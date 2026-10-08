5 minūtes, un gatavs! Divas garšīgas idejas pusdienu kastītei
Ja nav laika mājās paēst brokastis, te divas garšīgas idejas, ko paņemt līdzi. Derēs arī pusdienām.
Sendvičs ar vistu un saulē kaltētiem tomātiem
Sastāvdaļas:
½ bagetes
1 grilēts vistas stilbiņš
2 saulē kaltēti tomāti eļļā
2 ēdk. svaigā siera
1 ēdk. valriekstu, rupji drupinātu
Pagatavošana:
1. Pārgriez bageti uz pusēm un abas puses apzied ar svaigo sieru – apakšu dāsni, augšu tikai nedaudz.
2. Uz apakšējās daļas kārto plucinātu vistu, šķēlēs sagrieztus saulē kaltētus tomātus un rupji sadrupinātus valriekstus.
3. Virsū liec otru maizes daļu un, lai būtu drošāk sendviču pārvietot, divās vietās apsien ar gumiju; abas sendviča daļas turēsies cieši kopā, un pēc kāda laika viss labums no pildījuma būs sasūcies maizē.
Lavašs ar kūpinātu gaļu
Sastāvdaļas:
1 lavašs
½ tomāta
3 žāvētas gaļas šķēles
2 šķēles siera
2 marinētas paprikas pusītes
1 ēdk. krējuma
1 tējk. sinepju
Pagatavošana:
1. Izklāj lavašu uz galda un izgriez vidusdaļu tā, lai iznāk taisnstūris. To daļu, kas atrodas tev tuvāk, noklāj ar krējumu un sinepēm, liec virsū žāvētās gaļas šķēles, atstājot aptuveni 2 cm no katras malas.
2. Tomātu sagriez strēmelēs. Arī paprikas pusītes sagriez strēmelēs.
3. Uz gaļas kārto tomātus, papriku un siera šķēles. Sāc tīt. Kad esi vienu reizi ietinusi, aizloki atstātās malas un tin tālāk. Tad pildījums nekritīs ārā. Ietin lavašu folijā vai sviesta papīrā un ņem līdzi. Šādi sagatavotu lavašu var uzsildīt mikroviļņu krāsnī.