Tumšie rudens vakari ir klāt: kā parūpēties par mājokļa drošību tūlīt un tagad?
Rudenī dienas kļūst īsākas, vakari tumšāki un mājokļa drošībai ir vērts pievērst papildu uzmanību, jo tumsa rada garnadžiem labvēlīgākus apstākļus darboties nepamanītiem.Tas ir piemērots brīdis pārbaudīt gan savus ikdienas paradumus, gan mājokļa tehniskās drošības risinājumus. Ko ir vērts ņemt vērā, lai mājās justos mierīgāk?
1. Paskaties uz savu mājokli no malas
Ir vērts pārbaudīt, vai ārdurvis un logi aizveras un noslēdzas droši, vai ieeja mājoklī un pagalms ir pietiekami apgaismots un vai no ārpuses nav viegli pamanāms, ka mājoklis ilgāku laiku ir tukšs.
Privātmājā vērts novērtēt arī teritoriju ap ēku. Pietiekams pagalma un ieejas apgaismojums, tostarp apgaismojums ar kustības sensoru, var palīdzēt samazināt iespēju piekļūt mājoklim nepamanīti. Tāpat nevajadzētu brīvi pieejamā vietā atstāt trepes vai citus priekšmetus, kas var atvieglot piekļūšanu logiem, balkonam vai otrajam stāvam.
Nevajadzētu aizmirst arī par garāžu, šķūnīti un citām palīgēkām, īpaši, ja tajās tiek glabāti velosipēdi, instrumenti vai citas vērtīgas mantas.
Arī ikdienas paradumiem ir nozīme. Pat dodoties prom uz neilgu laiku, nevajadzētu atstāt neaizslēgtas durvis vai plaši atvērtus logus.
Savukārt ilgākas prombūtnes laikā ir vērts padomāt, cik daudz informācijas par savu atrašanās vietu publiski atklājam sociālajos tīklos.
2. Tehniskā apsardze dod papildu drošības līmeni
Mūsdienās mājokļa drošība vairs nav tikai kvalitatīvas durvis un slēdzene.
Tehniskā apsardze jeb signalizācija ar pieslēgumu apsardzes uzņēmumam var fiksēt neatļautu iekļūšanu vai kustību un nodot trauksmes signālu apsardzes uzņēmumam.
Taču būtiska ir ne tikai pati signalizācija. Svarīgi saprast arī to, kas notiek pēc trauksmes signāla saņemšanas, kam tas tiek nodots, kā tas tiek izvērtēts un kāda ir apsardzes uzņēmuma rīcība.
Izvēloties apsardzes pakalpojumu, svarīgi pievērst uzmanību ne tikai cenai.
Vērts noskaidrot:
- kas tieši ietilpst ikmēneša maksā;
- kā tiek apstrādāts trauksmes signāls;
- kādi ir līguma nosacījumi;
- vai par iekārtām jāmaksā atsevišķi;
- vai pakalpojuma cena līguma laikā var mainīties.
“Mājokļa drošībai jābūt saprotamai. Klientam ir jāzina, ko viņš saņem, cik tas maksā un kas notiks brīdī, kad apsardzes sistēma fiksēs trauksmi. Tāpēc svarīgi salīdzināt ne tikai sākotnējo cenu, bet visu piedāvājumu kopumā,” norāda GRIFS AG Tirdzniecības un attīstības departamenta direktors Guntars Brauns.
3. Salīdzini ne tikai mēneša cenu, bet visu piedāvājumu
Zemākais ikmēneša maksājums ne vienmēr nozīmē izdevīgāko risinājumu ilgākā periodā.
Ja apsardzes pakalpojumu plānots izmantot vairākus gadus, būtiska kļūst arī cenu prognozējamība, sākotnējās izmaksas par iekārtām un uzstādīšanu, kā arī citi ar pakalpojumu saistītie nosacījumi.
Tieši tāpēc, salīdzinot dažādus piedāvājumus, ir vērts skatīties uz kopējām izmaksām visā līguma darbības laikā, nevis tikai uz pirmā mēneša cenu.
GRIFS AG rudens piedāvājums “3 vienā”
Oktobrī apsardzes uzņēmums GRIFS AG mājsaimniecībām piedāvā īpašu “3 vienā” rudens piedāvājumu.
Noslēdzot līgumu akcijas laikā, klients saņem:
1. Standarta tehnisko apsardzi (ar iekļautiem 2 bezmaksas izbraukumiem uz trauksmi) par 18,50 EUR + PVN mēnesī;
2. Ajax mājokļa apsardzes pamatkomplektu BEZ MAKSAS;
3. Nemainīgu pakalpojuma cenu 3 gadus.
Piedāvājums ir spēkā no 2026. gada 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr pieejami akcijas komplekti.
Parūpējies par sava mājokļa drošību jau šodien un iepazīsties ar GRIFS AG rudens piedāvājumu grifsag.lv.
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