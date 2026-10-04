Kam patiesībā domāta atvilktne zem cepeškrāsns? Atbilde var pārsteigt
Daudzi atvilktnē zem cepeškrāsns glabā pannas, cepamās plātis un citus virtuves piederumus. Taču izrādās, ka ne visām cepeškrāsnīm šī atvilktne paredzēta mantu uzglabāšanai.
Atkarībā no konkrētā modeļa tai var būt pavisam cita funkcija – piemēram, ēdiena uzturēšana siltumā vai pat grilēšana.
Kā noskaidrot atvilktnes īsto funkciju?
Visdrošākais veids, kā noskaidrot, kam paredzēta atvilktne zem konkrētās cepeškrāsns, ir ieskatīties ierīces lietošanas instrukcijā. Tajā vajadzētu būt norādītam, vai tā paredzēta ēdiena sildīšanai, grilēšanai vai vienkārši virtuves piederumu uzglabāšanai.
Vērts apskatīt arī cepeškrāsns vadības paneli. Ja uz tā atrodama funkcija "warming drawer" vai līdzīgs apzīmējums, atvilktne paredzēta pagatavota ēdiena uzturēšanai siltumā, raksta The Kitchn.
Šāda funkcija īpaši noder, ja vienlaikus tiek gatavoti vairāki ēdieni. Kamēr viens jau ir gatavs, bet pārējie vēl atrodas cepeškrāsnī, pirmo var ievietot sildīšanas atvilktnē, lai tas neatdzistu.
Tas var būt īpaši ērti, gatavojot svētku maltīti vai vakariņas lielākam cilvēku skaitam.
Iespējams, tā ir paredzēta grilēšanai
Dažos gāzes cepeškrāsns modeļos apakšējā atvilktne nav paredzēta ne trauku glabāšanai, ne ēdiena uzturēšanai siltumā – tā var kalpot grilēšanai. Šādos gadījumos uz vadības paneļa parasti ir atsevišķa "broil" jeb grilēšanas funkcija.
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Šajā nodalījumā iespējams ātri apbrūnināt dārzeņus, sacepuma virskārtu vai citus ēdienus. Tomēr jāņem vērā, ka ēdiens tik tuvu karstuma avotam var apdegt ļoti ātri, tāpēc gatavošanas laikā to nevajadzētu atstāt bez uzraudzības.
Ja nav ne sildīšanas, ne grilēšanas funkcijas
Ja cepeškrāsns vadības panelī nav atrodamas norādes par sildīšanas vai grilēšanas funkciju, visticamāk, apakšējā atvilktne patiešām paredzēta mantu glabāšanai.
Tajā var novietot cepamās plātis, restes un citus cepeškrāsnī izmantojamos piederumus. Taču arī šādā gadījumā jāņem vērā, ka cepeškrāsns apakšdaļa darbības laikā var ievērojami sakarst.
Tādēļ atvilktnē nevajadzētu glabāt priekšmetus, kas karstumā var deformēties, izkust vai aizdegties. Plastmasas traukiem, papīram, virtuves dvieļiem un citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem šī nav piemērota vieta.
Ne visas cepeškrāsnis ir vienādas
Atvilktnes funkcija nav obligāti saistīta ar cepeškrāsns cenu vai aprīkojuma līmeni. Arī dārgākos modeļos tā var būt paredzēta tikai virtuves piederumu uzglabāšanai.
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Tāpēc pēc atvilktnes izskata vien tās funkciju noteikt nevar. Drošākais risinājums vienmēr ir pārbaudīt konkrētā cepeškrāsns modeļa lietošanas instrukciju.
Tātad – kam īsti paredzēta atvilktne zem cepeškrāsns?
Vienas atbildes nav. Atkarībā no cepeškrāsns modeļa tā var būt sildīšanas atvilktne, kurā gatavu ēdienu uztur siltu, grilēšanas nodalījums, kurā ēdienu ātri apbrūnina, vai arī parasta uzglabāšanas atvilktne cepamajām plātīm, restēm un citiem virtuves piederumiem.
Tāpēc, pirms šo vietu piepildīt ar pannām un cepamajām plātīm, ir vērts ieskatīties cepeškrāsns instrukcijā. Iespējams, jūsu virtuvē visu šo laiku bijusi noderīga funkcija, par kuras esamību pat nenojautāt.