Ne visas tējas palīdz ātrāk iemigt: speciālisti iesaka labāko izvēli pirms gulētiešanas
Vakara tējas tase var kļūt par vērtīgu ieradumu, kas palīdz sagatavoties miegam, vai, gluži pretēji, par rituālu, kas neļauj iemigt. Viss atkarīgs no izvēlētā dzēriena - daudzas tējas satur kofeīnu, kas var traucēt iemigšanu, taču uztura speciālisti izceļ vienu vienkāršu un dabisku alternatīvu.
Žurnāla "Health" aptaujātie uztura speciālisti iesaka pēc vakariņām dzert klasisko kumelīšu tēju. Šis dzēriens dabiski nesatur kofeīnu, bet tajā esošajiem augu izcelsmes savienojumiem, kā liecina pētījumi, piemīt nomierinoša iedarbība, kas var veicināt iemigšanu.
Kā kumelīšu tēja ietekmē smadzenes?
Kumelīšu tēju gatavo no kaltētiem kumelīšu ziediem, kas satur apigenīnu - dabisku flavonoīdu grupas savienojumu. Apigenīns smadzenēs saistās ar receptoriem, kas iesaistīti trauksmes mazināšanā un miera sajūtas radīšanā.
Kā skaidro uztura speciāliste Lea Mernana, šis ķīmiskais mehānisms palīdz nervu sistēmai noskaņoties atpūtai. Viņas kolēģe Terēza DeLorenco piebilst, ka nomierinoši iedarbojas ne tikai kumelīšu īpašības, bet arī pats vakara rituāls. Lēna silta dzēriena baudīšana vakarā dod smadzenēm signālu, ka dienas darbi ir beigušies.
Tīra kumelīšu tēja nesatur kofeīnu, tomēr eksperti iesaka rūpīgi izlasīt zāļu tēju maisījumu sastāvu. Ja kumelītēm pievienota melnā vai zaļā tēja, dzēriens tomēr saturēs kofeīnu.
Kā un kad dzert kumelīšu tēju?
Nomierinošo tēju ieteicams dzert aptuveni 30 minūtes līdz divas stundas pirms gulētiešanas. Pagatavojot tēju, tai ieteicams ļaut ievilkties līdz desmit minūtēm, lai ūdenī nonāktu tajā esošie augu savienojumi.
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Lietojot ierastā daudzumā, kumelīšu tēja vairumam cilvēku ir droša, tomēr, tāpat kā citi ārstniecības augi, atsevišķos gadījumos tā var izraisīt blakusparādības. Kumelītes var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret margrietiņām, krizantēmām vai ambrozijām.
Cilvēkiem, kuri lieto asins šķidrināšanai paredzētus medikamentus, jāievēro piesardzība, jo kumelītes var pastiprināt to iedarbību. Tās var pastiprināt arī nomierinošo līdzekļu iedarbību.
Datu par regulāras kumelīšu lietošanas drošumu grūtniecības laikā nav pietiekami, tāpēc ieteicams konsultēties ar ārstu.
Labs miegs sākas ar vakara rituālu
Speciālisti uzsver, ka, lai gan kumelīšu tēja var būt lielisks vakara dzēriens, tā nav brīnumlīdzeklis nopietnu miega traucējumu gadījumā. Lai uzlabotu miega kvalitāti, eksperti iesaka izveidot pārdomātu vakara rutīnu:
- Savlaicīgi pabeidziet darba pienākumus un nākamās dienas plānošanu.
- Nestrādājiet, nelasiet ziņas un nelietojiet viedierīces gultā, lai smadzenēm gulta asociētos tikai ar atpūtu.
- Vakara stundās ieviesiet mierīgu nodarbju ritmu - siltu vannu, nesteidzīgu pastaigu vai tasi tējas bez kofeīna.
- Ja grūtības iemigt vai pamošanās nakts laikā kļūst regulāra un traucē pilnvērtīgi izgulēties, ieteicams vērsties pie miega traucējumu speciālista vai ģimenes ārsta.