Garšīgi
Šodien 12:44
Vistas nūjiņas ar sezama sēklām
Sagatavošanas laiks: 15 min. Nostāvēšanas laiks: 60 min. Gatavošanas laiks: 8 min.
Sastāvdaļas 4 porcijām
- 450 g vistas krūtiņas, sagrieztas sloksnītēs
- 2 ēd.k. dabīgā jogurta
- 2 ēd.k. karija pulvera
- 2-3 tējk. citronu sulas
- 100 g kukurūzas pārslu, sasmalcinātu
- 40 g parmezāna, sarīvēta
- 40 g sezama sēklu
- Garšvielas pēc vajadzības
- Saulespuķu eļļa pēc vajadzības
MultiFry 5
Pagatavošana
- Vidēja izmēra bļodā sajauc jogurtu, karija pulveri, citronu sulu un garšvielas, pievieno vistas sloksnītes, rūpīgi apviļā tās marinādē un ievieto ledusskapī uz 1 stundu.
- Mazā bļodā sajauc kukurūzas pārslas, sezama sēklas, parmezānu un garšvielas, pēc tam pārliek uz liela šķīvja.
- Izņem marinēto vistu no ledusskapja un apviļā katru vistas gabaliņu sezama, parmezāna un kukurūzas pārslu maisījumā.
- Pārliek apviļāto vistu grozā, izkārtojot gabaliņus vienmērīgi un atstājot starp tiem nelielu atstarpi, apslaka ar nedaudz eļļas vai izmanto eļļas aerosolu.
- Izvēlas funkciju AIRFRY, CHICKEN, 200°C, iestata 8 minūtes un nospiež pogu START; ierīce sāks gatavošanu.
- Izņem gatavo vistu no groza un atkārto tās pašas darbības ar atlikušo neapcepto vistu.