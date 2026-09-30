Ļoti ātri un ļoti vienkārši pagatavojamas plātsmaizes
Plātsmaizes nereti saistās ar nopietnu gatavošanas procesu, bet var arī pa vienkāršo, bez sarežģīta pildījuma. Garšos lieliski!
Plātsmaize ar medu un mandelēm
Visgaršīgākā šī plātsmaize ir silta.
1 stunda 30 minūtes pagatavošanai
20 gabali
Sastāvdaļas:
MĪKLAI:
400 g miltu
150 g piena
2 olas
70 g mīksta sviesta
50 g cukura
25 g rauga
½ tējk. sāls
VIRSIŅAI:
150 g sviesta
150 g mandeļu plāksnīšu
100 g medus
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagatavošana:
1. Raugu saberz ar cukuru un ļauj tam atdzīvoties. Liec to un pārējās mīklai paredzētās sastāvdaļas traukā un ar miksera āķi vai rokām mīci, līdz izveidojas viendabīga mīkla.
2. Pārtrauc mīcīt intensīvi, bet turpini lēnām – ar mikseri 5, ar rokām vismaz 10 minūtes. Mīklu pārsedz ar pārtikas plēvi un ļauj 40 minūtes rūgt.
3. Pa to laiku pagatavo mandeļu kārtu. Izkausē katlā sviestu, liec klāt mandeles un medu un maisot karsē, līdz medus un sviests sakusis viendabīgā sīrupā.
4. Kad mīkla uzrūgusi, izveltnē to plāts izmērā. Klāj plātī un pielīdzini malas. Ļauj rūgt vēl 20 minūtes.
5. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 185 grādiem. Saudzīgi klāj uz mīklas mandeļu un medus maisījumu un izlīdzini.
6. Cep 15–20 minūtes, līdz maizīte pacēlusies un virspuse kraukšķīga un zeltaini brūna.
Plātsmaize ar ķirbju sēklām
Ķirbju sēklu vietā var izmantot dažādus riekstus vai sēklu maisījumu.
45 minūtes pagatavošanai
15 gabali
Sastāvdaļas:
MĪKLAI:
4 olas
300 g miltu
200 g skābā krējuma
150 g cukura
3 tējk. cepampulvera
½ tējk. malta kardamona
¼ tējk. sāls
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
VIRSIŅAI:
200 g ķirbju sēklu
130 g sviesta
130 g cukura
4 ēdk. iebiezinātā piena
Pagatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 185 grādiem. Liec bļodā visas mīklai paredzētās sastāvdaļas un ar mikseri sakul viendabīgu mīklu.
2. Izklāj plāti ar cepampapīru, liec uz tās mīklu. Izlīdzini. Cep apmēram 20 minūtes, līdz plātsmaize sāk zeltoties.
3. Katlā izkausē sviestu un iemaisi tajā pārējās virsiņai domātās sastāvdaļas. Uzmanīgi klāj ķirbju sēklu masu uz apceptās pamatnes un nolīdzini.
4. Liec atpakaļ krāsnī vēl uz 15–20 minūtēm, līdz virspuse sāk brūnēt.