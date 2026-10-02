“Tādus mazus krabīšus var atrast!” Jūrkalnes pusē pamanīta invazīva suga, turklāt šādi novērojumi Latvijā tiek reģistrēti aizvien biežāk
Kāds iedzīvotājs Jūrkalnes pusē jūrā uzgājis nelielus krabjus, kas Latvijā atzīti par invazīviem. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) Jauns.lv skaidro, ka invazīvās sugas Latvijā tiek pamanītas aizvien biežāk, un skaidro, ka ne visi svešzemju dzīvnieki ir arī invazīvi.
"Jūrkalnes pusē jūrā var tādus mazus krabīšus atrast," ar savu atradumu vietnē "Facebook" dalījies Vitālijs, pievienojot publikācijai foto ar maziem, pelēkbāliem krabīšiem. Turklāt viņš savos novērojumos nav bijis viens - arī citi iedzīvotāji tos jūras krastā ir manījuši. Laura norāda, ka šādus krabjus pamanījusi Liepājas pludmalē, Inese tos redzējusi Jūrmalā, bet Baiba - Ainažos.
Kamēr vairāki iedzīvotāji izteikuši minējumus, ka tie varētu būt invazīvie Ķīnas krabji, Latvijas Dabas fonds Jauns.lv skaidro, ka attēlā redzami dubļu krabji, kas arī Latvijā atzīti par invazīviem. Dabiski dubļu krabji sastopami Teksasas un Floridas štatu piekrastēs, bet šobrīd jau plaši izplatījies visā pasaulē, tai skaitā Latvijā.
To izplatība parasti notiek ar kuģu balasta ūdeņiem vai krabjiem slēpjoties apaugumos uz kuģu korpusiem. Dubļu krabji var nonākt jaunās vietās arī kopā ar dreifējošām augu atliekām vai tirdzniecībai paredzētām gliemenēm un austerēm. Latvijā dubļu krabis ir invazīva suga un galvenais apdraudējums, ko tas rada - krabis aizņem citiem krabjiem piemērotās dzīvotnes un konkurē par barības resursiem ar vietējām sugām.