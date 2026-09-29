Vai no saldētavas izņemtu gaļu drīkst sasaldēt atkārtoti? Atbilde pārsteigs pat pieredzējušas saimnieces
Ne visa atkausētā gaļa ir uzreiz jāpagatavo.
Ja tā atkausēta ledusskapī un visu laiku saglabājusies auksta, parasti to drīkst ievietot saldētavā atkārtoti. Galvenais ir pārliecināties, ka gaļa nav sabojājusies un nav pārsniegts pieļaujamais uzglabāšanas laiks, raksta izdevums "Martha Stewart". Ja gaļa atkausēta mikroviļņu krāsnī vai ūdenī, pirms atkārtotas sasaldēšanas tā ir termiski jāapstrādā.
Kāpēc ir svarīgi, kā gaļa atkausēta
Produkta drošums ir tieši atkarīgs no temperatūras. Siltumā baktērijas sāk aktīvi vairoties, tāpēc, jo ilgāk gaļa atrodas siltumā, jo lielāks ir tās sabojāšanās risks.
Atkausēšana ledusskapī tiek uzskatīta par drošāko variantu – zemā temperatūra palēnina mikroorganismu vairošanos. Vienlaikus jāņem vērā arī laiks, kas pagājis kopš gaļas atkausēšanas, jo atkārtota sasaldēšana neatsāk uzglabāšanas termiņu no jauna.
Kad gaļu labāk izmest
Nav vērts mēģināt gaļu saglabāt, ja tā ilgstoši atradusies ārpus ledusskapja vai tai parādījušās bojāšanās pazīmes. No gaļas vajadzētu atteikties, ja tai parādījusies nepatīkama smaka, lipīga virsma, neparasta krāsa vai citas pamanāmas izmaiņas. Šādā situācijā labāk neriskēt neatkarīgi no tā, cik dienas produkts ticis uzglabāts.
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Atkārtota sasaldēšana pasliktina gaļas tekstūru
Pat tad, ja no uzglabāšanas drošuma viedokļa gaļu drīkst sasaldēt atkārtoti, tās kvalitāte var pasliktināties. Sasaldēšanas laikā gaļā veidojas ledus kristāli, kas bojā audu struktūru. Pēc atkausēšanas daļa mitruma izdalās.
Atkārtoti sasaldējot, šie bojājumi pastiprinās – gaļa var kļūt sausāka, cietāka un mazāk sulīga. Tāpēc vienu un to pašu gaļas gabalu nav ieteicams sasaldēt vairākkārt.
Kā labāk uzglabāt gaļu
Lai nevajadzētu atkausēt vairāk gaļas, nekā nepieciešams, pirms sasaldēšanas sadaliet to porcijās. Svarīgs ir arī iepakojums – jo mazāk tajā paliek gaisa, jo labāk gaļa ir pasargāta no izžūšanas un mitruma zuduma.
Uz iepakojuma ieteicams norādīt sasaldēšanas vai atkausēšanas datumu. Tas palīdzēs sekot līdzi uzglabāšanas laikam un neaizmirst, ka produkts jau reiz ticis atkausēts.
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Gaļu, kas atkausēta ledusskapī un kurai nav mainījies izskats vai smarža, parasti drīkst sasaldēt atkārtoti. Tomēr katra atkārtota sasaldēšana pasliktina tās tekstūru, tāpēc vislabāk gaļu sasaldēt nelielās porcijās un atkausēt tikai tik daudz, cik konkrētajā reizē nepieciešams.