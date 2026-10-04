Pagarinātāji pamazām kļūst par pagātni: ar ko tos arvien biežāk aizstāj dzīvokļos
Pagarinātājs, kas izvilkts cauri pusei istabas, ir ierasta aina daudzos dzīvokļos, īpaši tad, ja rakstāmgalds vai lampa atrodas tālu no kontaktligzdas. Tomēr tagad jaunos vai remontētos dzīvokļos elektrības tīklu arvien biežāk projektē tā, lai kontaktligzdas atrastos tieši tur, kur tās vēlāk būs nepieciešamas.
Par to raksta "Startlap". Kā norādīts, pēdējā laikā interjera dizains un elektrības tīkla plānojums bieži tiek veidoti kopā. Daudzos gadījumos kontaktligzdas tiek uzstādītas, jau ņemot vērā to, kur vēlāk atradīsies mēbeles.
"Ja, piemēram, dīvāns, atpūtas krēsls vai neliels galdiņš atrodas tālu no sienas, praktisks risinājums var būt grīdā iebūvēta kontaktligzda. Šādā gadījumā grīdas segumā tiek ierīkota montāžas kārba ar vāciņu, kurā var atrasties parasta 230 voltu kontaktligzda. Kad tā nav nepieciešama, tā ir gandrīz nemanāma," teikts rakstā.
Izdevums raksta, ka, lai izmantotu kontaktligzdu, atliek tikai atvērt vāciņu – un tai jau var pievienot lampu, klēpjdatoru vai lādētāju. Tādējādi nav nepieciešams vilkt kabeli no viena istabas gala līdz otram.
Kontaktligzda var "paslēpties" arī rakstāmgaldā
Līdzīgus risinājumus var izmantot arī mājas darba zonās, norāda raksta autori. Kontaktligzdu modulis, kas iebūvēts galda virsmā, laikā, kad to neizmanto, var gandrīz pilnībā saplūst ar tās virsmu.
"Pēc vāciņa atvēršanas vai moduļa izbīdīšanas kļūst pieejamas divas vai vairākas parastās kontaktligzdas, bet dažkārt arī USB-A un USB-C pieslēgvietas. Tādējādi klēpjdatoru, tālruni vai galda lampu var pieslēgt strāvas avotam tieši pie darba galda," norāda izdevums.
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Savukārt monitoru, datora un citu ierīču kabeļus var izvadīt zem galda virsmas caur īpašu atveri. Tur tos var pievienot papildu pagarinātājam vai zem galda paslēptai iebūvētai kontaktligzdai.
Publikācijā uzsvērts, ka šādam risinājumam ir ne tikai estētiskas priekšrocības – zem galda vairs nekrājas pagarinātāju un vadu kaudze, aiz kuriem var viegli aizķerties vai pret kuriem atsist kāju, pieceļoties. Savukārt pēc izmantošanas izbīdāmo moduli var vienkārši atkal paslēpt galda virsmā, tāpēc tas neaizņem vietu, kad nav nepieciešams.
Telefonu var uzlādēt pat atvilktnē
Līdzīgus risinājumus var izmantot arī guļamistabā, raksta izdevums. Kontaktligzdai nav obligāti jāatrodas aiz naktsgaldiņa, kur vakaros ar tausti mēģinām ar vienu roku pievienot lādētāju. To var uzstādīt tieši naktsgaldiņa sānos vai virspusē. Turklāt jau ir pieejamas mēbeles, kurās uzlādes pieslēgvieta atrodas pašā atvilktnē.
Viens no efektīvākajiem risinājumiem ir tā dēvētās pop-up jeb izbīdāmās kontaktligzdas. Parasti tās tiek iebūvētas tieši virtuves darba virsmā.
Kad tās nav nepieciešamas, tās ir gandrīz nemanāmas. Taču, ja, piemēram, jāizmanto blenderis, tosteris vai rokas mikseris, ar īpaša mehānisma palīdzību var izbīdīt moduli ar vairākām kontaktligzdām, raksta izdevums. Kad darbs pabeigts, ierīci atvieno un kontaktligzdu atkal var paslēpt darba virsmā.
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Tomēr, kā norāda raksta autori, uzstādot šādus risinājumus, jāņem vērā ūdens avotu atrašanās vieta, kā arī konkrētā izstrādājuma ražotāja prasības. Nevajadzētu vienkārši iegādāties izbīdāmo kontaktligzdu un pēc tam izveidot tai atveri tieši pie izlietnes.
Autori iesaka ierīču pieslēgšanu stacionārajam elektrotīklam uzticēt profesionālam elektriķim.
Pagarinātāji pagaidām nepazūd
Tomēr, kā teikts rakstā, vecos pagarinātājus pagaidām nevajadzētu izmest. Tie arī turpmāk var noderēt, piemēram, pārkārtojot mēbeles, uzstādot Ziemassvētku lampiņu virtenes vai gadījumos, kad nepieciešams īslaicīgi izmantot elektroierīci vietā, kur sākotnēji nebija plānots ierīkot kontaktligzdu.
"Taču, ja mājsaimniecībā pastāvīgi nākas izmantot pagarinātājus un sadalītājus, būtu vērts lūgt speciālistam pārbaudīt, vai nav nepieciešams ierīkot papildu stacionārās kontaktligzdas," iesaka autori.