Naudas koks var stāvēt nepareizā vietā: kur to likt, lai mājās ienāktu pārticība?
Naudas koks (Crassula ovata) ir viens no pazīstamākajiem telpaugiem – izturīgs, viegli kopjams un ar raksturīgām biezām, apaļīgām lapām. Taču daudzi to izvēlas ne tikai izskata dēļ - šim augam piedēvē spēju piesaistīt mājoklim veiksmi un finansiālu labklājību.
Fenšui tradīcijā nozīme esot ne tikai tam, cik veselīgs ir augs, bet arī tam, kur tieši mājoklī tas novietots.
Kas īsti ir naudas koks?
Crassula ovata ir sukulents, kura dabiskā izcelsmes vieta ir Dienvidāfrika. Lielbritānijas Karaliskā dārzkopības biedrība norāda, ka augs aug lēni un labvēlīgos apstākļos ar laiku var izaugt par iespaidīgu, sazarotu krūmu.
Tā biezās, gaļīgās lapas spēj uzkrāt ūdeni, tādēļ naudas koks diezgan labi pārcieš arī brīžus, kad saimnieks piemirsis to apliet.
Interesanti, ka angļu valodā augam ir vairāki nosaukumi – jade plant, friendship tree, jade tree un money tree jeb naudas koks. Ja augs sasniedz briedumu un tam ir piemēroti apstākļi, tas var arī uzziedēt – veidot nelielus baltus vai gaiši rozā zvaigžņveida ziedus.
Kāpēc to sauc par naudas koku?
Atbilde galvenokārt meklējama auga izskatā un tam piedēvētajā simboliskajā nozīmē. Naudas koka apaļās, biezās lapas atgādina monētas, tāpēc tās tradicionāli tiek saistītas ar naudu, pārticību un labklājības vairošanu.
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Fenšui tradīcijā Crassula ovata tiek uzskatīta par vienu no augiem, kas simbolizē finansiālu izaugsmi. Homes & Gardens aptaujātās fenšui speciālistes skaidro, ka
auga sulīgās, noapaļotās lapas simboliski tiek saistītas ar bagātību, savukārt mūžzaļais un izturīgais augs – ar stabilu izaugsmi, dzīvotspēju un ilgmūžību.
Protams, nav zinātnisku pierādījumu, ka naudas koks spētu palielināt bankas konta atlikumu. Stāsts par naudas piesaistīšanu ir fenšui tradīcija un simbolika, nevis botāniski pierādīta auga īpašība.
Kur naudas koku novietot, lai tas “nestu naudu”?
Ja vēlaties sekot fenšui principiem, viena no nozīmīgākajām vietām naudas kokam ir mājokļa dienvidaustrumu daļa. Fenšui to tradicionāli saista ar bagātību un labklājību. Homes & Gardens aptaujātā fenšui eksperte Anjie Čo norāda, ka cilvēki šajā mājokļa zonā mēdz novietot naudas koku, simboliski veicinot ienākumu un finansiālās labklājības pieaugumu.
Īpaši piemērota var būt viesistabas dienvidaustrumu daļa. Viesistaba fenšui tiek uzskatīta par vienu no mājokļa centrālajām vietām, kur pulcējas un cirkulē enerģija. Naudas koku iesaka novietot dienvidaustrumu vai austrumu pusē.
Vēl viena simboliski veiksmīga vieta ir pie mājokļa ieejas. Fenšui priekšstatos ieeja ir vieta, pa kuru mājoklī ienāk jaunas iespējas un labvēlīga enerģija. Tādēļ naudas koku vestibilā vai netālu no ārdurvīm mēdz novietot ar nodomu piesaistīt pārticību un jaunas iespējas.
Savukārt tiem, kuri vēlas veicināt profesionālo un finansiālo izaugsmi, naudas koku iesaka turēt darba kabinetā vai uz darba galda, īpaši tā dienvidaustrumu daļā. Fenšui tradīcijā darba vieta tiek saistīta ar karjeru, panākumiem un ienākumiem.
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Ir arī vietas, kur naudas koku labāk nelikt
Fenšui piekritēji neiesaka naudas koku novietot vannasistabā vai veļas mazgāšanas telpā. Ūdens aizplūšana šajās telpās simboliski tiek saistīta ar bagātības “aizplūšanu”. Tāpat dažās fenšui pieejās naudas koku neiesaka turēt guļamistabā, jo dzīvs, augošs augs simbolizē aktīvu jeb jaņ enerģiju, kamēr guļamistabai vajadzētu būt mierīgai atpūtas vietai.
Tomēr ir vēl viens noteikums, kas praktiski ir daudz svarīgāks – naudas kokam izvēlētajā vietā jābūt pietiekami daudz gaismas. Nav vērts augu nolikt tumšā “bagātības stūrī”, ja tas tur nīkuļos.
Lai naudas koks augtu kupls
Britu dārzkopji iesaka naudas koku audzēt ļoti gaišā vietā un labi drenētā kaktusiem vai sukulentiem paredzētā substrātā. Augam piemērota dienvidu vai rietumu puse.
Laistot jāatceras, ka tas ir sukulents. Pavasarī un vasarā augu laista mēreni, bet ziemā – ievērojami retāk, savukārt ziemas miera periodā ūdens daudzumu ieteicams būtiski samazināt. No pavasara līdz vasarai augu aptuveni reizi mēnesī var mēslot ar šķidro mēslojumu.
Naudas kokam daudz bīstamāka par īslaicīgu sausumu ir pārlaistīšana. Lielbritānijas Karaliskā dārzkopības biedrība norāda, ka augs dod priekšroku labi drenētai augsnei, savukārt savās telpaugu kopšanas rekomendācijās iesaka starp laistīšanas reizēm substrātam ļaut izžūt – vaskainajās, biezajās lapās naudas koks jau uzkrāj ievērojamu daudzumu ūdens.
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Tātad, ja gribas ievērot gan auga vajadzības, gan fenšui tradīcijas, var meklēt kompromisu – gaišu vietu viesistabas dienvidaustrumu daļā vai netālu no ieejas, kur naudas kokam pietiek gaismas.
Un, lai gan pats augs bagātību garantēt nevar, veselīgs, kupls naudas koks vismaz simboliski var atgādināt par izaugsmi, uzkrāšanu un rūpēm par savu labklājību.