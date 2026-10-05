"Ceru, ka jūs pārāk neskumstat..." Kaķa vēstule dzīvnieku patversmei aizkustina daudzus
Kā jūtas kaķis, kurš ilgu laiku bijis bez pajumtes, tad atradis pagaidu mājvietu patversmē un visbeidzot arī ticis pie pavisam īstām mājām un saviem īstajiem cilvēkiem? Dzīvnieku patversme ''Ulubele" īpaši sirsnīgā veidā atklāj kaķa sajūtas.
‘’Ulubele'' savā “Facebook” kontā publicējusi vēstuli, ko it kā “rakstījis” kaķis, kurš pēc dzīves patversmē beidzot ieguvis pats savas mājās. Publicējam nerediģētu vēstules saturu:
Mīļā “Ulubele”,
Šodien aprit gads, kopš vairs neuzturos jūsu viesmīlīgajā saimniecībā, tomēr bieži piedomāju par jums un par daudzajiem draugiem, kurus divu kopīgo gadu laikā iepazinu. Īpaši jau par savu mīļo Punktiņu.
Kopš sāku saimniekot pie Agates un Edvarda, daudz kas ir mainījies. Visupirms, man ir jauna draudzene – Simba, kura arī jaunībā ir pie jums viesojusies. (Viņa savu vēstuli noslinkoja, bet sūta sveicienus.) Mēs kopā ēdam, spēlējamies, guļam un reizēm mazgājamies, lienam skapjos un citās mēbelēs.
Neliegšos – šad tad arī kaujamies. Kopumā jaunajās mājās man klājas diezgan labi. Lai gan ikdienā pārtieku no sausās barības, kuras vienmēr šķiet nedaudz par maz, gana bieži saņemu arī konservus, gardumiņus un uzslavas.
Šo gadu pavadīju, saimniekodams nelielā, elegantā dzīvoklī galvaspilsētas viducī, bet nesen pārvācos uz plašākām telpām prom no centra trokšņiem un smakām. Neiztiku bez pārdzīvojumiem un izlīdu no gultapakšas tikai tad, kad svešie trokšņotāji devās prom, bet tagad jau atkal jūtos kā saimnieks. Šovasar uzņēmos arī jaunu izaicinājumu. Gribu kļūt nedaudz atvērtāks, tāpēc dalos ar spontāniem ikdienas mirkļiem fotoportālā “Instagram”. Bieži vien esmu ieslīdzis pārdomās uz gultas vai kaķu namiņa. Lai visi zinātu, ka esmu smalks kungs, pārdomas pierakstu galvenokārt franču valodā, kurā runāju gandrīz tikpat brīvi kā dzimtajā kaķu-latviešu - https://www.instagram.com/chat.antoine/
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Mīļā Ulubele, es ceru, ka jūs pēc manis pārāk neskumstiet. Paldies par kopā pavadīto laiku, par darbinieku un brīvprātīgo rūpēm, un par ticību, ka katram kaķim pasaulē atradīsies sava vieta. Vēstulei pievienoju arī dažas bildes.
Sirsnībā, kaķis Antons
Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” ir dibināta 2005.gada 21.novembrī, apvienojoties domubiedriem, kam nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis.
“Apzinoties katru īpatni kā vērtību, rūpēties par jebkura dzīvnieka labturību un aizsardzību, un īpaši nodrošināt tiesības un dot iespēju dzīvot dzīvniekiem, kuriem jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams atrast īpašnieku.”
Biedrības mērķi:
- nodrošināt jebkuram dzīvniekam, kuram jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nevar atrast jaunu saimnieku, uzturēšanu to mūža garumā, izveidojot un uzturot dzīvnieku pansionātu;
- veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa;
- aktīvi līdzdarboties dzīvnieku labturību nosakošo normatīvo aktu izstrādes un pilnveidošanas procesos, paužot savu viedokli un sniedzot atzinumus valsts institūcijām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
- praktiski iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā;
- apzinoties dzīvnieku kā nozīmīgu vides sastāvdaļu, veicināt visas vides sakārtošanu, veidojot labvēlīgus dzīves apstākļus gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.