Kā pareizi salikt ābolus kastēs, lai tie ziemā saglabātos pēc iespējas ilgāk?
Gribi baudīt sulīgus un kraukšķīgus dārza ābolus arī ziemā? Tad nepieļauj kļūdas, kuru dēļ raža var ātri sabojāties! Lūk, daži svarīgi knifiņi, kas jāzina ikvienam.
Šis rudens lielākajai daļai ābeļu īpašnieku ir tāds, ka ābolu ir krietni vairāk, nekā ģimene spēj apēst. Vienu grozu aiznesam kaimiņiem, otru – radiem, no trešā izcepam pīrāgu, vārām ievārījumus un kompotus, bet... ābolu tāpat vel kā netrūkst, tā netrūkst. Labā ziņa – pareizi uzglabātus ābolus iespējams baudīt vēl ziemā. Taču te nepietiek ar principu “salikšu kastē un gan jau būs labi”. Lai āboli pēc pāris mēnešiem nebūtu sačokurojušies, sapuvuši vai zaudējuši garšu, svarīgi ievērot dažus būtiskus priekšnosacījumus.
Vispirms izvēlies pareizos ābolus
Ne visi āboli ir piemēroti ilgstošai uzglabāšanai. Parasti vislabāk glabājas vēlās un ziemas šķirnes. Savukārt vasaras āboli bieži paredzēti apēšanai neilgi pēc novākšanas, tāpēc tos labāk izmantot svaigā veidā, cepšanai, ievārījumam vai sulai.Glabāšanai izvēlies tikai veselus, nebojātus ābolus. Pat neliels iespiedums, skramba vai puvuma pazīme var kļūt par iemeslu, lai ābols sāktu bojāties un sabojātu arī blakus esošos augļus.Šī iemesla dēļ ābolu krājumu pirms likšanas glabātavā rūpīgi pārlūko.
Ābolus novāc uzmanīgi
Ja plāno ābolus uzglabāt līdz ziemai, tos nevajadzētu vienkārši purināt no koka vai sist nost ar kādu priekšmetu.Augli uzmanīgi paņem rokā un viegli pagriez. Ja ābols ir gatavs novākšanai, tam vajadzētu diezgan viegli atdalīties no zara.Tāpat arī svarīgi ābolus neiemest grozā no liela augstuma. Pat tad, ja auglis no ārpuses izskatās vesels, sitiena vietā vēlāk var sākties bojāšanās.
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Nemazgā ābolus pirms uzglabāšanas
Šis ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem.Ja ābolus paredzēts ilgstoši glabāt, tos pirms tam nevajag mazgāt. Uz augļa mizas ir dabisks aizsargslānis, kas palīdz samazināt mitruma zudumu un pasargā augli.Ja ābols ir nedaudz netīrs, to labāk maigi noslaucīt ar sausu drāniņu, nevis mazgāt ūdenī. Protams, pirms ēšanas āboli gan rūpīgi jānomazgā.
Ābolus sašķiro
Pirms likšanas kastēs ābolus vēlreiz rūpīgi apskati.Vienā kastē liec tikai veselus augļus. Ābolus ar iespiedumiem, plaisām vai bojājumu pazīmēm labāk atliec malā un apēd pirmos. Arī dažādu šķirņu ābolus vēlams šķirot atsevišķi, jo tiem var būt atšķirīgs uzglabāšanas ilgums.
Kādu kasti izvēlēties?
Āboliem vislabāk piemērotas tīras, sausas koka vai plastmasas kastes ar ventilācijas iespējām. Kaste nedrīkst būt pilnībā hermētiska, jo augļiem nepieciešama gaisa cirkulācija.Ābolus var izkārtot vienā vai divās kārtās. Ja to ir ļoti daudz, starp kārtām var ievietot tīru papīru.Nav nepieciešams katru ābolu rūpīgi ietīt avīzē – mūsdienās daudz ērtāk izmantot papīra dvieli vai vienkārši nodrošināt, lai augļi kastē nebūtu saspiesti.
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Vēsums ir galvenais!
Āboliem nepatīk ne silta virtuve, ne apsildāms pagrabs.Vislabākā vieta ilgstošai uzglabāšanai ir vēsa, tumša un labi vēdināma telpa, kur temperatūra ir tuvu 5 °C, bet āboli nesasalst.Der vēss pagrabs, pieliekamais vai cita piemērota telpa, kurā nav krasu temperatūras svārstību.Jo siltāka telpa, jo ātrāk āboli nogatavojas un zaudē savu stingro tekstūru. Savukārt pārāk aukstos apstākļos augļi var apsalt un sabojāties.
Mitrumam arī ir nozīme
Telpa nedrīkst būt pārlieku sausa, jo tad āboli var ātri zaudēt mitrumu un kļūt savītuši. Taču arī ļoti mitrs pagrabs nav laba vieta – pārmērīgs mitrums veicina pelējuma un puves attīstību.
Neturi ābolus kopā ar visu dārza ražu
Vēl viens mazs, bet svarīgs knifiņš – ābolus nevajadzētu vienkārši salikt blakus visiem pārējiem dārzeņiem un augļiem. Āboli izdala etilēnu – dabisku augu hormonu, kas veicina augļu un dārzeņu nogatavošanos. Tāpēc liels daudzums ābolu var paātrināt arī dažu blakus esošo produktu nogatavošanos un bojāšanos.Ja iespējams, āboliem atvēli atsevišķu plauktu vai zonu.
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Ik pa laikam pārbaudi krājumus
Pat tad, ja āboli rudenī šķiet perfekti, ziemā kāds no tiem var sākt bojāties. Tāpēc reizi pāris nedēļās pārbaudi kastes. Ja pamani ābolu ar puvuma pazīmēm, nekavējoties to izņem no kastes. Lai ilgi un veiksmīgi izdodas baudīt vareno ābolu ražu!