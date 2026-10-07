Vistas nūjiņas ar sezama sēklām
Foto: Publicitātes foto
Garšīgi

Vistas nūjiņas ar sezama sēklām

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Sagatavošanas laiks: 15 min. Nostāvēšanas laiks: 60 min. Gatavošanas laiks: 8 min.

Sastāvdaļas 4 porcijām

  • 450 g vistas krūtiņas, sagrieztas sloksnītēs
  • 2 ēd.k. dabīgā jogurta
  • 2 ēd.k. karija pulvera
  • 2-3 tējk. citronu sulas
  • 100 g kukurūzas pārslu, sasmalcinātu
  • 40 g parmezāna, sarīvēta
  • 40 g sezama sēklu
  • Garšvielas pēc vajadzības
  • Saulespuķu eļļa pēc vajadzības
Foto: Publicitātes foto
MultiFry 5
MultiFry 5

Pagatavošana

  • Vidēja izmēra bļodā sajauc jogurtu, karija pulveri, citronu sulu un garšvielas, pievieno vistas sloksnītes, rūpīgi apviļā tās marinādē un ievieto ledusskapī uz 1 stundu.
  • Mazā bļodā sajauc kukurūzas pārslas, sezama sēklas, parmezānu un garšvielas, pēc tam pārliek uz liela šķīvja.
  • Izņem marinēto vistu no ledusskapja un apviļā katru vistas gabaliņu sezama, parmezāna un kukurūzas pārslu maisījumā.
  • Pārliek apviļāto vistu grozā, izkārtojot gabaliņus vienmērīgi un atstājot starp tiem nelielu atstarpi, apslaka ar nedaudz eļļas vai izmanto eļļas aerosolu.
  • Izvēlas funkciju AIRFRY, CHICKEN, 200°C, iestata 8 minūtes un nospiež pogu START; ierīce sāks gatavošanu.
  • Izņem gatavo vistu no groza un atkārto tās pašas darbības ar atlikušo neapcepto vistu.

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