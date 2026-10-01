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Tests: Meži, purvi, zeme - klimata draugi, vai apdraudējums?
Latvija ir bagāta ar mežiem, purviem un auglīgu zemi — resursiem, kas nodrošina mūsu mājsaimniecības ar siltumu, būvmateriāliem un pārtiku.
Tomēr cilvēka klātbūtne dabā vienmēr atstāj pēdas. Kā līdzsvarot vajadzību pēc kokmateriāliem ar mežu atjaunošanu? Kāpēc purvi ir viena no planētas spēcīgākajām oglekļa krātuvēm, un ko katrs no mums var darīt savā piemājas dārzā, lai zeme nenoplicinātos? Aizpildi testu!
Projektu “Klimata kurss" – SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi”” sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā” finansiāli atbalsta emisijas kvotu izsolīšanas instruments.