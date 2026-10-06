Kā pareizi skābēt kāpostus? Pavārs atklāj svarīgākos knifus kraukšķīgam rezultātam
Ja šoruden plāno pats skābēt kāpostus, ar vienu kāpostgalvu vien nebūs gana. Pavārs Renārs Purmalis iesaka procesu sākt ar kārtīgu daudzumu – aptuveni 10 kilogramiem kāpostu. Turklāt kāpostu skābēšana var kļūt par lielisku ģimenes kopdarbu, raksta LSM.lv.
Kāpostus labāk griezt ar ēveli
Vispirms kāposti jāsarīvē plānās, garenās strēmelēs. Purmalis iesaka izmantot tradicionālo ēveli, jo elektriskais virtuves kombains kāpostus nereti sasmalcina pārāk smalki.
Skābēšanai var izmantot arī kāposta kacenu jeb stumbru – tajā ir pat vairāk C vitamīna nekā pārējā kāpostā.
Kārtās pievieno sāli un piedevas
Mucas vai cita skābēšanai paredzēta trauka apakšā izklāj veselas kāpostu lapas. Tad liek sarīvētos kāpostus kārtām, starp tām pievienojot sāli, ķimenes, burkānus, ābolus vai bietes. Pēc vēlēšanās var pievienot arī dzērvenes.
Kad kārta izveidota, kāposti kārtīgi jāstampā. Tas jādara tik ilgi, līdz kāposti kļūst kraukšķīgi un sāk izdalīt sulu. Stampāšana var aizņemt aptuveni pusstundu līdz stundu, tāpēc šeit lieti noderēs vairāki palīgi.
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Svarīgi, lai izdalītos pietiekami daudz sulas un tā pēc stampāšanas praktiski pārklātu kāpostus.
Pēc stampāšanas kāposti jānoslogo
Kad kāposti sastampāti, tos nosedz ar veselām kāpostu lapām. Virsū novieto slogu – piemēram, koka ripu, akmeņus, trauku vai citu piemērotu smagumu –, lai kāposti atrastos zem sulas.
Pēc tam trauku atstāj istabas temperatūrā, aptuveni 16–20 grādos, uz sešām līdz 12 dienām.
Šajā laikā kāposti ik pa laikam jāuzrauga. Ar koka karoti tos var viegli piespiest, lai fermentācijas laikā izveidojušies gaisa burbuļi izkļūtu uz virsmu.
Kad kāposti gatavi, tos pārvieto aukstumā
Kad vēlamā garša un skābuma pakāpe sasniegta, kāposti jāuzglabā aukstumā – pagrabā vai ledusskapī. Tas palīdzēs saglabāt tos ilgāk.
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Savukārt, ja gribas saglabāt skābētu kāpostu vērtīgās īpašības, tos ieteicams baudīt nekarsētus, jo termiskās apstrādes laikā daļa fermentācijas procesā radušos labvēlīgo baktēriju iet bojā.