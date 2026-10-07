Garšīgi
Šodien 09:38
Cepts ķirbis ar halloumi
Sagatavošanas laiks: 15 min.Gatavošanas laiks: 15 min.
Sastāvdaļas 2 porcijām
- 450 g ķirbja
- 1 ēd.k. olīveļļas
- ¼ tējk. kumīna
- ¼ tējk. kanēļa
- Sāls un pipari
- 200 g halloumi siera
Kvinojai
- 80 g kvinojas
- 10 g pētersīļu
- 10 g piparmētras
- 1 bioloģiskais citrons (1 tējk. citrona miziņas, 2 tējk. sulas)
- 30 g grauzdētu lazdu riekstu
- Sāls un pipari
Mērcei
- 40 ml tahini
- 2 tējk. citrona sulas
- 40 ml ūdens
- 2 tējk. citrona miziņas
- Sāls pēc garšas
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MultiFry 5
Pagatavošana
- Nomazgā ķirbi un sagriež pusmēness formā.
- Bļodā sajauc eļļu ar garšvielām un ar to no visām pusēm apsmērē ķirbja šķēles.
- Sagriež halloumi kubiņos un kopā ar garšvielās apviļāto ķirbi ievieto MultiFry Pro grozā, un cep aptuveni 15 minūtes 190 °C temperatūrā karstā gaisa programmā dārzeņiem. Gatavošanas vidū apgriež.
- Kvinojas pagatavošanai noskalo kvinoju tekošā ūdenī un pagatavo saskaņā ar norādēm uz iepakojuma.
- Nomazgā pētersīļus un piparmētru, nosusina un smalki sakapā ar MQ5 virtuves kombainu.
- Rupji sakapā grauzdētos lazdu riekstus ar MQ5 virtuves kombainu.
- Nomazgā citronu, sarīvē miziņu un izspiež sulu.
- Sajauc kvinoju ar zaļumiem, 1 tējk. citrona miziņas, 2 tējk. citrona sulas un lazdu riekstiem.
- Mērces pagatavošanai sajauc tahini, citrona sulu un 2 tējk. citrona miziņas ar ūdeni un pagaršo ar sāli.
- Pasniegšanai izkārto kvinoju uz šķīvjiem, virsū liek kubiņos sagrieztu ķirbi un halloumi, un apslaka ar tahini mērci.