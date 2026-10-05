Durvju izvēle: MDF vai finierētas durvis - kuru variantu izvēlēties?
MDF durvis un finierētas durvis jāizvēlas pēc telpas lietošanas, vēlamā dizaina, budžeta un kopšanas prasībām. MDF durvis bieži ir praktiska izvēle mājokļiem, kur svarīga vienmērīga krāsa, moderna virsma un pieejama cena, savukārt finierētas durvis vairāk uzrunā tos, kuri vēlas dabīgāka koka izskatu un siltāku interjera sajūtu.
Svarīgi salīdzināt ne tikai durvju vērtni, bet arī kārbu, furnitūru, izmēru, skaņas izolāciju, ražotāja norādījumus un piemērotību konkrētai telpai. Šajā rakstā apskatīsim, kā atšķiras abi durvju veidi un kā pieņemt pārdomātu lēmumu pirms pirkuma.
Kas ir MDF durvis un ar ko tās atšķiras no finierētām durvīm?
Galvenā atšķirība ir materiālā un virsmas izskatā. MDF, kas ir vidēja blīvuma kokšķiedru plātne, tiek izmantots durvju virsmu, aplodu un citu elementu izgatavošanā, savukārt finieris, kas ir plāna dabīgā koka kārta, tiek uzklāts uz stabilas pamatnes, lai durvīm piešķirtu koksnes rakstu un faktūru.
Svarīgi saprast, ka MDF durvis ne vienmēr ir pilnībā izgatavotas no MDF. Tām var būt koka rāmis, dažāds pildījums un cita materiāla virsmas. Arī finierētu durvju pamatnē var izmantot kokšķiedru plātnes.
Tāpēc, salīdzinot konkrētus modeļus, jāpārbauda trīs lietas: vērtnes konstrukcija, pildījums un virsmas apdare, jo durvju izvēli ietekmē arī to funkcija un uzstādīšanas vieta. Materiāls nosaka durvju izskatu un kalpošanas laiku, tāpēc tieši šo īpašību kopums ietekmē izturību, skaņas izolāciju un piemērotību ikdienas lietošanai.
Kad izvēlēties MDF durvis?
MDF durvis ir piemērotas, ja interjerā vēlaties vienmērīgu, gludu vai krāsotu virsmu. Tās pieejamas dažādos dizainos un krāsu toņos: no vienkāršām, gludām vērtnēm līdz modeļiem ar frēzējumiem un dekoratīviem profiliem. Vienkrāsainas durvis ir arī viegli saskaņot ar sienām, grīdlīstēm un mēbelēm.
Pirms pirkuma pārbaudiet:
- vai durvis jau ir krāsotas vai paredzētas krāsošanai pēc iegādes;
- cik noturīgs ir virsmas pārklājums pret skrāpējumiem, triecieniem un ikdienas tīrīšanu;
- vai durvju malas ir rūpīgi apstrādātas un aizsargātas pret mitrumu.
Šādu modeļu priekšrocība ir tā, ka tos ir viegli saskaņot ar pārējo interjeru.
Ja durvis paredzētas vannas istabai vai citai telpai ar paaugstinātu mitrumu, pārliecinieties, ka konkrētais modelis ir piemērots šādiem apstākļiem. Bojāts pārklājums vai neaizsargātas malas var ļaut mitrumam iekļūt plātnē un izraisīt tās uzbriešanu.
Kad piemērotākas ir finierētas durvis?
Finierētas durvis ir piemērotas, ja interjerā vēlaties dabīgāka koka noskaņu. Finierējums piešķir durvīm koka tekstūru un siltāku vizuālo raksturu. Piemēram, ozola finiera durvis var papildināt līdzīga toņa parketu vai koka mēbeles.
Šādas durvis bieži izvēlas dzīvojamām istabām, kabinetiem, guļamistabām vai telpām, kur durvis ir būtiska interjera daļa. Finierējuma raksts var padarīt katru vērtni nedaudz atšķirīgu, un tieši tas daudziem šķiet pievilcīgi, tomēr finieris ir dabīgs materiāls un atsevišķām vērtnēm var nedaudz atšķirties tonis un koksnes raksts. Ja vairākas durvis atradīsies vienā gaitenī, tās vēlams izvēlēties no vienas produktu sērijas.
Pirms pirkuma pārbaudiet finiera koksnes veidu, toni un aizsargpārklājumu. Virsma var būt lakota, eļļota vai citādi apstrādāta - no tā atkarīga ikdienas kopšana. Jāņem vērā arī tas, ka finierētu durvju virsmu ne vienmēr var noslīpēt un atjaunot: šāda iespēja ir atkarīga no finiera biezuma un apdares veida.
MDF un finierētu durvju salīdzinājums
MDF un finierētas durvis atšķiras galvenokārt pēc virsmas izskata un apdares iespējām. Kvalitatīvas durvis nodrošina ne tikai labu izskatu, bet arī ilgāku kalpošanu. Lai būtu vieglāk izvēlēties, salīdziniet svarīgākās īpašības:
|
Kritērijs
|
MDF durvis
|
Finierētas durvis
|
Virsmas izskats
|
Vienmērīgs, bieži krāsots
|
Dabīga koka raksts
|
Toņu atšķirības
|
Parasti minimālas
|
Iespējamas dabīgas variācijas
|
Dizaina iespējas
|
Gludas vai frēzētas virsmas
|
Dažādi koksnes veidi un toņi
|
Kopšana
|
Atkarīga no krāsojuma vai pārklājuma
|
Atkarīga no lakas, eļļas vai citas apdares
|
Mitruma noturība
|
Jāpārbauda konkrētā modeļa specifikācija
|
Jāpārbauda pārklājums un paredzētais lietojums
|
Virsmas atjaunošana
|
Atkarīga no bojājuma un apdares
|
Atkarīga no finiera biezuma un pārklājuma
|
Cena
|
Bieži pieejamāks risinājums
|
Dabīgās apdares dēļ var būt dārgākas
Jāņem vērā, ka durvju īpašības un kvalitāte var atšķirties atkarībā no konstrukcijas un ražotāja. Tāpēc pirms pirkuma salīdziniet konkrētus modeļus, nevis tikai to apdares materiālu.
Kuras durvis piemērotākas dažādām telpām?
Izvēloties iekšdurvis, jāņem vērā ne tikai to izskats, bet arī telpas lietojums un ikdienas slodze. Gan MDF, gan finierētas durvis var būt piemērotas dažādām mājokļa telpām, ja izvēlēta atbilstoša konstrukcija un virsmas apdare.
Guļamistabai - vērtējiet ne tikai virsmas materiālu, bet arī vērtnes pildījumu, blīvējumu un skaņas izolāciju, lai mazinātu trokšņus no pārējām telpām; durvīm jābūt ar kvalitatīvu blīvgumiju, lai mazinātu arī caurvēju.
Viesistabai durvis pieskaņojiet interjera stilam. Ja gaitenī trūkst dienasgaismas, apsveriet modeli ar stiklojumu.
Bērnu istabai izvēlieties viegli kopjamu virsmu, izturīgu pārklājumu un drošu furnitūru.
Gaitenim pievērsiet uzmanību virsmas noturībai pret skrāpējumiem un triecieniem, jo šeit durvis parasti tiek lietotas biežāk.
Vannas istabai pārbaudiet, vai ražotājs konkrēto modeli paredzējis paaugstināta mitruma apstākļiem, lai tas būtu piemērots telpai, un nodrošiniet telpas ventilāciju.
Ja vairākas durvis atrodas blakus, piemēram, gaitenī, labāk izvēlēties vienāda dizaina un krāsas modeļus.
Ko pārbaudīt neatkarīgi no izvēlētā materiāla?
Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties MDF vai finierētas durvis, pirms pasūtīšanas jāpārbauda ne tikai to izskats, bet arī izmēri un komplektācija. Tas palīdzēs izvairīties no situācijas, kad iegādātās durvis neder ailei vai nepieciešami papildu pirkumi.
Pirms pasūtīšanas pārbaudiet:
- durvju vērtnes konstrukciju un pildījumu;
- vērtnes un durvju ailes izmērus;
- atvēršanas virzienu un to, vai durvīm pietiks vietas;
- sienas biezumu un nepieciešamos kārbas paplašinājumus;
- vai komplektā ietilpst kārba, aplodas, eņģes un slēdzene;
- vai eņģes ir piemērotas durvju svaram;
- skaņas izolācijas, ugunsdrošības vai citas īpašās prasības, ja tādas nepieciešamas;
- garantijas un montāžas nosacījumus.
Piemēram, ja pēc grīdas ieklāšanas mainās durvju ailes augstums, iepriekš pasūtītā vērtne var vairs nederēt. Tāpēc gala mērījumus vēlams veikt tad, kad ir zināms grīdas seguma un sienu apdares biezums.
Kā salīdzināt MDF un finierētu durvju izmaksas?
Salīdzinot MDF un finierētu durvju cenas, svarīgi noskaidrot, vai norādītā summa attiecas tikai uz durvju vērtni vai pilnu komplektu. Lētāks modelis pēc furnitūras un montāžas izmaksu pieskaitīšanas ne vienmēr būs izdevīgāks.
Kopējās izmaksās jāiekļauj:
- durvju vērtne, kārba un aplodas;
- nepieciešamie kārbas paplašinājumi;
- eņģes, slēdzene un rokturi;
- ailes sagatavošana, piegāde un montāža.
Ja nepieciešamas nestandarta izmēra durvis, laikus noskaidrojiet izgatavošanas cenu un piegādes termiņu. Savukārt, ja plānots mainīt visas mājokļa durvis, pārbaudiet, vai izvēlētajā sērijā pieejami visi vajadzīgie izmēri.
Lai salīdzinājums būtu objektīvs, vērtējiet vienādas komplektācijas durvis, nevis tikai vizuāli līdzīgus modeļus.
Biežākās kļūdas iekšdurvju izvēlē
- Durvis izvēlas tikai pēc krāsas vai attēla internetā, neapskatot virsmas apdari.
- Uzskata, ka MDF apzīmē visu durvju konstrukciju, nepārbaudot rāmi un pildījumu.
- Nepievērš uzmanību skaņas izolācijai, īpaši izvēloties guļamistabas durvis.
- Dabiskās finiera toņa un koksnes raksta atšķirības uzskata par defektu.
- Vannas istabai iegādājas durvis, nepārbaudot to piemērotību mitrām telpām.
- Sajauc durvju vērtnes izmēru ar visa durvju komplekta izmēru.
- Budžetā neiekļauj furnitūru, piegādi un montāžu.
- Atvēršanas virzienu izvēlas tikai pēc durvju piegādes, kad izmaiņas jau var radīt papildu izmaksas.
MDF durvis būs piemērotas, ja vēlaties vienmērīgu krāsotu izskatu un plašas dizaina iespējas. Finierētas durvis izvēlieties, ja prioritāte ir dabīga koka raksts un individuāla virsmas estētika. Gala izvēli nosaka konkrētā produkta konstrukcija, telpas apstākļi un pilnā komplekta cena.
Pirms pasūtīšanas sagatavojiet ailes izmērus, sienas biezumu, atvēršanas virzienu un nepieciešamo durvju skaitu. Apskatiet Būvserviss.lv durvju izvēli un salīdziniet savam mājoklim piemērotākos risinājumus.