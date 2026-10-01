Par keramiskajām flīzēm var aizmirst: kā 2026. gadā noformē virtuves sienas
Vēl nesen keramiskās flīzes tika uzskatītas par gandrīz vienīgo risinājumu virtuves sienu apdarei. Tās pasargā virsmu no mitruma un netīrumiem, kā arī ir viegli kopjamas. Tomēr mūsdienu interjeros arvien biežāk atsakās no tradicionāliem risinājumiem.
Flīžu vietā parādās dabīgi materiāli, kas virtuvei piešķir mājīgumu un individuālu raksturu.
Koka elementi interjerā
Koka dēļi un paneļi ļauj mainīt telpas izskatu, pilnībā nemainot virtuves mēbeles, raksta "Gazeta.pl". Tie mīkstina gludu fasāžu stingro izskatu un harmoniski iederas gan modernās minimālisma stila virtuvēs, gan klasiskā plānojuma telpās.
Kā ieklāšanas veids ietekmē interjeru
Svarīga nozīme ir arī tam, kā koks tiek izvietots. Vertikālas līstes vizuāli paceļ griestus, klasiskas šauras dēlīšu joslas rada tradicionālāku noskaņu, savukārt plati horizontāli elementi labi iederas skandināvu stila interjeros. Lieli paneļi var veidot vienotu virsmu ar darba virsmu, piešķirot interjeram harmonisku un viengabalainu izskatu.
Kā pareizi kopt koka virsmas
Zona pie darba virsmas pastāvīgi tiek pakļauta ūdens šļakatām un tauku iedarbībai. Neapstrādāts koks uzsūc mitrumu, tāpēc tas ir jāaizsargā. Šim nolūkam izmanto īpašus līdzekļus – laku vai cietā vaska eļļu, ko izvēlas atbilstoši koksnes veidam un konkrētajai izmantošanas vietai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēl viens svarīgs aspekts ir savienojuma vietas hermetizācija starp darba virsmu un sienu. Tas samazina risku, ka ūdens nokļūs aiz koka elementiem. Kopjot koka virsmas, ieteicams izvairīties no agresīviem tīrīšanas līdzekļiem un abrazīviem sūkļiem, jo tie var sabojāt aizsargkārtu. Vislabāk virsmu tīrīt ar viegli samitrinātu mikrošķiedras drāniņu.
Kur kokam nav vietas
Koka paneļus nav ieteicams uzstādīt pie gāzes plīts. Augsta temperatūra un atklāta liesma var sabojāt materiālu. Šajā zonā drošāk izmantot rūdītu stiklu, akmeni vai nerūsējošo tēraudu – šie materiāli iztur intensīvu karstumu un tiem nav nepieciešama sarežģīta kopšana.