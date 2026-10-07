Rozes vēl zied un aug? Dārznieks skaidro, ko ar tām darīt rudenī
Tas, cik pareizi rozes sagatavosi ziemai un ieziemosi, būs redzams nākamajā pavasarī un vasarā, tāpēc labāk kļūdas nepieļaut. Kas jādara ar rozēm rudenī, māca parka dārznieks Mikus Karlsons.
Pateicoties ļoti ilgajiem un siltajiem rudeņiem, rozes pie mums aug un attīstās gandrīz līdz novembra beigām, taču pārziemot var tikai nobrieduši, veselīgi un pārkoksējušies dzinumi. No tādiem nākamajā pavasarī varēs attīstīties un augt jaunie pumpuri.
Patiesībā par rožu ieziemošanu jāsāk domāt jau augustā. Tad beidz dot mēslojumu ar lielu slāpekļa saturu un sāc izmantot rudens mēslojumu, kurā dominē fosfors un kālijs. Tas rozes neveidos lielu zaļo masu, bet pamazām nobriedīs un sagatavosies ziemai.
* Pievērs uzmanību tam, cik daudz augsnes ir ap rozes stumbru zemes līmenī. Bieži vien vasarā, laistot un ravējot nezāles, paši negribot samazinām augsnes daudzumu, un rozes potējuma vieta vairs nav 10 cm zem zemes, bet gan daudz tuvāk augsnes virspusei. Tas var veicināt rozes nosalšanu ziemā, tāpēc, ja nepieciešams, augsni ap rozes stumbru papildini. Šim nolūkam var izmanot melnzemi un kompostu.
* Tuvojoties rudenim, rozēm lapas pašas lēnām nobirst. Tas notiek, kad roze barības vielas ir pārvietojusi no lapām uz dzinumiem. Ja lapas turas pārāk stingri, tas nozīmē, ka barības vielas vēl ir lapās un vajag nedaudz pagaidīt. Ja lapas nenokrīt, roze jāatlapo.
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