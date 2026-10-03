Vienkāršs triks pret žurkām: vajadzēs tikai šo lēto lietu, kas ir katrā virtuvē
Rudenī, laikam kļūstot arvien vēsākam un dabā sarūkot viegli pieejamās barības daudzumam, žurkas sāk meklēt siltākas un drošākas vietas. Nereti vispirms tās parādās dārzā, bet pēc tam cenšas iekļūt arī mājā, šķūnī, garāžā vai citās saimniecības ēkās.
Dārzi grauzējiem ir īpaši pievilcīgi, jo tajos samērā viegli iespējams atrast gan barību un ūdeni, gan piemērotas slēptuves. Tomēr ir vairāki veidi, kā žurkas atturēt, neizmantojot indes.
Viens no līdzekļiem, ko kaitēkļu apkarošanas speciālisti iesaka izmantot žurku atturēšanai, ir tērauda vilna. Taču tās vietā var noderēt arī daudzās virtuvēs atrodamie metāla trauku beržamie sūkļi.
Kā vēsta "Daily Express", atsaucoties uz kaitēkļu apkarošanas uzņēmuma "Positive Pest Management" speciālistiem, ar šādiem metāla sūkļiem var aizpildīt spraugas un citas vietas, pa kurām žurkas varētu iekļūt teritorijā vai ēkā. Jo agrāk tiek pamanītas grauzēju klātbūtnes pazīmes, jo lielākas ir iespējas problēmu novērst, pirms žurkas paguvušas savairoties vai nodarīt būtiskus postījumus.
Kā saprast, ka dārzā ieviesušās žurkas?
Pirms ķerties pie žurku atbaidīšanas, vērts pārliecināties, vai dārzā patiešām iemitinājušies tieši šie grauzēji.
Viena no pazīmēm ir nelielas, aptuveni 5–10 centimetrus platas alas zemē ar samērā gludām malām.
Tās bieži atrodamas pie šķūņiem un citām saimniecības ēkām, terašu pamatiem, kā arī gar sienām un žogiem. Pie alu ieejām var būt redzama svaigi izrakta, irdena zeme.
Žurkas ne tikai rok alas, bet mēdz ierīkot ligzdas arī virs zemes, īpaši mazuļu audzēšanai. Tās parasti veidotas no zariņiem, lapām un zāles, taču grauzēji var izmantot arī kartona gabalus, papīru un siltumizolācijas materiālus. Par žurku klātbūtni var liecināt arī izkārnījumi. Tie parasti ir tumši brūni vai melni, aptuveni 1–2 centimetrus gari un pēc formas atgādina rīsa graudus. Tie ir lielāki nekā peļu izkārnījumi un nereti atrodami vairākās vietās vienkopus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vērts pievērst uzmanību arī graušanas pēdām. Tās var parādīties uz koka šķūņiem, plastmasas atkritumu konteineru vākiem, dārza piederumiem, puķu podiem un šļūtenēm. Žurkas spēj bojāt arī ievērojami cietākus materiālus.
Kā izmantot metāla trauku sūkļus?
Ja konstatēts, ka dārzā vai mājas tuvumā uzturas žurkas, viens no vienkāršākajiem risinājumiem ir noslēgt vietas, pa kurām tās var iekļūt teritorijā vai ēkās.
Kaitēkļu apkarošanas speciālisti iesaka metāla sūkļus izmantot, lai aizpildītu spraugas žogos un pie ēku pamatiem, kā arī citas nelielas atveres, kuras grauzēji izmanto pārvietošanās ceļiem.
"Positive Pest Management" speciālisti skaidro, ka metāla materiālu žurkām ir grūti pārkost.
Mēģinot to grauzt, metāla šķiedras traucē zobiem, tādēļ šāds šķērslis grauzējiem nav viegli pārvarams.
Arī kaitēkļu apkarošanas uzņēmuma "Rentokil" speciālisti metāla materiālus min kā vienu no iespējām spraugu noslēgšanai, jo žurkām tos ir daudz grūtāk sagrauzt nekā, piemēram, koku, plastmasu vai citus mīkstākus materiālus. Vienlaikus ar spraugu aiztaisīšanu ieteicams novērst arī to, kas žurkas dārzā varētu pievilināt – neatstāt brīvi pieejamus pārtikas atkritumus, cieši noslēgt atkritumu tvertnes un sakopt vietas, kur grauzēji varētu paslēpties.