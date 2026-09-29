Miķeļdiena klāt! Ieskaties, ko latviešu ticējumi vēstī par ziemu un nākamo gadu
29. septembrī tiek atzīmēta Miķeļdiena – rudens ražas laika noslēgums, kas mūsu senčiem iezīmēja būtisku robežu gada ritējumā. Līdz Miķeļiem lielajiem lauku darbiem vajadzēja būt pabeigtiem, bet pati diena bija īstais brīdis, lai vērotu dabu.
Koku lapas, vējš, putni un citas zīmes, pēc tautas ticējumiem, varēja atklāt, kāda būs ziema, kad pienāks pavasaris un vai nākamais gads būs ražīgs. Miķeļi latviešu tradicionālajā kultūrā saistīti ar gada auglīgās daļas noslēgumu. Tie bija laiks, kad izaudzētais lielākoties bija novākts, klētis un pagrabi piepildīti un pēc garās darba sezonas varēja atvilkt elpu.
Miķeļdienu sauca arī par Apjumībām un Jumja dienu. Miķelis folklorā saistīts ar bagātību un ražas laiku, bet Jumis bija auglības un svētības simbols.
Latviešu valodas aģentūras valodas resursā e-PUPA, atsaucoties uz folklorista Osvalda Līdeka apkopotajiem materiāliem, norādīts, ka Miķeļos tradicionāli kāva īpaši šiem svētkiem audzētu aunu, āzi vai sivēnu. Dzīvnieku, kas bija izraudzīts Miķeļu mielastam, jau iepriekš mēdza saukt par "Miķelīti".
Jumis jāatrod un jānes mājās
Ražas novākšanas beigās viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija Jumja ķeršana jeb dzīšana. Par īpaši vērtīgu atradumu uzskatīja stiebru ar divām vārpām.
Pētera Šmita apkopotajos "Latviešu tautas ticējumos" atrodams Apē pierakstīts ticējums, ka pēc pēdējā tīruma novākšanas pļāvēji meklējuši stiebru ar divām vārpām. Atrastais Jumis bija jānes mājās un rūpīgi jāglabā visu ziemu – ticēja, ka tas saimniekam nesīs dažādus labumus.
Savukārt Aumeisteros pierakstīts pavisam īss, bet daudzsološs ticējums – ja saimnieks atradis Jumi, viņu gaidījusi liela laime. Citā ticējumā Jumja vārpu ieteikts glabāt klētī aiz sijas, lai klētij piesaistītu bagātību.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ar Jumi saistījās arī pats Miķeļdienas mielasts. Kādā 1928. gadā publicētā tradīcijas aprakstā teikts, ka Miķeļdienā saimnieks sēdējis galda galā ar vārpu vainagu galvā, bet daļa ēdiena un dzēriena vispirms atvēlēta Jumim.
Pilni pagrabi un bagātīgs galds
Miķeļi iekrita laikā, kad lauku sētā pārtikas bija vairāk nekā daudzos citos gada svētkos. Raža bija novākta, lopi pa vasaru izauguši, bet pagrabi un klētis sagatavoti ziemai.
Miķeļdienas mielastā nozīmīga vieta bija gaļai, maizei un citiem jaunās ražas labumiem. Atsevišķos novados ar svētku ēdieniem bija saistīta arī ziedošana – daļu no mielasta vispirms atvēlēja mājas aizgādņiem, cerot uz labklājību arī turpmāk.
Latviešu folkloras materiālos Mājas kungs raksturots kā mājas un saimniecības aizgādnis, kam ziedojumus īpaši nesa Jurģos un Miķeļos, pretī sagaidot lopu un lauku labklājību.
Paskaties uz kokiem – tie pateiks, kad atnāks pavasaris
Miķeļdienas laiks bijis cieši saistīts ar dabas vērojumiem, un Pētera Šmita apkopotajā ticējumu krājumā atrodami vairāki pareģojumi par nākamo gadu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja kokiem lapas nobirst pirms Miķeļiem, gaidāms agrs pavasaris. Šāds ticējums pierakstīts Druvienā. Savukārt Smiltenē fiksēts nedaudz atšķirīgs variants – ja lapas pirms Miķeļiem jau nobirušas, nākamais pavasaris būšot silts.
Arī bērziem bija sava nozīme. Ja bērzs nodzeltējis jau pirms Miķeļiem, nākamajā gadā gaidāma laba miežu raža, vēsta Ungurpilī pierakstīts ticējums.
Bet ne tikai lapu nobiršanas laiks bijis svarīgs. Senči vērojuši arī to, kā koki dzeltē. Ja koki rudenī stipri nodzeltējuši, tas ticējumos uzskatīts par laba un auglīga nākamā gada zīmi. Savukārt ilgstoša koku dzeltēšana saistīta tieši ar labu miežu ražu.
Vēl neparastāks ir Veclaicenē pierakstīts ticējums: ja kokiem lapas nobirst no apakšas, nākamajā gadā labība nenogatavosies, bet, ja viss koks kļūst dzeltens, labība nogatavosies.
No Miķeļiem sākas klusāks laiks
Līdz ar Miķeļiem mainījās ne tikai daba un darbi, bet arī cilvēku ikdienas ritms. Pētera Šmita apkopotie folkloras materiāli rāda, ka daudzviet tieši ap Miķeļiem sākās veļu laiks.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tiesa, dažādos novados tā sākuma un beigu datumi atšķīrās. Piemēram, Kazdangā, Valtaiķos, Puzē, Zemītē un Limbažos sastopami dažādi šā laika nosaukumi, bet kādā 1862. gada pierakstā tas raksturots kā aptuveni četras nedēļas ilgs svēts laiks. Citos avotos minēts periods no Miķeļiem līdz Mārtiņiem.
Šajā laikā ticēja, ka mirušo senču gari atgriežas apraudzīt savas mājas. Vakaros centās netrokšņot un dažviet pat nestrādāja, lai veļus netraucētu. Gariem tika klāts galds un atstāts ēdiens.
Arī veļu laika laikapstākļos meklēja norādes uz nākamo gadu. Ikšķilē pierakstīts ticējums vēsta: ja veļu laikā katru nakti ir salna, gaidāms vēls pavasaris.
Vēl kāds ticējums paredzēja pretstatu – ja veļu laiks sākas ar siltumu, tas beigsies ar aukstumu, bet, ja sākas ar aukstumu, noslēgumā kļūs silts.
Kādēļ nākamā gada raža bija tik svarīga?
Mūsdienās Miķeļdienas ticējumus galvenokārt uztveram kā interesantu folkloras mantojumu, taču senos laikos spēja paredzēt ziemas bargumu, pavasara iestāšanos vai nākamās vasaras ražu bija daudz nozīmīgāka.
To apliecina arī ar veļu laiku saistītie priekšstati. Pētera Šmita krājumā iekļauts 17. gadsimta vēstures avots, kurā aprakstīts ticējums – ja veļu laiks netiek pienācīgi ievērots, nākamajā gadā var draudēt neraža un bads.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Un, ja gribas pārbaudīt kādu no senajiem ticējumiem arī šogad, visvienkāršāk ir paskatīties pa logu uz kokiem. Ja līdz Miķeļiem tie jau zaudējuši lapas, tad pēc Druvienā un Smiltenē savulaik pierakstītajiem ticējumiem varot cerēt uz agru un siltu pavasari.