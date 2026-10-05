VIDEO: kur pazudušas zivis? Klimata pārmaiņas jūrā, upēs un ezeros
Klimata pārmaiņas un mūsu saimnieciskā darbība arvien straujāk pārveido ūdens ekosistēmas gan Baltijas jūrā, gan Latvijas iekšējos ūdeņos.
Raidījumā “Klimata kurss” Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Ivars Putnis un makšķernieks, žurnāla “Copes Lietas” redaktors Aivars Rudzinskis analizē ūdens pašreizējo stāvokli un nākotnes perspektīvas.
Siltās ziemas un ūdens temperatūras kāpums
Klimata izmaiņu tiešā ietekme uz ūdeņiem visuzskatāmāk novērojama ziemas sezonā, kas būtiski ietekmē gan zivju resursus, gan makšķerēšanas tradīcijas. Aivars Rudzinskis par novērojumiem dabā stāsta: “Ja raugās uz pēdējiem gadiem, droši vien acīm redzamākais ir tas, ka mums ziemas kļūst arvien siltākas un ledus periods ir arvien īsāks. Tiem cilvēkiem, kuriem patīk zemledus makšķerēšana, laiks, kad viņi tiek uz ledus, arvien samazinās. Atceros savu bērnību, kad mēs varējām pirmos asarīšus zem ledus ķert novembrī un darīt to vēl līdz aprīlim. Tagad tā vairs nav, un makšķernieki, protams, īpaši par to nepriecājas.”
Ūdens temperatūras paaugstināšanās tieši ietekmē sugu sastāvu, radot nelabvēlīgus apstākļus aukstūdens sugām. “Jo siltāks kļūst ūdens, jo vairāk parādās to zivju, kurām tas patīk. Savukārt aukstūdens sugas, lašveidīgās zivi – foreles, laši un taimiņi – jūtas arvien nekomfortablāk, un arvien vairāk ir vietu, kur tās izzūd. Ja ūdens vasarā sasilst līdz 25–28 grādiem, ir skaidrs, ka neviens lasis tādu pirti izturēt nevar,” Aivars Rudzinskis komentē šo situāciju.
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Zinātnisko skatījumu par temperatūras svārstību ietekmi uz zivju fizioloģiju skaidro Ivars Putnis: “Jāsaprot jau pašā saknē, ka mēs nerunājam par zīdītājiem, bet par zivīm – aukstasiņu dzīvniekiem, kas ļoti strauji reaģē uz ūdens temperatūras maiņu. Temperatūra reizēm ir tikai uzskatāmākais faktors – līdz ar tās izmaiņām mainās skābekļa šķīdība un dzīvotņu pieejamība, radot veselu efektu kaskādi.”
Baltijas jūras krasās pārmaiņas un mencu izzušana
Baltijas jūrā ekoloģiskos procesus nosaka tās ģeogrāfiskais novietojums un ierobežotā ūdens apmaiņa. “Klimata noturības ziņā Baltijas jūra ir ļoti nepastāvīga sistēma, jo okeānu mērogā tā ir salīdzinoši slēgta, neliela un sekla. Tādēļ jebkuras klimata izmaiņas – siltākas ziemas vai karstākas vasaras – diezgan ātri ietekmē ūdens vidi. Viena no ilgstošajām Baltijas jūras problēmām ir ūdens apmaiņa ar Ziemeļjūru. Tā nav tipiska jūra, bet gan sāļūdens vide, kurai daudzi organismi bioloģiski nespēj pielāgoties,” Ivars Putnis raksturo jūras specifiku.
Pievēršoties tam, ka pēdējās desmitgadēs dramatiski samazinās mencu krājumi, speciālists saka: “Paskatījos datus. 2006. gadā pētnieciskajās uzskaitēs visā Baltijas jūrā tika noķerts vairāk nekā 200 mencu, kas bija ap pieciem kilogramiem smagas vai lielākas. Pagājušogad tika noķerta laikam tikai viena. Tas ir divdesmit gadu mērogs. Pašlaik mencas, kuru garums pārsniedz 40 centimetru, Baltijas jūrā ir salīdzinoši liels retums.”
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Līdztekus vietējo sugu sarukumam novērojama svešzemju organismu pielāgošanās. “Pētnieciskajos reisos pirmos divus apaļos jūras grunduļus noķērām 2004. gadā. Tā bija sensācija – jauna suga Latvijā! Savukārt padsmit gadu vēlāk, 2018. gadā, komerciālajā zvejā to nozveja jau pārsniedza 1000 tonnu. Tas rāda, cik strauji labos apstākļos un piemērotā vidē šī suga spēj savairoties,” Ivars Putnis stāsta par jūras grunduļu invāziju.
Cilvēka ietekme, aizaugšana un upju aizsprosti
Ūdenstilpju stāvokli iekšzemē būtiski ietekmē cilvēka darbība, un klimats kalpo kā pastiprinošs elements. Ivars Putnis atgādina par piesārņojuma mehānismiem: “Mēs nevaram nodalīt klimatu no cilvēka darbības. Klimats bieži vien ir kā gāzes pedālis, kas tiek nospiests uz jau esošajām problēmām. Barības vielu pārbagātība, eitrofikācija un ūdenstilpju aizaugšana lielā mērā ir cilvēka darbības – lauksaimniecības un zemes izmantošanas – sekas. Klimata izmaiņas šīs problēmas tikai saasina un veicina.”
Kā būtisks faktors upju ekoloģijā tika iezīmētas mazās hidroelektrostacijas un vēsturiskie aizsprosti. “Jebkurš šķērslis upē, kas ir atvērta zivju migrācijai, šo kustību ierobežo. HES un nopietnāku aizsprostu gadījumā tie ir nepārvarami šķēršļi. Ja vasarā ūdens kļūst karsts, tas ierobežo zivju iespējas patverties upju augštecēs – ēnainās un mežainās vietās. Jebkurš migrācijas šķērslis ir kā trombs asinsritē,” skaidro Ivars Putnis.
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Papildinot šo tēzi par aizsprostu radīto termisko efektu, Aivars Rudzinskis par ūdens sasilšanu saka: “Aizsprosts ne vien ierobežo zivju pārvietošanos augšup un lejup pa upi, bet arī aiztur ūdeni savā dīķī. Stāvošs ūdens uzsilst daudz ātrāk nekā plūstošs. Pēc tam tas turpina ceļu lejup, padarot siltāku visu upi. Katra uzbūvētā HES upi reāli silda.” Viņš pievērš uzmanību arī juridiskajiem šķēršļiem veco dambju likvidēšanā. “Mums no veciem laikiem ir saglabājušies simtiem bezjēdzīgu dambju, kuriem vairs nav nekādas funkcijas. Bieži vien tos nav iespējams nojaukt pat tad, ja būtu vēlēšanās, jo šīm būvēm nereti nav īpašnieka un tās nav reģistrētas. Finansējums šķēršļu nojaukšanai no Eiropas un dažādiem fondiem ir pieejams, taču Latvijā pastāv vesela rinda juridisku šķēršļu. Nereģistrētu objektu nevar nojaukt vienkārši tāpēc, ka šādam darbam nav iespējams saņemt būvatļauju.”
Resursu apsaimniekošana un nākotnes rīcība
Eksperti uzsvēra nepieciešamību mainīt pieeju ūdeņu un zivju krājumu apsaimniekošanā. “Lielāks uzsvars jāliek uz saldūdens zivīm, kuras varam audzēt savās upēs un ezeros, kas joprojām ir mūsu lielā bagātība. Daudzi ezeri stāv tukši un gaida, kad vietējā pašvaldība sadarbībā ar fondiem papildinās zivju krājumus, lai šos ūdeņus varētu izmantot saimnieciski. Zivis tur varētu mierīgi augt, ja vien kāds piestrādātu pie to pavairošanas,” Aivars Rudzinskis iezīmē ezeru potenciālu un pašvaldību lomu.
Savukārt Ivars Putnis aicina zivju resursus vērtēt plašāk par vienkāršu pārtikas ieguvi. “Nenāktu par sliktu mainīt kopējo attieksmi pret zivju resursiem, jo tas ir ekosistēmas pakalpojums ar milzīgu pievienoto vērtību. Zivs nav tikai pārtikas produkts, bet gan bāze, ap kuru var veidot makšķerēšanas attīstību un reģionālo tūrismu. Tāpēc ikvienam vērts padomāt par atbildīgu šī resursa izmantošanu – ne vienmēr likumā atļautā zivju norma ir jāpaņem uz mājām un jāapēd.”
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Projektu “Klimata kurss" – SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi”” sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā” finansiāli atbalsta emisijas kvotu izsolīšanas instruments.