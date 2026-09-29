Ko likt podos, kad vasaras ziedi jau noziedējuši? 8 izvēles, kas rudenī atkal piešķirs dārzam krāsas
Septembra beigās daudzi vasaras puķu podi, balkona kastes un terases stādījumi vairs neizskatās tik koši kā sezonas sākumā. Tomēr tas nenozīmē, ka līdz pavasarim jāatsakās no krāsainiem stādījumiem. Dārzkopības eksperti iesaka izņemt augus, kas jau beiguši ziedēt, un to vietā izvēlēties augus, kas labi jūtas vēsākā laikā un dekoratīvi izskatās arī rudenī.
Mājokļa un dārza izdevums “Ideal Home” apkopojis vairākus augus, ar kuriem iespējams atsvaidzināt nogurušus rudens stādījumus podos un kastēs. Kā norāda eksperti, rudenī nav nepieciešams pilnībā atteikties no vasaras kompozīcijām – pietiek izņemt augus, kas savu laiku jau nokalpojuši, un to vietā izvēlēties sugas, kas labāk panes vēsāku laiku.
Krizantēmas
Viena no klasiskākajām rudens izvēlēm ir krizantēmas. Tās pieejamas daudzās krāsās – no dzeltenas un oranžas līdz sarkanai, rozā un baltai –, tāpēc ar dažiem augiem iespējams ātri izveidot izteiksmīgu rudens kompozīciju. Lai ziedēšana turpinātos ilgāk, noziedējušos ziedus ieteicams regulāri noņemt. Krizantēmām patīk gaiša vieta, taču jāraugās, lai augsne pilnībā neizkalstu.
Dālijas
Arī dālijas rudenī vēl var priecēt ar košiem ziediem. Eksperti iesaka regulāri noņemt noziedējušās ziedkopas – tas var palīdzēt augam turpināt veidot jaunus pumpurus. Podiem piemērotākas būs kompaktākas šķirnes, bet svarīga ir arī laba drenāža un saulaina vieta.
Laimiņi
Tiem, kuri nevēlas daudz laika veltīt augu kopšanai, piemērota izvēle var būt laimiņi. To biezās lapas uzkrāj ūdeni, tādēļ augi salīdzinoši labi panes sausākus periodus. Dekoratīvas ir ne tikai ziedkopas, bet arī lapojums, tāpēc laimiņi podos var izskatīties pievilcīgi arī tad, kad ziedēšana tuvojas beigām.
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Atraitnītes un vijolītes
Vēsākiem rudens mēnešiem labi piemērotas ir atraitnītes un vijolītes. Tās ir izturīgākas pret vēsu laiku nekā daudzas vasaras puķes un pieejamas ļoti dažādās krāsās. Podos un balkona kastēs augsne gan var izžūt ātrāk nekā dobēs, tāpēc sausā laikā stādījumus nevajadzētu aizmirst aplaistīt.
Ciklamenas
Ja pods atrodas vietā, kur nav daudz tiešas saules, iespējams izvēlēties arī aukstumizturīgākās ciklamenu sugas. Tās rudenī izceļas gan ar smalkajiem ziediem, gan dekoratīvajām lapām un var labi iederēties pie mājas ieejas vai uz terases.
Zeltmarijas jeb ferulapu sunīši
Dzeltenie vai baltie, margrietiņām līdzīgie ziedi var turpināt piešķirt krāsu stādījumiem arī sezonas nogalē. Šie augi salīdzinoši labi panes īslaicīgu sausumu, tādēļ var būt piemēroti tiem, kuri nevēlas podus laistīt katru dienu. Tomēr Latvijas apstākļos jāņem vērā, ka šie ziedi nav sala izturīgi.
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Dekoratīvie kāposti
Rudenī podos nav obligāti jāstāda tikai ziedoši augi. Dekoratīvo kāpostu lapas, kļūstot vēsākam, iegūst arvien izteiksmīgākus zaļus, violetus, rozā un baltus toņus. Tie labi kombinējami ar krizantēmām, atraitnītēm un citiem rudenī dekoratīviem augiem.
Heihēras
Vēl viena iespēja ir heihēras, kuru galvenais trumpis ir nevis ziedi, bet košais lapojums. Atkarībā no šķirnes lapas var būt spilgti zaļas, sarkanīgas, bordo, violetas vai gandrīz melnas. Atšķirībā no daudzām sezonālajām puķēm heihēras ir ziemcietes, tādēļ tās iespējams vēlāk pārstādīt arī dobē.
Atjaunojot rudens podus, nevajadzētu vienkārši sastādīt tajos pēc iespējas vairāk augu. Eksperti iesaka izņemt vecās saknes, vajadzības gadījumā atsvaidzināt augsnes virskārtu un jaunajiem augiem atstāt pietiekami daudz vietas. Lai gan rudenī nokrišņu parasti kļūst vairāk, arī šajā laikā podi var izžūt. Vienlaikus īpaši svarīgi ir nodrošināt, lai liekais ūdens varētu brīvi aizplūst.