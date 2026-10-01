Šos saldos žāvētos augļus iesaka konfekšu vietā: kāds ir to labums
Ja kārojas kaut ko saldu, bet vienlaikus gribas izvēlēties uzturvielām bagātīgāku uzkodu, vērts pievērst uzmanību šim produktam.
Un runa ir par žāvētu mango. Kā raksta "Planeta", tam piemīt izteikta salda garša, un tas var aizstāt ierastos saldumus.
100 gramos produkta ir aptuveni 1000–1200 mg kālija, kas nepieciešams normālai muskuļu un nervu sistēmas darbībai, kā arī palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu.
Papildus kālijam žāvētais mango satur šķiedrvielas, karotinoīdus, C vitamīnu un antioksidantus. Karotinoīdi piedalās A vitamīna veidošanā, kas ir svarīgs redzei un imūnsistēmai, savukārt polifenoli un citi antioksidanti palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa.
Pateicoties lielajam ogļhidrātu daudzumam, produkts ātri atjauno enerģijas rezerves, tāpēc tas var būt piemērots pirms vai pēc fiziskām aktivitātēm.
Žāvētu mango ieteicams ēst nelielās porcijās – aptuveni 20–40 gramus, jo pēc ūdens iztvaikošanas cukuri un kalorijas produktā kļūst koncentrētākas. To var ēst atsevišķi vai pievienot auzu pārslām, dabīgajam jogurtam, musli un salātiem.
Izvēloties žāvētu mango, priekšroku ieteicams dot produktam bez pievienota cukura un sīrupiem. Tāpat jāpievērš uzmanība sastāvam – daži ražotāji kā konservantu izmanto sēra dioksīdu (E220), kas jutīgākiem cilvēkiem var izraisīt nevēlamas reakcijas.
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Neraugoties uz tā priekšrocībām, žāvētu mango nevajadzētu ēst neierobežotā daudzumā – cukura saturs tajā ir ievērojami koncentrētāks nekā svaigā auglī.