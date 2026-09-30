Svarīgi visiem tiem, kuri izmanto siltumsūkņus - kas mainīsies līdz ar jauno F-gāzu regulu?
Eiropas Savienības jaunā F-gāzu regula pakāpeniski maina to, kādus siltumsūkņus drīkstēs ražot un uzstādīt. Kā tas ietekmēs ražotājus un pircējus un vai propāna iekārtas ir drošas Latvijas ziemās?
Pāreja uz videi draudzīgākām tehnoloģijām vairs nav tikai nākotnes plāns. "Tā pāreja šobrīd notiek. Eiropas Savienībā mēs ejam prom no F-gāzēm uz dabīgajiem aukstumaģentiem, bet nevarētu teikt, ka šī pāreja ir viegla," norāda inženierkonsultāciju uzņēmuma "Ekodoma" projektu vadītājs, enerģētikas inženieris Toms Irbe.
Viens no būtiskākajiem soļiem ir pāreja no līdz šim plaši izmantotā aukstumaģenta R32 uz propānu. Lai saprastu regulas ietekmi, jāzina, ka siltumsūkņus iedala divos veidos. "Monobloks ir viena iekārta, kas salikta rūpnīcā un tiek uzstādīta kā viens bloks. Split, jeb dalītā tipa sistēmā pamatā ir divas iekārtas - āra un iekšējais bloks, un tās uz vietas objektā savieno ar caurulēm," skaidro eksperts.
Jaunā kārtība monoblokiem stāsies spēkā ar 2027. gadu, split sistēmām – ar 2029. gadu. Monoblokiem pāreja jau faktiski notikusi. "Visi lielie ražotāji jau ir izstrādājuši ar propānu darbināmās iekārtas, visi tās pārdod, un tās ir pieejamas par pieņemamu cenu. Split tipa gaiss-ūdens siltumsūkņus aizstās ar monoblokiem vai izmantos R454C, lai sasniegtu nepieciešamo globālās sasilšanas potenciālam," plašāk skaidro Irbe.
Lielākais izaicinājums - gaisa kondicionieriem
Lielākie izaicinājumi rodas split sistēmā. "Propānu nedrīkst uzpildīt uz vietas. Drošības dēļ to nedrīkst vadīt objektā uzstādītās caurulēs, tāpēc vajadzīgs kāds cits aukstumaģents, un tieši ar to šobrīd ir vislielākie izaicinājumi ražotājiem," uzsver eksperts. Visvairāk tas skar gaisa-gaisa siltumsūkņus, ko ikdienā saucam par gaisa kondicionieriem.
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"Darbības princips ir tas pats, tikai mainās iekārtu sastāvdaļu lielumi, izmēri, jaudas. Ražotājiem jāpārkonstruē siltumsūknī esošās kompenentes atbilstoši citiem aukstumaģentiem. Tas vairs nav tik ekonomiski pamatoti."
Klientiem tas nozīmē, ka, piemēram, gaisa-ūdens sistēmās līdzšinējo split risinājumu vietā arvien biežāk tiks uzstādīti monobloki, kuros viss dzesēšanas cikls atrodas ārpusē.
Vai propāns iztur Latvijas ziemu?
Daudziem rodas bažas, vai ārpusē novietota iekārta aukstās ziemās nesasals. Irbe mierina, ka propānam kā aukstumaģentam īstu risku nav. “Sasalšanas risks var rasties tikai tad, ja ilgu laiku nav elektrības. Teorētiski propāns pēc savām siltumfizikālajām īpašībām Latvijas apstākļiem ir piemērotāks."
Propāna priekšrocība ir augstāka turpgaitas temperatūra. "Ar R32 iekārta strādā līdz kādiem 55–60 grādiem, bet ar propānu varam dabūt 70–75 grādus. Tas paver plašākas siltumsūkņu izmantošanas iespējas tieši vecākās ēkās, kas būvētas, paredzot apkures katlus," skaidro eksperts.
Darba diapazons pēc āra temperatūras abiem aukstumaģentiem ir līdzīgs – līdz mīnus 25 grādiem. Ja iekārtu darbina zemākā temperatūrā, problēmas var rasties ar jebkuru gaisa siltumsūkni. To ražotājs noteicis kā limitu.
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Pirms pirkšanas ieteicams energoaudits
Tiem, kas apsver, piemēram, krāsns apkuri nomainīt pret siltumsūkni, Irbe iesaka sākt ar energoauditu. "Tajā var noteikt siltuma zudumus un nepieciešamo jaudu pie zemākās āra gaisa temperatūras."
Otrs svarīgākais jautājums ir pati apkures sistēma. "Siltumsūknim vispiemērotākā ir grīdas apkure. Ja tās nav, jābūt lieliem radiatoriem ar pietiekami lielu laukumu," saka eksperts. Jo lielāka starpība starp āra gaisa temperatūru un apkures lokā padoto temperatūru, jo siltumsūknis strādā neefektīvāk. "Ja ēka projektēta malkas vai granulu katliem, tur ir mazāki radiatori, jo ar katliem varēja padot 50–60 grādus. Tad siltumsūkņi vairs nedarbojas tik efektīvi." Arī propāna monobloki šo efektivitātes kritumu neatceļ, tāpēc sistēmas piemērotību palīdzēs novērtēt energoauditori, uzstādītāji vai apkures sistēmu projektētāji.
Jaunbūvēs siltumsūkņiem efektivitātes ziņā konkurentu praktiski nav. "Ēkā nenotiek nekādi degšanas procesi, ir automātika un regulēšanas iespējas, un tādā ziņā viss ir ļoti sakārtots," rezumē Irbe.
Aizliegums skar tikai jaunas iekārtas
Klimata un enerģētikas ministrijas Enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis atzīst, ka 2027. gada 1. janvāris ir piesaistījis ļoti plašu sabiedrības uzmanību. Tomēr šādi pakāpeniski ierobežojumi tiek ieviesti jau vairākus gadu desmitus, un industrija arvien vairāk pievēršas videi draudzīgākām vielām.
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"Tās izmaiņas, kas jau vairākus iekārtu lietotājus ir mazliet satraukušas, ir saistītas ar tā saukto F-gāzu regulu, kura no nākamā gada ievieš jaunus ierobežojumus tā sauktajiem aukstumaģentiem jeb vielām, kuras izmanto kondicionēšanas sistēmās, paredzot zemāku pieļaujamo slieksni to globālās sasilšanas potenciālam," skaidro Valdmanis.
No 2027. gada 1. janvāra Eiropas Savienībā būs aizliegts ražot un importēt gaiss–ūdens un zeme-ūdens siltumsūkņus, kuru aukstumaģenta globālās sasilšanas potenciāls pārsniedz 150. Tas attiecas tieši uz Latvijā populārāko siltumsūkņu veidu. Ministrijas pārstāvis gan uzsver, ka aizliegums neattiecas uz iekārtām, kas jau ir tirgū vai mājās.
"Iekārtas, kuras jau būs ievestas līdz šim laikam, un tāpat arī jau ekspluatācijā esošās iekārtas drīkstēs arī turpmāk bez ierobežojumiem ekspluatēt," saka Valdmanis. Līdz noteiktajam datumam saražotās vai Eiropas Savienībā ievestās iekārtas drīkstēs arī pārdot un uzstādīt, tāpēc veikalos tās būs pieejamas vēl kādu laiku pēc jaunā gada.
Arī ar esošo iekārtu apkopi problēmām nevajadzētu rasties. "Tiem lietotājiem, kuriem šādas iekārtas jau ir, pilnīgi noteikti tuvākajos gados nevajadzētu uztraukties, ka būs problēmas tās atkārtoti uzpildīt, – to varēs darīt arī bez ierobežojumiem," norāda eksperts. Viņš gan pieļauj, ka tālākā nākotnē, ražotājiem pilnībā pārejot uz alternatīvām, R32 vairs varētu nebūt nopērkams.
Propāns - pazīstams no gāzes plītīm
Kad vecā tipa iekārtu krājumi pie tirgotājiem un ražotājiem izsīks, tās aizstās iekārtas ar aukstumaģentu R290 jeb propānu. Valdmanis atgādina, ka tā ir gāze, "kuru mēs ļoti labi pazīstam arī no apkures un arī no ēdiena gatavošanas plītīm".
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Viņš atzīst, ka pāreja lietotājiem rada zināmas neērtības: "Tas nozīmē, ka vecās, pierastās iekārtas varbūt vairs nebūs iespējams iegādāties, bet jaunās iekārtas ienāk tirgū ar pietiekami lielu intensitāti."
Pēc ministrijas pārstāvja teiktā, jaunās paaudzes gaiss–ūdens siltumsūkņi jau tagad ir brīvi nopērkami, un atsevišķos gadījumos tie Latvijā var izrādīties pat pievilcīgāka izvēle – piemēram, mājās, kur siltumsūknim jāsagatavo arī karstais ūdens vannas istabai vai virtuvei. "Varam teikt, ka zināmā mērā jauno iekārtu ienākšana varētu būt pat labvēlīga," viņš piebilst.
Cenu pieaugums par aptuveni desmit procentiem
"Protams, ir satraucošais jautājums par cenu izmaiņām," atzīst Valdmanis. Pēc industrijas vērtējuma pāreja siltumsūkņus sadārdzina vidēji par aptuveni desmit procentiem. Galvenais iemesls ir jaunās iekārtas tirgū ienākušas salīdzinoši nesen, un to ražošana vēl nav tik masveidīga.
Industrijas pārstāvji prognozē, ka, pieaugot ražošanas apjomiem, cenas pakāpeniski stabilizēsies. Turklāt propānam ir arī ekonomiskas priekšrocības. "Salīdzinot ar vecākas paaudzes aukstumaģentiem, pašas gāzes cena būtu krietni zemāka," norāda eksperts.
Visvairāk uzmanības ministrijas pārstāvis iesaka pievērst mājsaimniecībām, kas plāno uzstādīt gaiss–ūdens siltumsūkni, jo vecā tipa iekārtu pieejamība nākamā gada laikā var sākt sarukt. "Ja lēmums par apkures veida maiņu jau ir pieņemts, tad, iespējams, šis ir piemērots mirklis, lai izvairītos arī no iespējamām cenu svārstībām, līdz ar to šāds pirkums var būt tiešām apsvēršanas vērts," rezumē Valdmanis.
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