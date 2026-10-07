Cepts ķirbis ar halloumi
Foto: Publicitātes foto
Garšīgi

Cepts ķirbis ar halloumi

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Sagatavošanas laiks: 15 min.Gatavošanas laiks: 15 min.

Sastāvdaļas 2 porcijām

  • 450 g ķirbja
  • 1 ēd.k. olīveļļas
  • ¼ tējk. kumīna
  • ¼ tējk. kanēļa
  • Sāls un pipari
  • 200 g halloumi siera

Kvinojai

  • 80 g kvinojas
  • 10 g pētersīļu
  • 10 g piparmētras
  • 1 bioloģiskais citrons (1 tējk. citrona miziņas, 2 tējk. sulas)
  • 30 g grauzdētu lazdu riekstu
  • Sāls un pipari

Mērcei

  • 40 ml tahini
  • 2 tējk. citrona sulas
  • 40 ml ūdens
  • 2 tējk. citrona miziņas
  • Sāls pēc garšas
Foto: Publicitātes foto
MultiFry 5
MultiFry 5

Pagatavošana

  1. Nomazgā ķirbi un sagriež pusmēness formā.
  2. Bļodā sajauc eļļu ar garšvielām un ar to no visām pusēm apsmērē ķirbja šķēles.
  3. Sagriež halloumi kubiņos un kopā ar garšvielās apviļāto ķirbi ievieto MultiFry Pro grozā, un cep aptuveni 15 minūtes 190 °C temperatūrā karstā gaisa programmā dārzeņiem. Gatavošanas vidū apgriež.
  4. Kvinojas pagatavošanai noskalo kvinoju tekošā ūdenī un pagatavo saskaņā ar norādēm uz iepakojuma.
  5. Nomazgā pētersīļus un piparmētru, nosusina un smalki sakapā ar MQ5 virtuves kombainu.
  6. Rupji sakapā grauzdētos lazdu riekstus ar MQ5 virtuves kombainu.
  7. Nomazgā citronu, sarīvē miziņu un izspiež sulu.
  8. Sajauc kvinoju ar zaļumiem, 1 tējk. citrona miziņas, 2 tējk. citrona sulas un lazdu riekstiem.
  9. Mērces pagatavošanai sajauc tahini, citrona sulu un 2 tējk. citrona miziņas ar ūdeni un pagaršo ar sāli.
  10. Pasniegšanai izkārto kvinoju uz šķīvjiem, virsū liek kubiņos sagrieztu ķirbi un halloumi, un apslaka ar tahini mērci.

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