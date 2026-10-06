Kā glabāt burkānus, lai tie visu ziemu būtu stingri un kraukšķīgi
Rudenī novāktie burkāni piemērotos apstākļos var saglabāties svaigi ne tikai dažas nedēļas, bet pat visu ziemu. Tomēr ar vēsu pagrabu vien nepietiek - ja gaiss būs pārāk sauss, burkāni ātri savītīs, savukārt lieks mitrums un kondensāts var veicināt puvi. Ir vairāki vienkārši noteikumi, kas palīdz ražu saglabāt stingru un kraukšķīgu līdz pat pavasarim.
Svarīgākais - vēsums un augsts gaisa mitrums
Burkāni ir dārzeņi, kuriem ilgstošai uzglabāšanai nepieciešama ļoti vēsa un mitra vide. Kalifornijas Universitātes Deivisā Pēcražas pētniecības un izglītības centra speciālisti norāda, ka optimālā burkānu uzglabāšanas temperatūra ir ap 0 °C, bet relatīvajam gaisa mitrumam vajadzētu sasniegt 98-100%. Šādos profesionāli kontrolētos apstākļos nobrieduši burkāni var saglabāties pat 7-9 mēnešus.
Mājas apstākļos tik precīzu temperatūru un mitrumu, protams, nodrošināt ir grūti. Taču princips paliek nemainīgs - burkāni jāglabā pēc iespējas vēsākā vietā, neļaujot tiem sasalt, un vienlaikus jāpasargā no mitruma zaudēšanas.
Minesotas Universitātes speciālisti burkānus pieskaita dārzeņiem, kuriem piemēroti "auksti un mitri" glabāšanas apstākļi - aptuveni 0-4 °C un ap 95% relatīvais gaisa mitrums. Labvēlīgos apstākļos to paredzamais glabāšanas laiks var sasniegt aptuveni astoņus mēnešus.
Pirms glabāšanas nogriez lakstus
Viena no biežākajām kļūdām ir burkānu atstāšana ar zaļajiem lakstiem. Tos pirms ilgstošas glabāšanas vajadzētu nogriezt. Laksti turpina patērēt ūdeni arī pēc burkāna izraušanas no zemes, tādēļ sakne ātrāk zaudē mitrumu un kļūst mīksta. Ilgākai uzglabāšanai laksti jānoņem, savukārt burkāni ar lapām bojājas ievērojami ātrāk.
Uzglabāšanai jāatlasa tikai veseli, stingri un nebojāti burkāni. Iegrieztas, ieplaisājušas vai citādi bojātas saknes labāk izlietot vispirms, jo uzglabāšana nevar uzlabot jau bojāta dārzeņa kvalitāti un šādi burkāni var sākt pūt.
Kāpēc burkāni pagrabā mēdz savīst?
Burkānu vīšana galvenokārt saistīta ar ūdens zudumu. Tāpēc šķietami piemērots, vēss, bet ļoti sauss pagrabs ne vienmēr būs laba vieta to glabāšanai.
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Arī ledusskapī gaiss parasti ir salīdzinoši sauss. Minesotas Universitātes speciālisti norāda, ka plastmasas maisiņš ar caurumiņiem gaisa cirkulācijai palīdz ap dārzeņiem uzturēt mitrāku vidi. Savukārt pilnīgi noslēgtā maisā var sakrāties pārāk daudz mitruma un kondensāta, radot labvēlīgus apstākļus pelējumam un baktērijām.
Arī citi pētnieki uzsver: augsts relatīvais gaisa mitrums palīdz novērst burkānu izžūšanu un kraukšķīguma zudumu, taču brīvs ūdens un kondensāts uz burkāniem var veicināt puvi.
Pārbaudīta metode - kaste ar mitrām smiltīm
Ja ir vēss pagrabs, garāža vai cita telpa, kurā temperatūra ziemā turas nedaudz virs 0 °C, viena no praktiskākajām metodēm ir burkānus likt kastēs, slāņojot tos ar nedaudz mitrām smiltīm, kūdras vai zāģskaidu slāņiem. Šāda vide palīdz samazināt mitruma zudumu.
Svarīgi, lai smiltis būtu tikai viegli mitras, nevis slapjas. Burkānus kastē vēlams izvietot tā, lai bojāšanās gadījumā tā pēc iespējas mazāk izplatītos uz pārējo ražu.
Neturi burkānus kopā ar āboliem un bumbieriem
Vēl viena detaļa, kuru glabājot ražu mēdz piemirst, - burkāniem nevajadzētu atrasties blakus augļiem, kas izdala etilēnu. Īpaši tas attiecas uz āboliem un bumbieriem. Etilēna iedarbībā burkānos var veidoties rūgta piegarša, turklāt augļu nogatavošanās laikā izdalītais etilēns var saīsināt burkānu glabāšanas laiku.
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Ko darīt, ja pagraba nav?
Nelielu burkānu daudzumu iespējams glabāt ledusskapī, vislabāk - dārzeņu nodalījumā plastmasas maisiņā ar caurumiņiem gaisa cirkulācijai. Tas palīdz mazināt mitruma zudumu, vienlaikus nepieļaujot pārmērīgu kondensāta veidošanos.
Savukārt lielākai ražai piemērotāks būs auksts pagrabs vai cita vieta, kur iespējams uzturēt stabilu, zemu temperatūru un pietiekami augstu mitrumu.
Neatkarīgi no izvēlētās metodes burkānu krājumus ziemas laikā vērts regulāri pārbaudīt. Ja kāds burkāns kļuvis mīksts, sācis pelēt vai pūt, tas nekavējoties jāizņem.