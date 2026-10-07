Ar gaļu, veģetāru vai biezu - liec galdā gardu sēņu zupu
Ja garšo sēnes, tad pagatavo vismaz vienu no trim piedāvātajām receptēm. Nu ļoti gardas sēņu zupas!
Sēņu zupa ar puraviem un vārītu šķiņķi
Puravus var arī apcept jau sākumā kopā ar sēnēm. No zaļumiem šai zupai tradicionāli pievieno sakapātu lupstāju.
4 personām
30 minūtes
Sastāvdaļas:
500 ml buljona
500 ml piena
300 g sēņu (baraviku vai citu beku)
250 g plānos gredzenos sagrieztu puravu
200 g mazos gabaliņos sagriezta vārīta šķiņķa
3 ēdk. miltu
2 ēdk. skābā krējuma
1 ēdk. sviesta
sāls un malti melnie pipari
Pagatavošana:
Notīrītas sēnes sagriez gabaliņos. Katlā izkausē sviestu, ieber sēnes, apcep un pārkaisi ar miltiem. Pievieno šķiņķi un arī strauji apcep.
Pielej buljonu un uzvāri. Pievieno puravus un turpini vārīt, līdz tie kļūst mīksti.
Pienu sakul ar krējumu un pielej zupai. Pieber sāli un piparus un vēlreiz strauji uzvāri.
Sēņu zupa ar tomātiem, selerijām un baltmaizi
Ļoti gaļīgiem tomātiem ieteicams vispirms iztīrīt sēklas un tikai tad sakapāt. Maurlociņu vietā var ņemt arī pētersīļus.
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4 personām
45 minūtes
Sastāvdaļas:
1 l buljona
250 g šķēlītēs sagrieztu baraviku
2 lieli tomāti
2 lieli seleriju kāti
1 liels sakapāts sīpols
8 mazas baltmaizes šķēlītes
60 g rīvēta Parmas siera
2 ķiploka daiviņas
4 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. sakapātu maurlociņu
1 ēdk. svaigu timiāna lapiņu
sāls, malti melnie pipari
Pagatavošana:
1. Tomātus blanšē, nomizo un sagriez smalkos gabaliņos. Selerijas arī sagriez gabaliņos. Ķiplokus nomizo. Katlā sakarsē eļļu, ieber sīpolus un selerijas un pāris minūtes pasautē. Pievieno caur spiedi izspiestus ķiplokus.
2. Pielej buljonu, iemaisi tomātus, pusi timiāna, sāli, piparus un, vāku neuzliekot, uz lēnas uguns vāri aptuveni 20 minūtes.
3. Pievieno sēnes un turpini vārīt vēl 10 minūtes.
4. Katrā šķīvī ieliec pa 2 maizes šķēlītēm, ielej zupu, pārkaisi ar atlikušo timiānu un maurlociņiem un pārber rīvēto sieru.
Biezā sēņu zupa
Lieliski garšo ar pašceptu maizi un vieglu sarkanvīnu.
4 personām
30 minūtes
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Sastāvdaļas:
1 l buljona
500 g kartupeļu
400 g gabaliņos sagrieztu dažādu sēņu
125 g saldā krējuma
100 g gabaliņos sagriezta speķa
100 ml portvīna
1 sakapāts sīpols
2 ēdk. miltu
1 ēdk. eļļas
1 ēdk. sasmalcinātu pētersīļu
sāls, malti melnie pipari
Pagatavošana:
Kartupeļus ar visu mizu izvāri sālsūdenī, pēc tam nomizo un sagriez gabaliņos. Katlā sakarsē eļļu, pievieno speķi un sīpolus un cep 4–5 minūtes. Pievieno sēnes un pasautē pāris minūtes. Pārkaisi miltus, pakarsē un pielej buljonu. Uz lēnas uguns vāri kādas 15 minūtes. Pievieno kartupeļus, krējumu, portvīnu, sāli un piparus un visu vēlreiz uzvāri. Pārkaisi ar sasmalcinātiem pētersīļiem.