenim aizplūst tālāk, un tas uzreiz ietekmē lielu teritoriju.
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Vai izejvielu sadārdzinājuma dēļ lauksaimnieki ir spiesti izmantot mazāk minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu? Kā tas ietekmē ražas kvalitāti?
Lai izaudzētu labas kvalitātes kviešus, no kuriem var cept maizi, vienai tonnai vajag 28-30 kilogramus slāpekļa. To nosaka augu fizioloģija. Ja vajadzīgo daudzumu neiedod, labu kvalitāti iegūt neizdodas.
Jau pagājušajā un arī šajā sezonā noteikti redzējām mazāk mēslotu lauku. Lielākā daļa zemnieku iedeva mazāk mēslojuma, nekā vajadzētu, jo nevarēja atļauties nopirkt tik, cik nepieciešams.
Šogad bija pietiekami daudz mitruma un nebija pārāk karsts. Domāju, ka tas palīdzēja iegūt pietiekami labu kvalitāti arī ar mazāku mēslojuma daudzumu. Laikapstākļi var palīdzēt, un šogad tie palīdzēja. Kā būs nākamgad, nezinu. Taču jau redzam, ka saimnieki nevar atļauties nopirkt vajadzīgo mēslojumu par pašreizējām cenām.
Minerālmēslu cenas nesaskan ar graudu cenām. Ir grafiki, kuros salīdzinātas minerālmēslu un graudu cenas desmit gadu laikā. Agrāk to līknes bija diezgan līdzīgas, bet tagad cenu starpība ir neadekvāta. Minerālmēsli šobrīd maksā 400-700 eiro par tonnu, savukārt graudu cena ir 200-220 eiro par tonnu. Minerālmēsliem būtu jāmaksā 350 eiro maksimums.
Tā nav tikai Latvijas problēma. Tas notiek visā Eiropā un arī pasaulē - arī Amerikā un Kanādā. Tāpēc lauksaimnieki visur protestē un sāk zvanīt trauksmes zvanus.
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Šobrīd daudzas saimniecības vienkārši cenšas izdzīvot. Jautājums, kurš izturēs ilgāk un izdzīvos līdz brīdim, kad tirgus atgriezīsies normālākā situācijā.
Par izdzīvošanu, ko liecina sarunas ar biedriem? Vai būs saimniecības, kas pārtrauks darbību?
Būs.
Daudz?
Nevaru pateikt, cik, bet noteikti būs saimniecības, kas pārtrauks darbību. Jau šopavasar bankas, analizējot datus, signalizēja, ka ir saimniecības, kas faktiski jau ir bankrotējušas, tikai pašas to vēl nesaprot vai negrib atzīt.
Vai šīs grūtības skar konkrētas nozares vai visu lauksaimniecību?
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Šobrīd vairāk domāju par augkopību, nevis piena lopkopību. Piena lopkopībā visu laiku ir saimniecības, kas beidz darbību. Daļa mērķtiecīgi neinvestē, izmanto to, kas saimniecībā ir, līdz tas nolietojas, un kādā brīdī darbību pārtrauc. Tas pats ir arī cūkkopībā.
Augkopībā klimata apstākļu un tirgus situācijas dēļ vienkārši nesaiet gali kopā, un būs saimniecības, kas izies no tirgus.
Mūsu lielākā problēma ir tā, ka situācija nevienā nozarē nav izcila. Saimniecības vienmēr ir izgājušas no tirgus, jo lauksaimniecība ir bizness. Taču agrāk bija kāds, kas varēja nopirkt vai nomāt viņu zemi. Šobrīd, kad visiem ir ļoti grūti, nav, kas to varētu pārņemt.
Arī domājot par zemes īpašniekiem - agrāk viens lauksaimnieks beidza darbību un zemi iznomāja nākamajam. Tagad lielākās bažas ir par to, ka nebūs, kam iznomāt. Nav kapacitātes. Ja paņem papildu zemi, vajag vairāk naudas, ko ieguldīt, un tehniku, ar ko strādāt.
Domāju, ka tik spiedīgā situācijā arī bankas nav gatavas aizdot, lai saimniecība, kurai šobrīd ir 100 hektāru, varētu paņemt vēl 50 kaimiņa hektārus. Līdz ar to nebūs, kam zemi iznomāt un pārdot.
Mūsu lielākās bažas ir tādas, ka šo brīdi var izmantot starptautiskās kompānijas un dažādi investori. Pasaulē kopumā nauda noteikti ir. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai "Altum" būtu pietiekami daudz naudas un tas varētu nopirkt šo zemi vai saimniecības, pēc tam mēģināt tās sadalīt un rast iespēju zemi paturēt vietējā kapitāla rokās.
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Tas ir mūsu lielākais risks. Kad visiem ir slikti, parasti atnāk kāds, kuram ir nauda, un var lēti nopirkt zemi un saimniecības. No tā mēs visvairāk baidāmies.
Cik pieejama lauksaimniekiem ir sējumu apdrošināšana?
Tā ir pieejama. Ir vairākas apdrošināšanas kompānijas. Taču apdrošināto sējumu platības šobrīd nepieaug. Gribētos, lai būtu pieaugums.
Lielākā problēma ir naudas resursi. Sējumi jāapdrošina pavasarī, bet tas ir laiks, kad daudziem saimniekiem fiziski nav naudas, ko samaksāt. Daudzi saprot, ka apdrošināšana ir vajadzīga kā papildu riska mazināšanas pasākums, taču pavasarī nav naudas, lai samaksātu 20, 30 vai 40 eiro par hektāru. Ir arī atbalsts, bet naudu saņem atpakaļ vēlāk - paiet divi trīs mēneši.
Jau ilgi tiek runāts par riska fonda izveidi Latvijā. "Zemnieku saeima" pret šo ideju ir iebildusi. Vai pašlaik tā ir apstājusies, vai sarunas joprojām turpinās?
Runas visu laiku ir, taču mēs vienmēr esam skatījušies ļoti pragmatiski. Mēs esam ciparu cilvēki - pietiek paņemt papīru un parēķināt, lai redzētu, ka gali nesaiet kopā.
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Mēs neredzam, ka lauksaimniekiem šobrīd būtu nauda, ko ieguldīt šādā fondā.
Viens piemērs ir lielgraudu krusa Dobeles, Jelgavas un Tukuma pusē. Tajā gadā apdrošinātāji tikai šajā teritorijā izmaksāja 28 miljonus eiro. Tā tomēr bija neliela platība. Kādu riska fondu mēs varam izveidot? Cik mums būtu jāiegulda un cik gadu, lai, kaut kam notiekot, varētu kompensēt? Turklāt cik izmaksātu šīs naudas administrēšana?
Tāpēc ir apdrošinātāji un lielie pārapdrošinātāji - ir gatava sistēma, kas darbojas. Mums jāpriecājas, ka tā ir pieejama. Piemēram, Igaunijā un Somijā sējumu apdrošināšanas nav. Viņi ar skaudību skatās uz to, ka mums ir šāds piedāvājums un mēs varam mazliet mazināt risku, ieguldot 20-30 eiro par hektāru. Ja raža aiziet bojā, var saņemt atlīdzību.
Latvijas Bankas izdotās ilgtspējas vadlīnijas izraisīja lielu lauksaimnieku sašutumu. Tagad Latvijas Bankā ir izveidota konsultatīvā padome. Vai esat pieaicināti?
Jā, esam uzaicināti, bet pirmā sanāksme gan vēl nav bijusi.
Ar kādiem priekšlikumiem jūs iesiet uz šo sanāksmi? Ko darīt, ja Latvijas Banka nepiekāpjas un vadlīnijas paliek tādas, kādas tās ir?
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Mēs jau Latvijas Banku nevaram piespiest. Banka saka, ka esam sacēluši nevajadzīgu ažiotāžu un vadlīnijas kredītreitingus vai procentu likmes neietekmēs vai ietekmēs tik maz, ka tas būs nebūtiski.
Taču, manuprāt, tas skar ne tikai mūsu nozari. Man personīgi tas bija ļoti liels šoks. Vienmēr šķita, ka Latvijas Bankā ir iespēja pieaicināt augstākā līmeņa ekspertus un tās darbs ir fundamentāls. Tad atver tās mājaslapu un redzi tik nekvalitatīvu darbu. Pēc tam arī uz citiem Latvijas Bankas darbiem sāc skatīties ar tādām pašām acīm. Sāc domāt, ka arī citos tās darbos varētu atrast tikpat nekvalitatīvas lietas. Tur ir arī ideoloģija, bet pats darbs ir ļoti nekvalitatīvs. Tā bija iestāde, kurai, manuprāt, bija prestižs, bet tagad manās acīs tai vairs nav nekāda prestiža.
Citos pētījumos un dokumentos bieži atsaucas uz Latvijas Banku. Mūsu lielākais satraukums ir par nākotni. Ja šīs vadlīnijas paliek tādas, kādas tās ir, mēs nezinām, kurš pēc trim, pieciem vai desmit gadiem uz tām atsauksies. Uz tām taču atsauksies, jo tas ir Latvijas Bankas dokuments.
Vadlīnijas it kā nav ļoti saistošas, taču bankas pievērš lielu uzmanību ilgtspējas jautājumiem, un, visdrīzāk, tās ievēros centrālās bankas norādīto virzienu.
Mums ir bijušas sarunas ar bankām, un tām ir arī savi vērtējumi. Pēc mūsu iebildumiem tās jau saprot, ka vadlīnijās tiešām ir nepilnības, un, cerams, neņems visu tajās rakstīto vērā.
Taču publiski šis dokuments ir redzams. Ļoti ceru, ka vadlīnijas tiks pārstrādātas un būs sakarīgākas.
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Galvenais, ko gribam redzēt, ir skaidrs pamats, no kura vērtēt situāciju. Vismaz es no Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka sapratu, ka pasaulē kopumā tiek teikts, ka lauksaimniecība negatīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību. Tas ir loģiski - mēs strādājam ar zemi un dabu. Uzaram lauku un iesējam kviešus, nevis ļaujam tur augt tam, kas augtu, ja uz šīs planētas nebūtu cilvēka. Tātad tas tiek vērtēts kā slikti.
Mūsuprāt, vispirms vajag nofiksēt, kāda lauksaimniecība ir šobrīd - kā aram, sējam, mēslojam, kā turam govis kūtī vai pļavā. Tad var skatīties, kas ir labāk un kas sliktāk.
Pašreizējo situāciju nosaka arī likumdošanas prasības, kuru ietvaros strādājam. Piemēram, mēslu krātuves ietilpībai jābūt pietiekamai astoņiem mēnešiem. Ir noteikts arī laiks, kad mēslus nedrīkst izvest un kad to drīkst darīt.
No šā pamata var vērtēt prakses, kas situāciju uzlabo - no neliela uzlabojuma līdz būtiskam. Savukārt par prasību pārkāpšanu ir administratīvie sodi, krimināllietas un tā tālāk. Vadlīnijās vajadzēja aprakstīt visas tās prakses, kas ved uz labo pusi. Taču tā tur nav.
Piemēram, jautājums par buferjoslām. Mums ir Aizsargjoslu likums, kas nosaka, ka 10 metru platā joslā gar valsts nozīmes ūdenstecēm nedrīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus un mēslošanas līdzekļus.
Daudzi lauksaimnieki šajās 10 metru joslās ir atstājuši zaļo segumu. Tas jau ir solis uz labo pusi. Bet vadlīnijās šāda prakse netiek uzskatīta par atbilstošu labai.
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Mēs drīkstam stādīt kartupeļus līdz grāvja vai upītes malai, tikai nedrīkstam tos mēslot un miglot. Taču kartupeļu vietā esam atstājuši 10 metru platu zaļu joslu. Tur aug zāle un puķes, dzīvo kukaiņi un zaķi. Tātad jau esam zaļajā pusē.
Vadlīnijās savukārt bija minēts, ka 30 metru joslā nedrīkst neko darīt. Par šiem mūsu zaļajiem 10 metriem, ko esam izņēmuši no ražošanas, maksājam zemes nodokli vai kredītu par zemi, ieņēmumus neiegūstam, bet joslu kopjam, lai tā neaizaugtu ar krūmiem. Taču Latvijas Bankas vērtējumā mums ir mīnuss, jo josla nav 30 metru plata. Kas tas ir?
Latvija ir iesniegusi Eiropas Komisijai grozījumus, kas paredz nākamgad tiešmaksājumus palielināt par 35 miljoniem eiro. Cik reāli ir to panākt?
Tas gluži tā nav. Tas ir saistīts arī ar degvielas un minerālmēslu sadārdzinājumu. Eiropas lauksaimnieki protestēja un prasīja dažādus atbalsta pasākumus.
Ir ieviests ievedkorekcijas mehānisms (CBAM) importam no trešajām valstīm, un tas minerālmēslus sadārdzina vēl vairāk. Atkarībā no tā, no kurienes tos ved, sadārdzinājums ir 80-150 eiro par tonnu.
Pret to mēs, Eiropas lauksaimnieki, kopumā ļoti protestējām. Tas ir absurdi - citas valstis pērk minerālmēslus par 100 eiro lētāk un tad ved savus kartupeļus, sīpolus vai pienu uz Eiropu.
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Eiropas Komisija mēģina atrast mehānismus, kā to kompensēt. Taču naudas kompensācijām nav. Tas, ko atļauj, ir mums pašiem aizņemties no nākotnes - izmantot daļu no mūsu pašu nākotnes platību maksājumiem.
Tos 35 miljonus var aizņemties un izmaksāt nākamgad. Taču tā nav papildu nauda - tā ir mūsu pašu nauda, ko citādi saņemtu vēlāk. Lielākā daļa Eiropas valstu šo iespēju arī izmantos, jo izmaksu spiediens ir ļoti liels.
Ko lauksaimnieki darīs? Vai atkal rīkosiet lielus protestus Briselē, vai par to vēl nav vienošanās?
Par to arī runāsim. Domāju, ka protesti būs. Budžeta piedāvājumā, kas šobrīd ir apspriešanā, lauksaimniecībai paredzēts 22% samazinājums. Tas ir ļoti daudz.
Vēl nekas nav nolemts. Šobrīd ir virkne Eiropas budžeta donorvalstu, kas saka, ka kopējais budžets vēl jāsamazina un lauksaimniecībai un kohēzijai jāatvēl vēl mazāk naudas.
Eiropai nebūs viegli vienoties par nākotnes budžetu. Lauksaimnieki ir skaļi, un viņiem ir tehnika, ar kuru braukt uz galvaspilsētām.
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Vai vairāk domājat par protestiem Briselē vai arī Latvijā, lai pievērstu valdības uzmanību?
Tas atkarīgs no tā, kā vienosimies Briselē. Ir bijušas reizes, kad protesti notiek vienlaikus gan Briselē, gan dalībvalstu galvaspilsētās.
Latvijas valdība gan nav gluži vainojama pie šīs situācijas.
Jā, Latvija ir to valstu pusē, kas prasa lielāku budžetu. Jāsaprot, ka jo lielāks budžets, jo vairāk naudas varam atnest uz Latviju. Taču tas nebūs viegli.
Pēc vēlēšanām būs jauna Saeima un valdība. Ko no tām sagaidāt?
Kā ikviens uzņēmējs, pirmkārt, sagaidām konsekvenci un stabilitāti. Tas īpaši attiecas uz nodokļiem un citiem lieliem lēmumiem. Nevar ik pēc trim mēnešiem mainīt virzienu.
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Mums ekonomika jānostāda uz kājām. Tāpēc jāpieņem lēmumi, par kuriem jau runājām, piemēram, par degvielas cenu, kas grauj visu ekonomiku.
Nākamā perioda daudzgadu budžets (MFF) ir ļoti svarīgs. Atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai vēsturiski ir bijusi liela Eiropas daudzgadu budžeta daļa. Saprotu, ka sarunas par Eiropas nākamo budžetu būs ļoti smagas. Vēlu lielu izturību un izveicību valdībai! Ir skaidrs, ka lauksaimnieki neļaus atslābt un ļoti cīnīsies par savu nākotni. Jo ir jau tikai divi varianti, vai nu adekvāts atbalsts lauksaimniekiem no kopīgā budžeta, vai Eiropas standartu pazemināšana līdz ārējā tirgus jeb trešo valstu līmenim. Ir jāsaprot, ka Eiropa ir uzlikusi ļoti augstus standartus saviem ražotājiem, tai pat laikā ļauj importēt pārtiku no trešajām valstīm, kurās ražošana ir daudzreiz lētāka zemāku prasību dēļ.
Gribu saprast, kas notiks ar nodarbinātību un ārvalstu darbaspēka piesaisti. Tas, ko šobrīd piedāvā ar kvotām, galīgi neder. Uzņēmējiem šajā jautājumā vienmēr bijušas domstarpības ar "nacionāļiem". Kad viņi ir bijuši valdībā, darbaspēka ievešana vienmēr bijusi viņu sarkanā līnija. Taču tā ir acu aizmālēšana.
Runājot par ārvalstu darbaspēku, svarīgāk ir, vai šos cilvēkus nodarbinām mēs un viņi šeit maksā nodokļus, vai arī viņus nodarbina Polijas vai Lietuvas uzņēmumi, tad mēs darbaspēku nomājam un maksājam par pakalpojumu Lietuvas vai Polijas uzņēmumam.
Mēs, protams, daudz modernizējamies. Piemēram, piena lopkopībā šobrīd ļoti strauji ienāk roboti. Visas fermas, kuras var, robotizējas, jo vienkārši nav darbinieku.
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Taču ir nozares, kur vajadzīgi sezonas vai īslaicīgi nodarbinātie. Neviena valsts šos cilvēkus nevar atrast tikai savā ekonomikā. Ogas un augļus ar mašīnu nenolasīsi, visu nevar automatizēt. Nav arī, kur uz mēnesi vai diviem dabūt vajadzīgos cilvēkus.
Amerikā šādi darbinieki virzās no Dienvidamerikas uz ziemeļiem. Eiropā tāpat - sāk lasīt, piemēram, apelsīnus Spānijā un pēc tam dodas uz citām vietām. Cilvēki pārvietojas un dara šo darbu kā īslaicīgi sezonas darbinieki.
Eiropā tie ir afrikāņi, indieši, uzbeki. Latvieši paši savulaik brauca citur lasīt ogas. Taču uz Latviju šādus darbiniekus nedrīkst vest.
Tāpēc mums šīs nozares nav attīstītas. Augļkopība, ogu un dārzeņu audzēšana Latvijā ir ļoti zemā līmenī, jo tur vienmēr ir un būs roku darbs.
Ļoti ceru uz valdības veselo saprātu šajos jautājumos. Mums vajadzīgs konkurētspējīgs darbaspēks. Vjetnamā, Kazahstānā, Indijā ir cilvēki, kuri var atbraukt, sešus mēnešus nostrādāt un braukt prom. Tikai tā varam ar saražoto produkciju konkurēt.