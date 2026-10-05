Ledusskapī aizķērušies vārīti makaroni? Pagatavo pastas salātus
Ņemot talkā vārītu pastu, iespējams pagatavot vieglu, gardu, un veselīgu maltīti. Variāciju daudz, tāpat kā pastas veidu, un der viss.
Grieķu pastas salāti
Steidzīga lielpilsētas iedzīvotāja skatījums uz tradicionālajiem grieķu zemnieku salātiem. Zibenīgi pagatavojami, īpaši, ja pasta jau ir uzvārīta. Izvēlies radziņu formas pastu, piemēram, cornetti rigatti.
4–6 personām
20 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
300 g Dobeles dzirnavnieka Cornetti rigatti Nr.150
250 g ķirštomātu, sagrieztu daļās
200 g Feta siera, sagriezta kubiņos
100 g rukolas
100 g melno olīvu
3 ēdk. olīveļļas
svaigi drupināti melnie pipari
Pagatavošana:
1. Uzvāri pastu, kā norādīts uz iepakojuma. Kad pasta uzvārījusies, nokās un ļauj, lai sietā kārtīgi notek.
2. Lielā bļodā liec tomātus, fetas sieru, olīvas un viegli sajauc ar melnajiem pipariem un olīveļļu. Liec klāt pastu un rukolu, sajauc un cel galdā. Vai liec pusdienu kastītē, ko ņemsi līdzi uz darbu.
Pastas Salade niçoise
Slaveno Nicas salātu vienkāršotā versija ar pastu kartupeļu vietā. Ja vēlies bagātāku garšu, daļu vai arī visus svaigos ķirštomātus aizvieto ar saulē kaltētajiem, bet aizdaram vari pievienot kārtīgu tējkaroti viegli sakapātu kaperu, vistas olas vari aizstāt ar paipalu. Piemērotākā šiem salātiem ir cauruļu formas pasta, piemēram, cornetti vai penne.
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2–4 personām
20 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
200 g Dobeles dzirnavnieka Penne rigate Nr.122
200 g franču pupiņu
200 g ķirštomātu, sagrieztu
100–150 g tunzivs filejas, konservētas
2 olas, cieti vārītas
sauja melno olīvu
½ citrona sulas
1 ēdk. olīveļļas
1 ķiploka daiviņa, saspiesta
sāls, drupināti melnie pipari pēc garšas
Pagatavošana:
1. Uzvāri pastu, kā norādīts uz iepakojuma. Kamēr tā vārās, citā kastrolī uzvāri vieglu sālsūdeni un tajā aptuveni 2 minūtes plaucē franču pupiņas, nokās, tad noskalo ledusaukstā ūdenī – tā tās saglabās sulīgu zaļumu un kraukšķīgumu. Ja tīk, vari pupiņas sagriezt mazākos gabalos. Gatavo pastu nokās un labi notecini.
2. Parocīgā traukā sajauc aizdaru: citrona sulu, olīveļļu un ķiploku.
3. Lielā bļodā sajauc pastu, pupiņas, tomātus, olīvas, rupji salauzītu tunzivs fileju un visu viegli caurjauc ar citronīgo aizdaru. Ja vēlies, pasāli un sapiparo. Pa virsu uzliec olu ceturtdaļas.
Pastas salāti ar bekonu
Vienkārši pagatavojami pastas salāti – visvairāk laika prasīs redīsu un gurķa sašķēlēšana…
2–4 personām
20 minūtes pagatavošanai
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Sastāvdaļas:
250 g Dobeles dzirnavnieka Fusilli Nr. 133
250 g redīsu
6 šķēles bekona
100–150 ml jogurta bez piedevām
1 neliels gurķis
pamatīga sauja lociņu
1–2 ēdk. citrona sulas
sāls, svaigi drupināti melnie pipari
Pagatavošana:
1. Kamēr vārās pasta, sagriez bekonu 1 cm platās sloksnēs un ātri apcep uzkarsētā pannā, pēc tam tās saliec uz papīra salvetes, lai notecinātu lieko taukumu. Kad pasta uzvārījusies, nokās un notecini to.
2. Plāni sašķēlē redīsus un gurķi, sakapā lociņus un sajauc ar jogurtu, citrona sulu, sāli, pipariem.
3. Liec šķīvī vispirms dārzeņu salātus, tad pastu un tai pa virsu – kraukšķīgās bekona strēmeles.
Spinātu taljateles salāti ar kukurūzu
Taljatele (itāliski – tagliatelle) ir viens no daudzajiem pastas veidiem – platas un garas strēmeles. Šo salikumu vari papildināt arī ar kapātu sarkano sīpolu, marinētu, garilētu vai svaigu sarkano papriku un, protams, sauju pašu svaigāko salātlapu.
2–4 personām
20 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
250 g spinātu taljateles
1 kārba (aptuveni 250 ml) sarkano pupiņu
1 kārba (aptuveni 170 ml) kukurūzas
100 g saulē kaltētu tomātu, marinētu eļļā
100–150 g (1 bumba) Mozarella siera
½ citrona sulas
1–2 ēdk. olīveļļas
sauja zaļumu, piemēram, svaiga bazilika
2–3 cm svaiga čili, bez sēklām, sīki kapāta
1 daiviņa ķiploka, saspiesta
sāls, svaigi drupināti pipari – pēc garšas
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Pagatavošana:
1. Izvāri pastu, nokās un notecini. Pagatavo aizdaru: sajauc citrona sulu, olīveļļu, čili un ķiploku.
2. Nokās un noskalo aukstā ūdenī pupiņas un kukurūzu, labi notecini. Sagriez kaltētos tomātus smalkās strēmelēs, mocarelu – nelielos kubiņos.
3. Lielā bļodā samaisi pastu, pupiņas, kukurūzu, tomātus, visu caurjauc ar aizdaru, pa virsu uzber sieru un zaļumus.