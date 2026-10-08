Šī ierīce ir gandrīz katrā mājā - pirms apkures sezonas tai ir vēl viens pielietojums
Sākoties vēsākam laikam, daudzās mājās pamazām sākas apkures sezona. Taču, pirms radiatorus atkal sāk izmantot ikdienā, vērts tiem veltīt dažas minūtes un izmantot ierīci, kas atrodama katrā vannasistabā.
Vasaras laikā starp radiatora plāksnēm un citās grūti aizsniedzamās vietās var būt sakrājušies putekļi, kas traucē brīvai gaisa cirkulācijai. Un radiatora iztīrīšanai ne vienmēr nepieciešami īpaši instrumenti. Talkā var ņemt pat parastu matu fēnu.
Fēnu ieslēdz aukstā gaisa režīmā
Apkures un ventilācijas sistēmu speciālists Bobs Kaldvels iesaka fēnu iestatīt aukstā gaisa režīmā. Tas jātur nelielā attālumā no radiatora, gaisa plūsmu virzot lejup caur augšējām restēm vai spraugām starp radiatora plāksnēm.
Šādi iespējams izkustināt putekļus, kas pavasarī un vasarā sakrājušies vietās, kurām ar lupatiņu vai putekļsūcēja uzgali piekļūt ir grūti.
Pirms darba sākšanas zem radiatora var noklāt vecu dvieli vai palagu, lai putekļi nenonāktu uz grīdas. Pēc tīrīšanas izpūstos netīrumus atliek savākt ar putekļsūcēju.
Tomēr fēnu nevajadzētu turēt pavisam tuvu radiatoram. Pārāk spēcīga gaisa plūsma no neliela attāluma var putekļus nevis izpūst ārā, bet gan aizdzīt vēl dziļāk radiatora iekšpusē.
Kāpēc radiatora tīrība ir svarīga?
Radiatori telpu lielā mērā sasilda, pateicoties gaisa kustībai jeb konvekcijai – gaiss pie radiatora sasilst, ceļas augšup un pakāpeniski cirkulē pa telpu. “Energy Saving Trust” materiālos norādīts, ka radiatori ir dabiskās konvekcijas sildķermeņi un ievērojama daļa to siltuma telpā nonāk tieši šādā veidā.
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Tāpēc ir svarīgi radiatoram apkārt nodrošināt pēc iespējas brīvāku gaisa kustību. Putekļu un netīrumu kārta starp radiatora elementiem var šo procesu apgrūtināt, tāpēc regulāra tīrīšana palīdz uzturēt sildķermeni labā darba kārtībā.
Arī mēbeles nevajadzētu novietot tieši radiatora priekšā. “Energy Saving Trust” iesaka mēbeles no radiatoriem atvirzīt un, ja iespējams, neko nelikt uz radiatoriem, lai siltums varētu brīvāk nonākt telpā.
Ar putekļsūcēju vien var nepietikt
Varētu šķist, ka radiatora tīrīšanai pietiek ar putekļsūcēju, tomēr pat šaurs uzgalis ne vienmēr sasniedz vietas dziļi starp plāksnēm vai radiatora iekšpusē.
Fēns darbojas citādi – tā radītā gaisa plūsma var izkustināt dziļāk sakrājušos putekļus un izpūst tos uz grīdas. Savukārt radiatora ārējo virsmu pēc tam var noslaucīt ar viegli samitrinātu mikrošķiedras drānu. Šādu tīrīšanu visdrošāk veikt, kad radiators ir izslēgts un pilnībā atdzisis.
Pirms apkures sezonas pārbaudi vēl vienu lietu
Ja radiatora augšdaļa pēc apkures ieslēgšanas paliek vēsa vai caurulēs dzirdama burbuļošana, problēma var nebūt saistīta ar putekļiem. Radiatorā var būt sakrājies gaiss.
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“Energy Saving Trust” norāda, ka radiatoros iesprostots gaiss var samazināt to darbības efektivitāti un radīt aukstus laukumus.
Šādā gadījumā radiatoru nepieciešams atgaisot. Speciālisti iesaka radiatoru stāvokli pārbaudīt pirms aukstā laika iestāšanās.
Vērts pievērst uzmanību arī radiatoriem, kas atrodas pie ārsienām. Ja mājokļa ārsienas nav labi siltinātas, aiz radiatora var uzstādīt tam paredzētu siltumu atstarojošu paneli. Tas daļu siltuma novirza atpakaļ telpā, nevis ļauj tam uzsildīt auksto ārsienu. “Energy Saving Trust” uzsver, ka vislielākais ieguvums no šādiem paneļiem ir tieši pie nesiltinātām ārsienām.