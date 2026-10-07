Spinātu šakšuka
Foto: Publicitātes foto
Garšīgi

Spinātu šakšuka

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Sagatavošanas laiks: 10 min. Gatavošanas laiks: 20 min.

Sastāvdaļas 2 porcijām

  • 400 g saldētu spinātu
  • 1 maza ķiploka daiviņa
  • 1 puravs
  • ½ bioloģiskā citrona (miziņa un sula)
  • 80 ml krējuma
  • ½ tējk. kumīna
  • Sāls un pipari
  • 4 olas
  • 100 g fetas siera
  • 1 tējk. melnā kumīna sēklu

Pasniegšanai

  • Plātsmaize
Foto: Publicitātes foto
MultiFry 5
MultiFry 5

Pagatavošana

  1. Atkausē spinātus un izspiež lieko ūdeni.
  2. Nomizo un sakapā ķiploku.
  3. Nomazgā puravu un sagriež riņķīšos.
  4. Rūpīgi nomazgā citronu, nosusina, sarīvē miziņu un izspiež sulu.
  5. Bļodā sajauc ķiploku, puravu, spinātus, krējumu, 2 tējk. citrona sulas un citrona miziņu ar garšvielām un ievieto MultiFry 5 grozā.
  6. Gatavo šakšuku karstā gaisa (Air Fry) programmā dārzeņiem 180°C temperatūrā aptuveni 10 minūtes. Gatavošanas vidū apmaisa.
  7. Pa virsu spinātiem gaisa grila grozā sadrupina fetu.
  8. Spinātu šakšukā izveido četras nelielas iedobes un tajās iesit olas. Gatavo vēl 10 minūtes. Gatavošanas vidū ar dakšiņu izjauc olu baltumus, lai tie labāk izceptos.
  9. Pārkaisa šakšuku ar melno kumīnu un pa virsu sarīvē nedaudz citrona miziņas.
  10. Pasniedz spinātu šakšuku ar plātsmaizi.

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