Garšīgi
Šodien 10:45
Spinātu šakšuka
Sagatavošanas laiks: 10 min. Gatavošanas laiks: 20 min.
Sastāvdaļas 2 porcijām
- 400 g saldētu spinātu
- 1 maza ķiploka daiviņa
- 1 puravs
- ½ bioloģiskā citrona (miziņa un sula)
- 80 ml krējuma
- ½ tējk. kumīna
- Sāls un pipari
- 4 olas
- 100 g fetas siera
- 1 tējk. melnā kumīna sēklu
Pasniegšanai
- Plātsmaize
MultiFry 5
Pagatavošana
- Atkausē spinātus un izspiež lieko ūdeni.
- Nomizo un sakapā ķiploku.
- Nomazgā puravu un sagriež riņķīšos.
- Rūpīgi nomazgā citronu, nosusina, sarīvē miziņu un izspiež sulu.
- Bļodā sajauc ķiploku, puravu, spinātus, krējumu, 2 tējk. citrona sulas un citrona miziņu ar garšvielām un ievieto MultiFry 5 grozā.
- Gatavo šakšuku karstā gaisa (Air Fry) programmā dārzeņiem 180°C temperatūrā aptuveni 10 minūtes. Gatavošanas vidū apmaisa.
- Pa virsu spinātiem gaisa grila grozā sadrupina fetu.
- Spinātu šakšukā izveido četras nelielas iedobes un tajās iesit olas. Gatavo vēl 10 minūtes. Gatavošanas vidū ar dakšiņu izjauc olu baltumus, lai tie labāk izceptos.
- Pārkaisa šakšuku ar melno kumīnu un pa virsu sarīvē nedaudz citrona miziņas.
- Pasniedz spinātu šakšuku ar plātsmaizi.