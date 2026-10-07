“Cik jūs šobrīd pelnāt?” Pieci "aizliegtie jautājumi" darba intervijās un kā rīkoties, tos saklausot
Darba intervijā tiek vērtētas kandidāta prasmes un profesionālā pieredze, taču reizēm saruna ievirzās arī par tēmām, kurām ar amatu nav saistības. Lai gan pretendentam atteikšanās atbildēt uz kādu jautājumu var šķist riskanta, arī darba devējam ir jāievēro robežas. Lūk, kādi jautājumi intervijā nav pieļaujami un kā rīkoties, ja tie tomēr izskan!
Darba intervija ir iespēja darba devējam noskaidrot, vai kandidāta prasmes, pieredze un profesionālās zināšanas atbilst konkrētajam amatam. Tomēr vēlme labāk iepazīt kandidātu nedod darba devējam tiesības jautāt par visu – ir arī jautājumi, kurus likums aizliedz uzdot un uz kuriem pretendentam nav pienākuma atbildēt. Tie var skart, piemēram, grūtniecību, ģimenes vai laulības stāvokli, reliģisko pārliecību un piederību politiskajai partijai vai arodbiedrībai. Šādi jautājumi var nostādīt kandidātu neērtā situācijā, īpaši tad, ja viņš baidās, ka atteikšanās atbildēt uz tiem ietekmēs iespēju iegūt darbu. Tāpēc pirms darba intervijas ir vērts zināt ne tikai to, kā pastāstīt par savu pieredzi, bet arī to, kā rīkoties, ja saruna ievirzās par tēmu, kurai ar amatu nav saistība.