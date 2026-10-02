Ar 38 jauniem kokaugiem papildināta unikālā Skrīveru dendroloģiskā parka kolekcija
Svinot Skrīveru dendroloģiskā parka 135 gadu jubileju, septembra vidū organizētā talkā tika iestādīti 38 jauni kokaugi, kas izaudzēti Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā. Jaunie kokaugi iestādīti atbilstoši to ģeogrāfiskajai izcelsmei, turpinot parka izveidotāja, Maksimiliana fon Siversa iestrādāto parka principu.
Ar jaunajiem stādījumiem papildināti Kaukāza, Himalaju, Eirāzijas stepju, Kolhīdas un Tališa reģionu nogabali.
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Dendroloģisko parku vadītāja Liene Opincāne uzsver: “Stādījumu veidošanā būtiski saglabāt Maksimiliana fon Siversa sākotnējo parka ideju vienuviet iepazīstināt ar kokaugiem no dažādiem pasaules reģioniem. Tādēļ daļa jauno augu izaudzēti no sēklām, kas iegūtas kokaugu dabiskās izcelsmes reģionos, piemēram, Kaukāza ozoli Quercus macranthera izaudzēti no Kaukāzā ievāktām sēklām.
Īpašs pēctecības stāsts ir arī stafilejām – arī to sēklas nonāca arborētumā, kur no tām izaudzētie augi jau paši sākuši ražot sēklas. No šīm sēklām izaudzētie jaunie augi tagad ir atgriezušies Skrīveros un savā ziņā ir vēsturisko Skrīveru stafileju “mazbērni”."
Parkā stādīti jau pietiekami lieli un attīstīti kokaugi, tādēļ atsevišķas sugas varētu ziedēt jau nākamajās sezonās. Katram no jaunajiem stādījumiem ir savs stāsts un savs gadalaiks, kad kokaugs būs īpaši krāšņs. Piemēram, Tatārijas kļava īpaši izcelsies rudenī ar košo lapojumu, savukārt Himalaju ceriņi ziedēs pavasarī, to ziedi ir smalkāki un atšķirīgi no mūsu dārzos ierastā parastā ceriņa.
Īpaši svarīgs būs brīdis, kad jaunie kokaugi sāks ražot sēklas. Tas dos iespēju atkal ievākt pavairošanas materiālu un izmantot to parka turpmākai atjaunošanai, nodrošinot kolekcijas pēctecību nākamajām paaudzēm.
Jauno kokaugu stādīšana ir daļa no Skrīveru dendroloģiskā parka pakāpeniskas atjaunošanas. Mērķis ir saglabāt vēsturisko parka struktūru un Maksimiliana fon Siversa ieceri, atjaunojot zudušos stādījumus un pakāpeniski sakārtojot dažādu pasaules reģionu nogabalus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šogad plānots turpināt jau sakopto nogabalu uzturēšanu un uzsākt nākamo nozīmīgāko teritoriju kopšanu atbilstoši izstrādātajam parka rekonstrukcijas projektam. Tiks izbūvēta arī nobrauktuve parka apsaimniekošanas vajadzībām, savukārt turpmāk pa posmiem plānots sakārtot apmeklētāju taku tīklu.
19. septembra stādīšanas talka bija daļa no Skrīveru dendroloģiskā parka svētkiem. Visas dienas garumā parkā notika daudzveidīgas vides izziņas, informatīvas un sportiskas aktivitātes, ko piedāvāja LVM arborētums Kalsnavā, Vijciema čiekurkalte, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ekopadome, Skrīveru jaunieši un “Visit Aizkraukle”. Zigrīda Sprukte aicināja parku iepazīt nūjojot, savukārt mazos dabas draugus gaidīja Cūkmena sagatavotie uzdevumi. Apmeklētājiem bija iespēja doties izzinošā ekskursijā ar LVM eksperti Lindu Strodi, iepazīstot parka kokaugu stāstus un reģionus, no kuriem tie ceļojuši.